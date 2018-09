S-a dat lege!Vezi ce sunt obligati de vineri sa faca toti romanii care stau la bloc. Amenda  intre 500 si 3.000 de lei daca refuza

Stiri pe aceeasi tema

- Maxim 2.500 de lei amenda pentru asociațiile de proprietari care refuza protocolul de preluare a terenurilor din jurul blocurilor; aceeași penalizare pentru cele care nu cosesc terenurile cu frecvența ceruta de Primarie. Acestea sunt cele mai importante modificari la „Regulamentul privind…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, proiectul care modifica Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. Actul normativ extinde lista lucrarilor de interes public pentru care autoritațile pot apela la exproprieri.Legea pentru modificarea și completarea…

- Companiile din Romania care activeaza in sectoare precum HoReCa, productie, industria usoara, agricultura, constructii, servicii au angajat, in ultimii ani, lucratori straini din tari non-UE , iar cei mai multi angajati provin din tari in care nivelul de trai este sub cel al Romaniei, potrivit unei…

- Declaratia Unica mai poate fi depusa pana marti, 31 iulie, pe hartie sau in format electronic, a anuntat Ministerul Finantelor Publice. Romanii care nu iși depun Declarația Unica la timp vor fi sancționați cu amenda de la 50 lei la 500 lei. Marti, 31 iulie 2018 este ultima zi in care se poate depune…

- Primaria Municipiului Bucuresti a respins cererea Federatiei Romanilor de Pretutindeni de a organiza un miting in data de 10 august. Este vorba de evenimentul „Pe 10 august toti romanii vin la Bucuresti! #diasporaacasa“, care s-a viralizat inca de la anuntarea lui pe Facebook.

- Avertizare pentru șoferii romani care merg in Grecia. Romanii care calatoresc cu mașina in Grecia sunt direct vizați de o atenționare a Ministerului Afacerilor Externe, despre modificarea Codului Rutier. Cod rutier Grecia 1. Neutilizarea centurii de siguranța sau a caștii de protecție pentru motociclisti…

- Acum nu mai ai voie sa faci asta la tine acasa! Toți romanii se pot trezi cu amenzi de 1.500 lei! Atenție, lege noua! Senatul a adoptat o propunere legislativa de modificare a Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice prin…

- Inchisoare intre 3 luni si 3 ani de zile - aceasta este pedeapsa propusa de printr-un proiect de lege care are in vedere 'combaterea antiromanismului". Actul a fost initiat de deputatii PMP si PNL si a starnit multe controverse publice.Citeste si: Romanii sunt tinta preferata a hackerilor!…