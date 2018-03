Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului a anunțat astazi ca Grațiela Gavrilescu va susține joi, 15 martie 2018, o conferința de presa in care va anunța lansarea celor doua programe susținere a vanzarilor de mașini noi.

- Și-a expus garderoba de lux pe Instagram și Snapchat in cateva fotografii care lasau la vedere colecția impresionanta de genți de lux a mezinei familiei Kardashian-Jenner. Astazi, Kylie șocheaza din nou, de data aceasta cu un bolid in ediție limitata. Cea mai bogata din familie, proapata mamica se rasfața…

- Afacerea cu piese din dezmembrari este o afacere profitabila si s-a extins in toate judetele din Romania. Piesele din dezmembrari sunt piese care provin din dezmembrarea masinilor aduse de catre parcurile de dezmembrari autorizate RAR si care functioneaza legal in Romania cu scopul de a dezmembra masini…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) demareaza, incepand de astazi, sesiunea de inscriere in vederea validarii solicitantilor producatori in cadrul programelor „Rabla” si „Rabla Plus”, potrivit Agerpres. Potrivit unui anunt postat pe site-ul institutiei, intervalul de inscriere 6-8 martie a fost…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au luat ieri o decizie foarte importanta pentru cei care au vandut sau vor sa vanda o masina. Mai mult decat atat, hotararea ii vizeaza si pe cei care au achizitionat o masina second hand. Pe scurt, in cazul transmiterii dreptului de proprietate…

- Intervalul de inscriere a fost aprobat prin intermediul a doua Dispozitii ale presedintelui AFM emise in data de 28 februarie 2018. Modificari pentru programul RABLA Saptamana trecuta, Ministerul Mediului a publicat pe site-ul propriu, spre dezbatere publica, Proiectul de Ordin de ministru…

- Colaborarea dintre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) și Registrul Auto Roman (RAR) da roade și acestea sunt in folosul romanilor. Pentru prima data in Romania, cei care vor sa cumpere autovehicule second hand vor putea afla prin SMS istoricul acestora. Printre informațiile esențiale…

- Delegația CNMR condusa de Alexandru Cumpanașu in calitate de președinte și delegația Ministerului Mediului condusa de doamna viceprim-ministru Grațiela Gavrilescu au stabilit constituirea Grupului de Lucru comun pentru mediu și schimbari climatice, ce va avea intalniri lunare și va fi compus din…

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat joi ca, dupa aprobarea Fondului de Mediu, va fi finantat vechiul „Rabla Clasic”, iar programul „Rabla Plus” va avea ecobonus de 10.000 de euro. „Vom finanta in continuare, dupa aprobarea Fondului de Mediu, programul…

- Ministerul Mediului a cuprins in bugetul din 2018 o suma destinata sprijinirii industriei de reciclare din Romania, printr-o schema de ajutor de stat, a anuntat, joi, ministrul de resort, Gratiela Gavrilescu. "Cum procentul de reciclare a deseurilor este extrem de mic in Romania si cum…

- Potrivit unui proiect inregistrat la Senat pentru dezbatere, romanii ar putea sa primeasca in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice.

- Romanii ar putea sa primeasca, in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția de panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura are ca scop eliminarea autovehiculelor vechi și poluante,dar și reducerea…

- Pungile din plastic subțire, cu maner - interzise in Romania Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare…

- Romanii nu vor "prima masina". Programul prin care tinerii puteau primi sprijin financiar din partea statului, atunci cand isi luau primul autoturism nou, arata ca un esec. Anul trecut nu a fost dat niciun credit, anul acesta bugetul este mult mai mic. Iar bancile profita de birocratia impusa de stat.

- Piața mașinilor second hand reprezinta pentru mulți șoferi singura posibilitate viabila de a achiziționa o mașina puternica la un preț accesibil. De altfel, sectorul mașinilor la mana a doua este și cel mai activ. In 2017, in Romania, Registrul Auto a constatat ca peste 500.000 de unitați second hand…

- Ministerul Mediului vrea sa introduca o taxa de 1% din valoarea oricarei investitii pentru evaluarea impactului proiectelor publice sau private asupra mediului. Proiectul de lege nu specifica clar pentru ce proiecte se percepe aceasta taxa, insa se spune ca autoritatile publice pentru protectia mediului…

- Investițiile majore, cu impact asupra mediului, ar putea fi taxate de Ministerul Mediului cu 1% din valoarea proiectului. Asa arata draftul unei legi inițiate de instituția condusa de vicepremierul Grațiela Gavrilescu. Jurnaliștii de la Hotnews spun ca in document nu se specifica clar „pentru ce proiecte…

- axa auto sau noua taxa de poluare 2018 se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, se va plati anual, la fel ca si impozitul auto sau RCA-ul, iar valoarea maxima va fi de circa 200 de euro pe an. Noua taxa auto se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au achitat…

- Dezinteresul romanilor pentru Programul “Prima masina“ a determinat guvernantii sa scada an dupa an plafonul de garantii, ajungand de la 350 milioane lei in 2015 – primul an de derulare a programului – la doar 10 milioane de lei in 2018, si acestia ramasi din suma alocata anul trecut.

- Ministrul propus al Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat, luni, in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca un proiect privind inlocuirea timbrului de mediu nu este inca finalizat, dar ca nu are in vedere o noua penalitate sau o noua taxa de inmatriculare pentru cei care vor sa-si…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Mediu, Gratiela Gavrilescu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii celor doua comisii au avizat noul mandat cu 18 voturi pentru, 6 impotriva si nicio abtinere. AGERPRES/(AS…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) au decis implementarea si derularea a trei proiecte noi cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania. Printr-un serviciu pus la dispozitie de RAR, toti cei care vor sa cumpere o masina second hand pot afla prin SMS numarul…

- Cei care vor dori sa cumpere o masina second hand vor avea la dispozitie un sistem prin care sa primeaca informatii despre kilometrajul si daunele automobilelor. Serviciul va fi pus la dispozitie de catre Registrul Auto Roman, cu sprijinul ASF. Practic, printr-un sms transmis catre Registrul Auto Roman,…

- Deputatul Anton Anton este propunerea ALDE pentru ministerul Energiei lasat vacant dupa retragerea lui Toma Petcu. Anton a fost ministru al Educației. Deputatul de București Anton Anton este propunerea ALDE pentru ministerul Energiei. Decizia a fost anunțata de președintele Calin Popescu Tariceanu care…

- Biroul Politic Central al ALDE, reunit vineri, a validat, prin vot, in unanimitate, lista cu propunerile de ministri din partea acestei formatiuni politice pentru Cabinetul Dancila, dintre cei patru membri ai Guvernului Tudose urmand sa fie inlocuit doar ministrul Energiei, Toma Petcu, cu deputatul…

- Biroul Politic Central al ALDE a validat, vineri, lista cu propunerile de ministri din partea acestei formatiuni pentru Cabinetul Dancila, cei patru ministri din Guvernul Tudose urmand sa isi pastreze portofoliile, au informat surse din partid, potrivit agerpres.ro. Cele patru propuneri ale…

- Biroul Politic Central al ALDE a validat, vineri, lista cu propunerile de ministri din partea acestei formatiuni pentru Cabinetul Dancila, cei patru ministri din Guvernul Tudose urmand sa isi pastreze portofoliile, au informat surse din partid. Cele patru propuneri ale ALDE sunt: Gratiela…

- Programul Rabla, prin intermediul caruia romanii isi pot schimba masinile vechi cu unele noi, va continua si in anul 2018. Astfel, persoanele fizice vor putea cere de la stat peste 9.000 de lei, bani pe care nu vor trebui sa-i retur...

- Luni, 22 ianuarie a.c., in calitatea sa de vicelider national al ALDE, deputatul Dumitru Lovin a participat la reuniunea Biroului Politic Central, principalele puncte de discutie fiind programul de guvernare si Formularul 600. Cu aceasta ocazie, presedintele formatiunii, Calin Popescu Tariceanu, le-a…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a participat, in aceasta dupa-amiaza, la ședința Centrului Național de Conducere Integrata, care funcționeaza in cadrul Ministerului Afacerilor Internelor, pentru a verifica masurile luate in scopul gestionarii efectelor fenomenelor meteorologice pentru cele…

- CALCULATOR TAXA AUTO 2018. O inlocuire a timbrului de mediu ar putea avea loc in martie 2018, inainte de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), declara Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, in cadrul audierilor din comisiile de specialitate pentru…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca in mod normal inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a anuntat o…

- Noua forma va fi cunoscuta, cel mai probabil, in martie, conform declaratiilor ministrului Gratiela Gavrilescu. Masinile cu norme de poluare Euro 2, 3 sau 4 ar putea fi taxate in functie de emisii. Ministrul a mai spus ca vor fi trei criterii in functie de care va fi stabilita noua taxa: capacitatea…

- Dai un ban, dar stai in fata: cumparatorii de masini second hand pot afla daca kilometrajul autovehiculului vizat a fost masluit. InspectorAuto.ro introduce o noua componenta foarte importanta in rapoartele despreautovehiculele second hand: verificare autovehiculele second hand: verificarea kilometrajului.

- Pentru romani, finalul de decembrie ar trebui sa se numeasca ”Moș Gunoi”. El ar putea sa ne aduca pentru anul 2018, dinspre UE, amenzi de mediu de 124.000 de euro pe zi pentru depozitele neconforme și 200.000 de euro, tot pe zi, pentru absența colectarii selective a deșeurilor . Adica, 124.000 de euro…

- Ministrul Finantelor Ionut Misa a declarat, vineri, in cadrul dezbaterilor din comisiile reunite de buget-finante ca din 83 de milioane de lei au mai ramas 3 milioane de lei in fondul de rezerva al Guvernului. Asta dupa toate amendamentele aprobate in ultimele zile si dupa majorarea cu 3 milioane lei…

- Primaria Iasi a fost luata ieri in colimator de catre ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, in cadrul dezbaterilor pe legea bugetului de stat din 2018. „Fondurile nu le vor plati nici Ministerul Mediului, nici statul roman pentru o procedura de infringement care are, ca drept raspunzator, Primaria…

- Ministerul Mediului a primit, joi, aviz favorabil din partea comisiilor reunite de buget-finante din Parlament, pentru propunerea bugetara pe anul 2018, cu 18 voturi "pentru" si 13 "impotriva". La bugetul pe 2018 al Ministerului Mediului au fost depuse noua amendamente, dar niciunul nu a fost avizat…