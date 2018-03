Stiri pe aceeasi tema

- Trafic oprit, joi dimineata, la iesirea din municipiul Suceava spre Patrauti, dupa un carambol produs din cauza nerespectarii distantei de siguranta intre autovehicule.Citeste si: TENSIUNI in Guvern! Ministrul Energiei, IRONII dure la adresa lui Eugen Teodorovici: 'Este ridicol...' Purtatorul…

- O tanara de 23 de ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a virat stanga pe o strada din Braila, fara sa acorde prioritate unui autoturism care circula regulamentar, lovindu-l in plin.

- Accidentul a avut loc sambata seara, pe DN 6, la sase kilometri de Lugoj, spre Caransebes. Vinovat de producerea accidentului este un sofer de tir, de origine turca. Acesta a intrat intr-o depasire neregulamentara, a lovit o masina ce venea din sens opus, dupa care a ricosat in alta. „Un tir condus…

- Se circula in condiții de iarna in intreg județul Buzau, iar carosabilul acoperit cu zapada incepe sa le puna mari probleme șoferilor. Un TIR gol, care circula pe DN 10, a ramas blocat pe Ciuta, nemaiputand inainta. Mastodontul va fi scos cu ajutorul utilajelor Secției Drumuri Naționale. Pana atunci,…

- Competitia este organizata de catre Directia Servicii Studentesti, avand drept scop implicarea studentilor in amenajarea cat mai creativa a camerei de camin in care locuiesc. Cei care doresc sa participe la aceasta competitie au ocazia sa se inscrie pana pe data de 27 martie, urmand ca acele camere…

- Un proiect de lege aflat in dezbatere la Senat ar putea crea posibilitatea vanzarii bunurilor achizitionate in leasing, chiar daca acestea nu au fost platite integral, vanzarea putand perfectata de cel care a cumparat bunul in leasing, nu de firma de leasing, care este de drept proprietarul bunului…

- Schimbarile climatice bruște au creat dificultați pentru mai mulți șoferi in Dambovița. O serie de tamponari, derapari precum și alte Post-ul Zeci de masini au intampinat probleme in trafic din cauza vremii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Șansele ca Michael Schumacher sa-și revina complet sunt foarte mici. Motiv pentru care familia fostului pilot de Formula 1 este la pamant. Chiar și aceste condiții, rudele au hotarat sa expuna colecția impresionata de mașini a ex-campionului mondial la salonul Motorworld din Koln, din vara. Colecția…

- Magistratii Curtii de Apel Iasi au condamnat la aproape 20 de ani de inchisoare un sofer care a provocat un accident rutier grav la inceputul lui 2017, in urma caruia doi soti au murit. Judecatorii Curtii de Apel Iasi au dispus condamnarea la 19 ani si 8 luni de inchisoare a soferului Claudiu Pasnicu,…

- Zeci de mii de șoferi care au in garaj aceste mașini sunt vizați. Dupa ce Polonia a impus anumite reguli și restricții privind aceste automobile și s-a trezit cu o procedura de infringement, o adevarata bomba care va nemulțumi mii de șoferi, a explodat și in țara noastra.Anunțul a fost facut…

- ALERTA MAXIMA. Metoda de furt din autoturisme care face ravagii. Cu o moneda pusa la locul potrivit, hotii iti iau tot VIDEO O noua metoda de furt din masini a aparut si face ravagii deja in tarile din Europa. Este simpla, dar deosebit de eficienta. Hotii pun o moneda in maner si asteptata ca proprietarii…

- Opt persoane din Boldesti Scaieni, judetul Prahova, au fost evacuate, miercuri seara, dupa ce locuintele lor au fost afectate de o alunecare de teren care se intinde pe o suprafata de doi kilometri patrati provocata de topirea zapezii. Viceprimarul localitatii Boldesti Scaieni, Gheorghe Preda, a declarat…

- Soferii craioveni care au, in aceasta dimineata, traseu pe strada Henry Ford, pe sensul de mers spre Caracal, au parte de nervi, deoarece traficul se desfasoara cu viteza melcului. Potrivit unui cititor GdS, coada incepe de la sensul giratoriu de ...

- Deportivo La Coruna, echipa romanului Florin Andone, nu trece prin cea mai buna forma in campionat. Galicienii au ajuns pe locul 19 și au mari emoții in privința retrogradarii. Locul dezonorant din clasament nu i-a descurajat insa pe fanii lui Depor. Patronul unui bar din La Coruna a propus o oferta…

- (UPDATE 15:13) Potrivit ultimelor date ale IGSU, toate localitațile sunt reconectate la energia electrica. Referitor la intervențiile salvatorilor pentru deblocarea mijloacelor de transport, au mai fost inregistrate astfel de cazuri in apropiere de satul Cazaclia, UTA Gagazia.

- Rockstar Games a confirmat ca prin cel mai nou update saptamanal pentru Grand Theft Auto Online a sosit in joc mașina Pfister Comet SR care poate fi luata din Legendary Motorsport. De asemenea jucatorii vor primi GT$ și RP dublu daca vor participa la activitațile: misiunile Gunrunning, cele…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj. Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, dupa ce doua autoturisme și un TIR s-au ciocnit. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, Carmen Livia Jucan, a declarat…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu putin timp pe DN7, la km. 207, pe Valea Oltului, dupa o depasire neregulamentara. Potrivit IPJ Valcea, o duba a lovit un taxi pe care l-a proiectat intr-un autocamion. Doua persoane, ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN3 Valu lui Traian Constanta dupa intersectia cu intrarea pe Autostrada A4. Din primele informatii doua autovehicule au fost implicate. Autoturismul Audi a facut o explozie la roata din fata si soferul a pierdut controlul volanului intrand in…

- Drumul spre stațiunea Muntele Baișorii este blocat de zeci de autoturisme care nu pot inainta din cauza poleiului. Potrivit stiridecluj.ro, mai multi soferi si pasageri au coborat din masini pentru a impinge autospeciala de politie care patina pe polei. De altfel, in zona, coloana de masini…

- Alunecare de teren langa un santier din Roma. Sase masini au ajuns in groapa, iar cateva cladiri au fost evacuate. Nimeni nu a fost ranit, insa pagubele materiale sunt insemnate. Cauza surparii pamantului nu a fost stabilita deocamdata.

- Cifra de afaceri din comertul angro (cu exceptia comertului auto), serie bruta, in anul 2017 comparativ cu anul 2016, a inregistrat o crestere cu 7,5%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Avansul a fost consemnat datorita cresterii comertului angro…

- Un accident a avut loc in aceasta dupa-masa la intersectia bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor. Doua masini au intrat in coliziune dupa ce unul dintre soferi a ignorat noua regula impusa in intersectie. De mai bine de o saptamana, potrivit unei restricții impuse de Primaria Timisoara, este…

- Cand vine vorba despre masini, tot romanul trebuie sa aiba macar o marca straina in garaj, indiferent ca autoturismul a fost adus din Germania cu 200 de euro, pret care include si plinul de benzina. Ei bine, spre surprinderea noastra, marcile frantuzesti domina parcarea Consiliului Judetean…

- Un grav accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe drumul national 1 C, pe raza localitatii Buciumi. Din primele informatii se pare ca in eveniment au fost implicate trei autovehicule, iar o persoana a ramas incarcerata. Spre locul accidentului au plecat pompierii militari de la descarcerare,…

- Cunoscuta cantareata de muzica populara, Nadia Duluman, a avut parte recent de o intamplare de care isi va aduce aminte, cu siguranta, tot restul vietii. Vedeta a povestit in cadrul emisiunii Agentia Vip prin ce necaz a trecut de curand.

- O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a fost ranit.

- Patru persoane au fost ranite, joi, in urma impactului dintre doua masini, pe Drumul National 7 – Valea Oltului, in zona localitatii Calimanesti, unde doua masini s-au lovit frontal. Traficul rutier intre judetele Valcea si Sibiu este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Primaria Municipiului Arad a pus la dispoziția cetațenilor o noua aplicatie cu ajutorul careia pot transmite sesizari direct catre Primarie. Este vorba despre My Arad, o aplicatie gratuita, disponibila pe website-ul Primariei (www.primariaarad.ro), care poate fi accesata si de pe dispozitivele de tip…

- In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe B-dul Independentei, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie langa VIVO. In urma impactului putenic,o persoana a fost ranita. Traficul este blocat momentan in zona. La…

- O actiune a oamenilor legii din Calarasi a dus la retinerea a patru persoane din randul celor sapte care au fost duse la audieri, la politie, pentru a da explicatii intr-o cauza aflata in plina ancheta. In ultima zi a saptamanii recent incheiate s-au facut cinci perchezitii in judetul Arges, la locuintele…

- Un politist local care s a urcat baut la volan a reusit "performanta" de a distruge cinci masini parcate. Incidentul s a produs duminica seara, intr un cartier din Arad. Barbatul nu era in timpul serviciului, informeaza Digi24.ro. Din primele informatii soferul de 38 de ani nu a reusit sa mai stapaneasca…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din comuna Ciugud este cercetat penal dupa ce a condus o masina, pe DN1, sub influenta alcoolului. Etilotestul a indicat 1,31 alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, in 25 ianuarie, politistii Biroului Rutier Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 43 de ani,…

- Jandarmii bihoreni si-au contabilizat munca de anul trecut, cu scopul de a creste gradul de incredere a cetatenilor in institutia lor si in capacitatea sa de raspuns la solicitarile acestora asigurarea ordinii si sigurantei publice.

- Ministrul de interne al Spaniei a dat marti asigurari ca fortele de ordine spaniole sunt in alerta maxima ''peste tot'' in tara, pentru a-l impiedica pe liderul secesionist catalan Carles Puigdemont sa se intoarca incognito ''cu elicopterul, la bordul unui planor sau ambarcatiune''…

- Fotocredit: Audi Audi este nevoita sa recheme in service alte circa 127.000 de mașini diesel EURO 6, la cererea expresa a KBA (Autoritatea Federala pentru Transporturi din Germania). Problema ține din nou de utilizarea software-ului ce dezactiveaza sistemele de filtrare a oxidului de azot in condiții…

- Aceste norme sunt atat se stringente incat doar cativa constructori au momentan tehnologia pentru a atinge noile norme de poluare Euro6d. Singurul constructor din Europa care are atat motoare pe benzina cat si diesel care sunt compatibile cu noile reglementari Euro6d este PSA.…

- Sambata, dupa amiaza, trei coloane de masini sunt asteptate sa soaseasca de la Craiova, Timisoara si Oradea, in Pitesti, de unde li se va alatura o a patra, pentru a porni spre Bucuresti cu destinatia Piata Victoriei, acolo unde este anuntat un mars de amploare impotriva modificarii legilor justitiei,…

- Era atat de beat incat nu s-a mai putut ține pe bicicleta. Un biciclist de 59 ani, din Maracineni, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe trotuar, la ieșirea de pe Podul Maracineni catre Buzau s-ar fi dezechilibrat și ar fi cazut pe drum, moment in care a fost acroșat de un autoturism condus […] Articolul…

- Dupa câteva ore de COD PORTOCALIU, imaginile din Constanța te lasa fara cuvinte. Copaci scoși din radacina, panouri smulse de vânt, mașini avariate, crengi rupte, chiar și un semafor smuls de vânt și aruncat într-o intersecție, toate acestea au fost doar câteva incidente…

- Jantele auto din aliaj au capacitatea de a schimba total aspectul unei mașini. Ele ofera nu numai un aspect estetic de invidiat, ci și funcționarea in condiții sigure a autoturismului. Destinate oricarui model, jantele sunt un element de nelipsit din structura unei mașini. Salajenii ințeleg acest aspect…

- Cele mai vandute zece modele de masini din lume in 2017 au fost autoturisme germane, japoneze si americane, in total fiind livrate peste 7,5 milioane de masini, potrivit unui raport al Forbes Africa. 0 0 0 0 0 0

- Accident grav la Timișoara in aceasta dupa amiaza! Doua mașini s-au ciocnit violent, iar patru persoane au ajuns la spital. Accidentul s-a petrecut la intersecția strazilor Mihail Kogalniceanu cu Take Ionescu, mai exact la Badea Carțan. Un șofer a trecut pe culoare roșie a semaforului și a izbit in…

- Un tanar din Ploiești s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența unor substanțe psihoactive. Amețit de etnobotanice, acesta parasise carosabilul și aștepta in mașina sa-și revina din starea in care intrase dupa consumul substanțelor. Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele…

- La data de 9 ianuarie 2018, in jurul orei 15.00, politistii Posturilor de Politie Ceru Bacainti si Blandiana, in timp ce executau activitati comune de patrulare pe DJ 107U, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 64 de ani, din comuna Ceru Bacainti. In urma verificarilor…

- O persoana a murit si alte cinci, printre care un copil de trei ani, au fost ranite grav, dupa ce o autoutilitara a unei firme de curierat s-a ciocnit frontal cu un autoturism pe DN 13 A, intre Miercurea Ciuc si Vlahita.Seful Politiei Rutiere Harghita, comisarul sef Nicolae Nica, a precizat…

- Patru oameni au fost raniți, in urma ciocnirii a doua mașini. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 20.00, la Calafindești și a fost provocat de un tinar de 25 de ani, din Șerbauți. Acesta a intrat cu mașina intr-un autoturism oprit pe partea stinga a drumului și la volanul caruia se afla un…

- Targul va fi amplasat pe centura de est a orasului, pe strada Macului, in apropiere de lacul Brates. Va costa peste 4 milioane de lei (circa 875.000 de euro) si va avea si 146 de locuri de parcare aferente spatiilor pentru expunerea autoturismelor de vanzare, alei de acces, sediu administrativ si toalete.

- Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN 11, in județul Covasna, dupa ce un șofer a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu mașina care circula din sensul opus, traficul fiind blocat. Purtatorul de cuvant al Poliției Covasna, agent…

- Un drum cu taxi pana la Cuj costa bani serioși și nu oricine iși permite luxul. Dar un smecheraș nu și-a pus deloc așa problema. Tanarul din poveste a luat un taxi, de la Iclod pana la Cluj, iar cand a ajuns la destinație, a cerut bonul fiscal. Asta deși s-ar fi ințeles anterior cu …