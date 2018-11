Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei analize publicata de OpenSignal, o companie specializata in catalogarea retelelor de comunicatii wireless, in 33 de tari din regiuni ca Europa, Africa, America Latina si Orientul Mijlociu viteza de acces la internet este mai buna prin conexiunile LTE de internet mobil decat prin retelele…

- Zholia Alemi a declarat ca a primit o calificare de medic primar, cand s-a inregistrat prima oara in Marea Britanie, in 1955. Femeia a profesat 22 de ani ca psihiatru, dar abia in luna octombrie e acestui an, a fost prinsa.

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si dpa.…

- Guvernele tarilor din Europa de est vor avea probleme cu finantarea europeana, daca nu vor respecta statul de drept si nu vor avea o justitie independenta, avertizeaza vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic."Daca vreti sa cheltuiti banii contribuabililor europeni, atunci avem nevoie…

- Premierul britanic Theresa May si-a aparat luni planul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, sustinand ca guvernul de la Londra a 'prezentat o propunere credibila' referitoare la Brexit, transmite Reuters. ''Exista pe masa un plan din partea noastra. Daca sunt probleme…

- Criza diplomatica dintre Marea Britanie si Rusia e departe de final. Cei doi barbati acuzati de Londra ca l-ar fi otravit pe fostul spion Serghei Skripal si pe fiica sa au admis ca au fost in Salisbury in momentul atacului cu agent neurotoxic.

- Karpatia Horse Show, editia 2018, se va desfasura intre 28 si 30 septembrie la Domeniul Cantacuzino din Floresti, Prahova, si va reuni maestri in artele calariei si dresajului, cupluri de calareti si cai de 2 stele si 3 stele, precum si arbitri din intreaga lume in cadrul Concursului Complet International…