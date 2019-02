Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina, miercuri seara, pe strada Cabanei din Navodari. In interiorul unei locuinte a fost gasita decedata o femeie in varsta de 40 de ani. De asemenea, in imobil se afla si o fetita in varsta…

- Indragita actrița Kate Beckinsale a ajuns de urgența la spital, in urma rupturii unui chist ovarian. Vedeta a postat imagini de pe patul de suferința, una dintre fotografii infațișand-o chiar cu ochii in lacrimi.

- Alerta in localitatea Dumbravița din Timiș, unde o femeie a fost gasita moarta in casa de catre concubinul ei. Omul a sunat la 112, spunand ca iubita sa pare leșinata. Barbatul este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte deoarece pe trupul victimei au fost descoperite urme de violența. Echipajul…

- Guvernul irlandez isi intensifica pregatirile pentru eventualitatea in care Regatul Unit ar parasi Uniunea Europeana fara un acord de retragere din cauza opozitiei parlamentarilor britanici fata de mecanismul de ''backstop'' pentru frontiera nord-irlandeza, a declarat marti vicepremierul…