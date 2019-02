Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Suceava a transmis live pe Facebook momentul in care conducea mașina sa cu aproape 200 de kilometri pe ora. In timp ce asculta manele, șoferul le-a demonstrat prietenilor sai de pe rețelele de socializare ca poate circula de mai multe ori cu viteza excesiva. Suceveanul s-a filmat, vineri,…

- O tanara de 21 de ani a batut recordul vitezei, la categoria șoferițelor. Ea a fost prinsa de radar cu 170 de kilometri la ora intr-o zona unde limita de viteza era de 90 de kilometri la ora. Ca și cum nu ar fi fost suficient, a depașit un alt autoturism pe linia continua, in timp ce zbura cu viteza…

- Un barbat de 38 de ani, din judetul Iasi, s-a ales cu un dosar penal pentru conducere fara permis, dupa ce fusese oprit de politisti pentru depasirea vitezei legale.Incidentul s-a petrecut marti la pranz, in jurul orei 12.30, pe DN 2, in comuna Vadu Moldovei, cand un echipaj din cadrul Politiei ...

- Potrivit IGPR, in perioada 27 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019, politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au actionat pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cresterea sigurantei rutiere. In aceste zile, politistii au depistat 68 de soferi care au…

- Cea mai mare viteza inregistrata de radar a fost 226 de kilometri la ora, pe Autostrada A3 Turda-Bors, soferul fiind un cetatean strain, potrivit hotnews.ro. Potrivit datelor transmise joi de Politia Romana, in perioada 27 decembrie 2018 - 2 ianuarie 2019 politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale…

- 1. Mutarea nodului rutier din intravilanul localitatii Targu Frumos in imediata vecinatate a acestuia, precum si realizarea unui drum de legatura cu o viteza de proiectare mai mare de 90 de km/h. Intersectia drumului de legatura se va face denivelat cu Drumul National DN 28, printr-un nod rutier cu…

- Un barbat a fost oprit și reținut dupa o urmarire prin trafic. S-a constatat ca acesta nu deține permis de conducere și ca ar fi condus mașina din Suceava pana pe raza localitații Josenii Birgaului.

- Vehiculul care efectueaza acest transport duce un container, iar punctul de plecare a fost Giurgiu, in data de 27 noiembrie. In mod normal, transportul ar urma sa intre in judetul nostru in data de 30 noiembrie – 1 decembrie, pe DN 7, dinspre judetul Hunedoara. Ulterior, va circula pe DN 7 pana in municipiul…