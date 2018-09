Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este in desfasurare de sase ore. Dupa ce participantii au primit covrigi si pateuri, Liviu Dragnea a parasit pentru cateva minute sala.La iesirea din sala, Liviu Dragnea le-a spus reporterilor prezenti ca in sedinta CExN va exista un vot. Liderul…

- Dupa mai bine de doua ore in care discutiile au "curs lin" in sedinta Comitetului Executiv National al PSD, contestatarii lui Liviu Dragnea au inceput sa lanseze solicitarile de demisie a acestuia din fruntea partidului.Toți semnatarii scrisorii au spus ca iși mențin punctele de vedere din…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste astazi pentru a transa disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scrisoarea, care ii are printre semnatari pe Gabriela Firea, Adrian…

- Trei lideri ai PSD - Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Tutuianu - semneaza, in numele unui comitet de initiativa, o scrisoare prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD si de la conducerea Camerei Deputatilor, pe langa alte 18 solicitari. Cei trei propun ca Vorica Dancila sa…

- Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat, vineri, ca va avea loc Comitetul Executiv al partidului, ”in a doua jumatate” a lunii septembrie, Liviu Dragnea fiind de acord sa convoace ”cat mai repede” aceasta sedinta. ”Sunt anumite lucruri care trebuie discutate in Comitetul Executiv”, a spus Mang,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata ca nu crede ca la sedinta largita a Comitetului Executiv care se tine la Neptun se va discuta despre gratiere sau reviziuirea pedepselor, un zvon care a circulat in cursul zilei de vineri. Extrem de critica la adresa Guvernului s-a dovedit in declaratii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata ca nu crede ca la sedinta Comitetului Executiv se va discuta despre gratiere sau reviziuirea pedepselor in sedinta de la Neptun. Gabriela Firea atrage atentia ca sunt grupuri interministeriale care se fac doar ca lucreaza si le cere sa actioneze mai…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, marti seara, ca o scrisoare prin care se convoaca o sedinta CSAT, semnata de o treime din membrii Consiliului, a ajuns la Cotroceni. "Iohannis nu lasa nimic fara sa blocheze. Acum blocheaza rectificarea bugetara? De ce? Pentru ca unii sa cheltuie in…