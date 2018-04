S-a constituit Comitetul director pentru e-guvernare. Ce este si cu se ocupa. Din cine este alcatuit si cine il conduce

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a decis, luni, constituirea Comitetului director pentru e-guvernare, care se va ocupa, in principal, de coordonarea integrata a interventiilor de e-guvernare, definirea planului de digitalizare si prioritizarea interventiilor de e-guvernare. Organismul se va reuni lunar si…

- Costin Mihalache a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial de miercuri. Citește și: Dezvaluire de senzație: cați bani i-a dat Sebastian…

- Fostul ministru de Finante Ionut Misa va fi numit la sefia ANAF, a anuntat miercuri actualul ministru Eugen Teodorovici. El a precizat ca a inaintat aceasta propunere premierului Viorica Dancila. Intre timp, decizia de numire a si fost publicata.

- Oana Gianina Bulai a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. In anul 2017, Oana Gianina Bulai a detinut functia de administrator…

- "Va asigur ca nu am avut absolut nicio discutie legata de remanierea guvernamentala si, asa cum a fost specificat de catre cei doi presedinti ai coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, o evaluare a ministrilor se face in cadrul coalitiei de guvernare. Nu a fost facuta o…

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. El va avea atribuții in domeniul securitații naționale. Diamescu fusese inaintat, in 2004, la gradul de general de brigada…

- Vasile Felix Cozma a fost numit in functia de presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, vineri, in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro. Acesta are rang de secretar de stat. Vasile Felix Cozma il va inlocui…

- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata in cazurile actelor de tortura comise in centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism.Gina Haspel, in prezent director-adjunct…

- Diana-Monica Isaila a fost numita membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Conform deciziei sefei Executivului, Diana-Monica Isaila a fost numita in aceasta calitate in locul lui Petru Armean,…

- Gabriela Dorojan a fost numita in functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a prim-ministrului, George-Ionut-Razvan Fazacas a fost numit in functia…

- 127 de social-democrati teleormaneni vor participa la Congresul PSD din 10 martie in Politic / Organizatia din Teleorman a social-democratilor va avea 127 de delegați la Congresul extraordinar de sambata, 10 martie, acestia fiind desemnati in cadrul Conferinței Extraordinare a PSD Teleorman.…

- Viceprim-ministrul Viorel Stefan coordoneaza, incepand de joi, activitatile din domeniul prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta si al asigurarii resurselor necesare restabilirii starii de normalitate, conform Agerpres.Citește și: Surse PSD: cine i-ar lua locul lui Liviu Dragnea dupa…

- Iuliana Mihaela Zobuian, fost director de cabinet al lui Liviu Dragnea cand acesta era ministru al Dezvoltarii, a fost numita vineri de premierul Viorica Dancila director de cabinet, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial, scrie Hotnews.ro. 0 0 0 0 0 0

- Andreea Pastarnac, consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, va indeplini atributii de politica externa si a fost desemnata coordonator national al Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor Romaniei cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare…

- Fosta șefa de Cabinet a lui Liviu Dragnea și martora in dosarul Referendumului, Iuliana Mihaela Zubuian, a fost numita pe aceeași poziție de șefa de Cabinet, in Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului,…

- Fostul mare fotbalist, Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului printr o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial, informeaza Agerpres.ro. Printr o alta decizie de marti a…

- Andreea Pastirnac a fost eliberata joi din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe si numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului. Potrivit unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata joi in Monitorul Oficial, Andreea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca Legea preventiei, care a fost publicata luni in Monitorul Oficial, va oferi companiilor o mai mare libertate si va duce la dezvoltarea mediului de afaceri, potrivit Agerpres .

- Legea preventiei a intrat in vigoare din 17 ianuarie, insa lista cu contraventiile ce pot fi iertate la prima abatere a fost publicata abia luni, in Monitorul Oficial. Sunt 70 de situatii in care inspectorii de munca sau cei de la ANAF vor putea doar un avertisment, in acest context. Contraventiile…

- Tudor Bogdan Rogin a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului, printr o decizie a prim ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. ...

- Anca Nicoleta Alexandrescu va fi consilier onorific al prim ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial.Alexandrescu este consiliera lui Liviu Dragnea si se ocupa de imaginea si de comunicarea sefului PSD. ...

- Szep Robert (UDMR) a fost numit sef interimar al Garzii Nationale de Mediu, potrivit unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata in Monitorul Oficial. Szep Robert, actualmente comisar general adjunct, va exercita atributiile comisarului general pana la numirea conducatorului institutiei.

- Anca Alexandrescu a fost numita de premierul Viorica Dancila in postul de consilier onorific, post neremunerat, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Anca Alexandrescu, care se ocupa de imaginea lui Liviu Dragnea, este al doilea colaborator apropiat al presedintelui PSD numit in ultimele…

- "Darius Valcov a fost la Guvern tot timpul. A lucrat la Guvern tot timpul si a sprijinit cele doua Guverne si sprijina in continuare. Este un om de o valoare rara din punct de vedere economic si este cel care, impreuna cu mine si inca doi colegi, a lucrat efectiv la programul de guvernare care este…

- Darius-Bogdan Valcov a fost numit consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial. Tot marti, Ioan Stefan Groza a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale.…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a afirmat luni ca guvernul pe care-l va conduce va raspunde pentru oportunitatea deciziilor sale "exclusiv in fata celor alesi (...), in fata coalitiei majoritare", si a adaugat ca atat timp cat va fi premier, "nicio alta institutie, niciun alt centru de putere…

- Grupurile parlamentare ale UDMR se vor reuni luni, în sedinta, înaintea sedintei comune a Senatului si Camerei Deputatilor pentru votul de învestitura a noului Guvern. Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES de liderul deputatilor UDMR, Korodi Attila. Martea trecuta,…

- O sedinta a parlamentarilor ALDE la care participa si premierul desemnat Viorica Dancila este în desfasurare, duminica, la sediul central al ALDE, pentru prezentarea detaliata a programului de guvernare.

- Kelemen Hunor a facut o declarație șoc sambata seara, la Targu Mures, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar. Potrivit presedintelui UDMR, noul program de guvernare arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”. Liderul UDMR a declarat…

- A fost publicat noul program de guvernare: cresc salariul minim și punctul de pensie, scade TVA in 2019 Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului, acesta continand 278 de pagini. Atat programul de guvernare, cat si noul guvern condus de Viorica Dancila…

- Florin Vodita a fost eliberat din functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.In decizia publicata marti in Monitorul Oficial se precizeaza ca, totodata, inceteaza si calitatea lui Florin Vodita de conducator…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, dupa discutiile la care a participat alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, cu parlamentarii UDMR, ca nu a auzit din partea Uniunii vreo solicitare pentru a intra la guvernare. "Nu am auzit aceasta solicitare din partea UDMR", a…

- Al treilea cabinet PSD-ALDE de la alegeri si pana in prezent se naste greu. Deocamdata, Viorica Dancila refuza sa vorbeasca public despre viziunea sa guvernamentala. În schimb, liderii celor două formaţiuni de la putere amână, pentru moment, desemnarea noilor miniştri.…

- Premierul sustinut de PSD, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura al Parlamentului, afirmand ca pentru PSD si pentru romani este importanta implementarea programului de guvernare, ”tratarea asa cum se cuvine” a Centenarului si pregatirea presedintiei Consiliului UE.…

- Legea pentru modificarea si completarea Codului Audiovizualului a fost publicata in editia de vineri, 12 ianuarie, a Monitorului Oficial. Acest fapt inseamna ca, in termen de 30 de zile, radiodifuzorii si distribuitorii de servicii aflati sub jurisdictia Republicii Moldova sunt obligati sa se conformeze…