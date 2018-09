Stiri pe aceeasi tema

Joi, 20 septembrie 2018, s-a constituit Biroul Electoral de Circumscripție Județeana nr. 13 Cluj, in conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind...

- Polițiștii clujeni au depistat în flagrant delict un barbat acuzat de trafic și consum de droguri de risc și mare risc. Cel în cauza a fost reținut.”La data de 6 august a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor…

- Polițiștii salajeni continua acțiunile pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in Sezonul Estival 2018. Peste 100 de infractiuni au fost constatate si zeci de certificate de inmatriculare au fost retrase. In perioada 2 iulie-5 august…

- Localitatea Augustin din Brașov risca sa intre in colaps dupa ce primarul, viceprimarul și majoritatea consilierilor locali și-au dat demisia. Localitatea nu mai are conducere iar Prefectura urmeaza sa inceapa demersurile pentru dizolvarea Consiliului Local, daca demisionarii nu vor reveni in termen…

- UPDATE: Barbatul care a realizat dispozitivul exploziv artizanal ce a explodat intr-o parcare din Cluj-Napoca, ranind un pompier, s-a predat la Politie si a fost internat intr-o clinica de psihiastrie, avand in vedere ca are antecedente medicale in acest sens. El este cercetat pentru tentativa de…

- Barbatul care a pus un dispozitiv explozibil langa mașina unui pompier din Cluj, saptamana trecuta, s-a predat politistilor clujeni recunoscandu-și fapta. Nu se cunosc inca motivele care l-au determinat pe barbat sa comita fapta, scrie Agerpres citand IPJ Cluj. “La data de 25 iunie a.c., in jurul orei…