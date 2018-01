Stiri pe aceeasi tema

- A fost confirmat diagnosticul de rujeola in cazul copilului in varsta de doi ani decedat saptamana trecuta in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, a declarat presei, luni, directorul DSP Suceava, Sebastian Jureschi. Un copil in varsta de…

- O declarație comuna a femeilor care au avut de suferit in urma interacțiunii cu sistemul medical din Republica Moldova a fost scrisa și publicata pe o rețea de socializare de activista civica Anastasia Cucuruz. Declarația vine dupa ce o femeie ar fi fost lasata sa nasca in veceul Institutului Mamei…

- Un incendiu izbucnit in urma cu scurt timp in Capitala a scos la iveala informatii socante. Un barbat a fost gasit decedat de catre pompieri, dupa ce acestia din urma au lichidat incendiul, anunta Antena 3. Din primele informatii, cercetarile au scos la iveala faptul ca inainte de incendiu…

- Un copil in varsta de de 2 ani din localitatea suceveana Mitocu Dragomirnei a decedat, joi dimineața, in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava.

- Un copil de 2 ani din Mitocu Dragomirnei a murit in Secția de Pediatrie a Spitalului Județean Suceava. Purtatorul de cuvint al Spitalului, medicul Mihai Ardeleanu, a confirmat informatia, spunind ca exista suspiciuni ca decesul ar fi putut fi cauzat de rujeola. El a adaugat ca s-au prelevat probe care…

- O demisie, care nu ar fi avut loc in realitate, s-a lasat cu dosar penal pentru fostul manager al Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste. Radu Petrescu este judecat pentru abuz in serviciu, in cazul demisiei fostului director medical Carmen Marcu.

- Barbatul detinea arma in mod legal, fiind paznic de vanatoare. ”Politistii au deschis un dosar penal privind savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa pe numele unui barbat de 37 de ani din localitatea Stana. Acesta se afla, joi, cu baietelul sau, in varsta de 9 ani, in preajma unui…

- Pacientele internate la Secția Ginecologie a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu vor beneficia de condiții mai bune in perioada in care vor sta internate. Conducerea unitații medicale a reabilitat deja și a dotat cu mobilier nou patru dintre cele opt saloane, dupa scandalul care s-a lasat cu…

- Secția de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare va fi dotata cu un incubator modern și cu patuțuri de ultima generație, ca urmare a Programului ”BabyCare.” In total s-au adunat peste 50.000 de lei destinați ingrijirii prematurilor, iar cei mai mulți bani, 36.000…

- Scandal, ieri, la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. O femeie, de 35 de ani, din municipiu, s-a prezentat ieri- dimineața la secție, dupa ce a fost mușcata de un caine fara stapan, insa ...

- La fel ca in fiecare an, Mos Craciun a ajuns si la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” Baia Mare. Sute de copii si angajati ai unitatii medicale l-au asteptat nerabdatori, cu emotie si speranta ca, si de aceasta data, Mosul va avea sacul plin de cadouri. Spre deliciul celor mici, miercuri,…

- Scandal la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Targu-Jiu! O femeie de 35 de ani din municipiu s-a prezentat in aceasta dimineața la secția amintita, dupa ce a fost mușcata de un caine fara stapan, insa a fost scoasa afara din secție de personalul medical pentru ca nu avea…

- Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, Sebastian Jureschi, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca a solicitat extinderea si cresterea numarului de paturi la Sectia Ortopedie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU), dupa ce, in urma unui control efectuat in noiembrie,…

- Sectia de Ingrijiri Paliative din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste este locul unde pacienti in faza terminala primesc alinare. Fie ca vorbim de pacienti oncologici sau suferinzi de orice alta boala cronica, cu totii sunt primesc in fiecare zi zambete, respect si un ambient placut…

- In luna iunie 2017, Consiliul Judetean Arges a transmis o solicitare catre Ministerul Sanatatii care viza dotarea Spitalului Judetean de Urgenta din Pitesti cu aparatura de radioterapie. Ca urmare a acestei solicitari, la Sectia ...

- Intr-un text intitulat ”Povara fiscala pentru salariat versus PFA: ce se schimba de la 1 ianuarie 2018?”, Claudia Sofianu iși exprima punctul de vedere: ”Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 79/2017 aduce modificari importante in domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale.…

- Un barbat în vârsta de 59 de ani, externat din Secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența (SJU), fara ca familia sa fie anunțața, a fost gasit decedat, marți seara, la ieșirea din municipiul Vaslui.

- Batranul dat disparut dupa ce a fost externat de la Psihiatrie fara insoțitor, in urma cu aproape o saptamana, a fost gasit mort pe un camp din apropierea Vasluiului. Cadavrul a fost preluat de Serviciul de Medicina Legala, care va trebui sa constate cauza decesului barbatului de 79 de ani. Sfarșit…

- Un barbat, de 45 de ani, din comuna Stejari a ajuns la Sectia Psihiatrie, a Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu, dupa ce ieri ar fi incendiat locuinta mamei sale, de 70 de ani. Localnicul ar fi facut focul in camera in care locuia si focul s-a extins la o alta incapere si la un hol. Au ars…

- Marti a fost deschisa Sectia endocrinologie a Institutului Mamei si Copilului din Chisinau. Solicitata de agentia INFOTAG, reprezentanta institutului, Steluta Andreeva, a spus ca valoarea totala a cheltuielilor pentru renovare este de 2,6 mil. lei din acel 1 mil. de euro alocat in 2014 de catre Guvernul…

- Un barbat de 49 de ani a fost incendiat, pe 13 noiembrie curent, de catre un amic de pahar cu care s-a luat la cearta. Crima a avut loc pe strada Dumbravei, cand chișinaueanul a fost stropit cu un lichid inflamabil si incendiat. Acesta a fost transportat de urgența la spital, dar a decedat peste cateva…

- Consiliul Judetean Prahova pregateste un proiect de amploare pentru construirea unui nou corp de cladire pe sapte niveluri la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, iar in acest moment are in derulare o licitatie pentru realizarea studiului de fezabilitate. Administratorul public al judetului, Fabioara…

- AJUTOR NESPERAT Sectia de Neonatologie a Spitalului Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” din Barlad are, incepand de ieri, un incubator de terapie intensiva, un monitor de functii vitale, o lampa de fototerapie si un aparat de ventilatie cu neopuff, in valoare totala de 14 000 de euro (aproximativ…

- Seful de la Serviciul Siguranta Rutiera din cadrul Politiei Locale Galati a fost batut de trei indivizi dupa ce omul, aflat in timpul liber, a observat ca o soferita a parcat neregulamentar, ocupand doua locuri de parcare. I-a atras atentia, iar, dupa ce soferita a devenit recalcitranta, politistul…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a dispus Inspecției Sanitare de Stat sa efectueze un control la Spitalul Clinic de Urgența de Chirurgie Plastica, Reparatorie și Arsuri din Capitala.Citeste si: Plantele care au grija de sanatatea plamanilor tai Decizia vine dupa ce in presa au aparut…

- Indemnizația minima de creștere a copilului se va majora, de la 1 ianuarie 2018, la 1.250 de lei, fața de 1.233 de lei, cat este in prezent, potrivit unei Ordonanțe de urgența adoptata de Guvern. Pentru asigurarea acestei majorari, indemnizația de creștere a copilului nu va mai fi raportata la salariul…

- „Adevarul” a solicitat un punct de vedere de la presedintele Colegiului Medicilor Iasi in cazul fetitei de opt ani, diagnosticata cu cancer, care risca sa-si piarda viata pentru ca parintii refuza continuarea procedurilor medicale.

- In urma imaginilor difuzate ieri, 4 noiembrie 2017, pe retelele de socializare in care este prezentata actiunea de resuscitare a unei persoane inconstiente, aflata intr un spatiu comercial din zona Obor, Departamentul pentru Situatii de Urgenta face urmatoarele precizari:Apelul privind situatia de urgenta…

- Medicii de la Spitalul de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" lucreaza in prezent in aceasta sectie alaturi de specialisti din Statele Unite ale Americii, in cadrul unei misiuni care se desfasoara din 28 octombrie si pana pe 8 noiembrie, in cadrul Global Granturilor finantate de catre Fundatia…

- UPDATE 12.40: Procurorul general al României, Augustin Lazar, a declarat, marti, înainte ca Sectia pentru Procurori din cadrul CSM sa ia o decizie în cazul raportului Inspectiei Judiciare în cazul controlului la DNA, ca este „multumit” de activitatea conducerii…

- O aeronava cu 164 de pasageri la bord, pornita in calatorie catre Germania, in cursul diminetii acestei ultime zile a saptamanii, a facut o oprire neprevazuta la Budapesta. Conform Digi 24, s-a intamplat dupa circa o ora de la plecarea de pe Aeroportul Otopeni, dupa ce s-a observat ca s-a declansat…

- Concluziile medicilor legiști in cazul celor doi barbați gasiți impușcați pe un camp din apropierea municipiului Targoviște arata ca moartea acestora a fost violenta și trupurile lor prezinta multiple leziuni, totodata stabilindu-se ca au fost trase focuri de arma cu alice. Purtatorul de…

- Târgoviște, 26 octombrie 2017: Secția de neonatologie a Spitalului Județean de Urgența Târgoviște va avea, începând de joi, un ventilator de suport respirator în valoare de 23.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, plt. adj. Dorina Lupu, a declarat ca baietelul in varsta de un an si jumatate a fost preluat de echipajele medicale si transportat la Sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean din Botosani, urmand sa fie trasferat…

- Un bebeluș de cateva luni a murit la Spitalul „Louis Țurcanu” din Timișoara. Parinții copilului spun ca au mers cu bebelușul la Urgențe și ca medicii i-au trimis acasa dupa ce au prescris micuțului un tratament pentru raceala. Parinții ii acuza pe medici de malpraxis și au facut plangere la Parchet.…

- Toate clasele, insoțite de profesorii cu care aveau ora la momentul respectiv, au respectat traseul de evacuare. Avand in vedere ca exercițiul a presupus traversarea strazii de la cladirea liceului spre terenul de sport, pentru buna desfașurare a acestei activitați, s-a primit sprijinul Poliției Locale…