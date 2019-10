Iulian Bulai, deputat USR, a cerut, luni, in plenul Camerei, demiterea Doinei Gradea de la șefia TVR. „Teleshoping si filme chinezesti au fost transmise la Televiziunea publica atunci cand noi aici aveam dezbaterea motiunii de cenzura. Aceasta este o palma la adresa democratiei. Nu este firesc sa se intample un asemenea lucru intr-un stat unde media nationala de stat este menita sa informeze pe chestiuni publice intreaga tara. In consecinta, va solicit sa solicitati in cadrul Birourilor permanente reunite intrunirea comisiilor comune de la Camera si de la Senat pentru a pune in dezbatere si a…