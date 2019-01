Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Politiei Alba au transmis, vineri, ca un barbat in varsta de 39 de ani le-a declarat politistilor ca l-a gasit pe tatal sau mort, a intrat in panica si l-a pus in congelator. "Cadavrul unui barbat de 71 de ani, din Galda de Jos, a fost gasit in lada frigorifica din locuinta sa. Se pare…

- Richard Overton, cel mai batran veteran american din Al Doilea Razboi Mondial si, totodata, cel mai batran barbat din Statele Unite, a murit joi dupa-amiaza la varsta de 112 ani, informeaza CNN.com.

- In noaptea de 29/30.11.2018, in jurul orei 00.30, doua persoane necunoscute au patruns inlocuinta unui barbat in varsta de 82 ani din Tarlungeni, de unde au sustras suma de 1.500 de lei, dupa ce l-au amenitat cu un cutit gasit in locuinta acestuia. „In incercarea de a-i determina sa renunte la comiterea…

- La data de 14 decembrie a.c., ora 16:44, un barbat, in varsta de 33 ani, a condus un autoturism, pe DC 63 si ajungand la intersectie cu DN 2A, a efectuat viraj la stanga catre Harsova, moment in care a fost lovit la partea din spate de un autoturism, condus de un tanar, in varsta de 22 ani, care circula…

- Alex Barker și Erin Smith s-au nascut cu sindromul Moebius, ceea ce inseamna ca nu pot sa-și miște fața și sa afișeze nicio expresie faciala și le este greu sa vorbeasca sau chiar sa-și miște ochii, scrie the Mirror. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unui site dedicat persoanelor cu aceeași problema…

- Un olandez de 69 de ani a solicitat in instanta sa i se reduca cu 20 de ani varsta din cartea de identitate, iar motivul este acela ca se considera "discriminat" in amor si profesional, potrivit Le Figaro.

- Un barbat in varsta de 61 de ani a ajuns la spital, dupa ce a provocat un accident rutier. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, la ora 12.40, un barbat in varsta de 61 de ani, din comuna Veresti, se afla la volanul unui autoturism marca Volkswagen Passat pe DN 29, in localitatea ...