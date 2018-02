S-a casatorit cu o fosta eleva ca sa scape de inchisoare

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 60 de ani din comuna Mera, care a fost la un pas de a viola o fetita de 10 ani, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare pentru infractiunea de tentativa la viol. Decizia a fost luata vineri de magistratii de la Judecatoria Focsani si nu este definitiva. Contestatie pot…

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta. Instanta a stabilit in cazul lui Mircea Rosca un termen de incercare de 5 ani, timp in care fostul deputat trebuie…

- Victor Becali a fost condamnat definitiv, marți, de instanța suprema, la 5 ani și 8 luni de inchisoare, in dosarul ”Mita pentru judecatoare”. Ioan Becali a primit o pedeapsa de trei ani de inchisoare pentru dare de mita, in timp ce Cristi Borcea a fost achitat. Fosta judecatoare Geanina Terceanu va…

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai ...

- Scenele s-au petrecut la un punct de trecere a frontierei. In imagini, apar 4 barbati apropiindu-se de linia de demarcatie si salutandu-se destul de calduros. Apoi, cate unul din fiecare parte trece pe teritoriul celeilalte tari. Potrivit Serviciilor de Informatii ale Estoniei, Rusia a eliberat un…

- Darius Valcov, fostul primar al Slatinei și actual consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului, a fost condamnat, joi, de instanta suprema, la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert…

- Un tribunal regional din Rusia l-a eliberat dintr-o inchisoare cu regim special pe Anvar Masalimov, in varsta de 63 de ani, care executa o pedeapsa de inchisoare pe viata, informeaza presa de la Moscova. Este pentru...

- Fostul ministru al Finantelor, in prezent consilier de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a fost condamnat, joi, de instanta suprema, la opt ani de inchhisoare. Decizia judecatorilor nu este definitiva.

- Fotbalistul echipei Manchester United, Alexis Sanches, fost component al FC Barcelona, a acceptat o pedeapa de 16 luni de inchisoare pentru a evita un proces in cazul in care este acuzat de evaziune fiscala de un milion de euro.Deoarece pedeapsa este mai mica de 24 de luni, conform legislatiei…

- Medicul homeopat din Constanta Victor Emanuel Bot, condamnat definitiv la pedeapsa de 11 ani si patru luni de inchisoare, a formulat un recurs in casatie. Actiunea medicului va fi solutionata de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Primul termen a fost stabilit pentru data…

- Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare! Sentința este insa cu suspendare. El va ajunge in spatele gratiilor doar daca incalca, in urmatorii 2 ani, anumite condiții, anunta Pro TV. Fostul primar al Sectorului 4 din București a fost gasit vinovat findca și-a folosit…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat la trei ani de inchisoare, cu executare. Curtea de Apel i-a dat aceasta sentinta, care este definitiva, intrr-un dosar de trafic de influenta.

- Fostul guvernator al regiunii ruse Kirov si fost lider al opozitiei, Nikita Belikh, a fost condamnat vineri la opt ani de inchisoare pentru ca a acceptat o mita in valoare totala de 750.000 de dolari, a informat presa de stat rusa, relateaza DPA.

- Nikita Belikh, care a condus regiunea centrala Kirov timp de sapte ani pana a fost retinut intr-un restaurant din Moscova in 2016, a fost acuzat ca a oferit protectie pentru proiecte de investitii in schimbul mitei. Timpul pe care l-a petrecut in arest preventiv se va scadea din pedeapsa…

- Omul de afaceri Ioan Bene este dat în urmarire de polițiștii clujeni, dupa ce, miercuri, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la închisoare cu executare în dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Cluj Horea Uioreanu și trebuia sa fie

- Horea Uioreanu, fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, a fost condamnat definitiv la șase ani și patru luni de inchisoare. Politicianul a fost acuzat ca lua 15% comision pentru acordarea unor contracte gestionate de CJ Cluj. Horea Uioreanu, fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, a…

- Un om al strazii din orașul Manchester a fost condamnat la patru ani de inchisoare, dupa ce a recunoscut ca a furat mai multe lucruri de la doua victime ale atacului terorist din 22 mai, soldat cu 22 de morți. Inițial, acesta a fost considerat un erou, dupa ce a ajutat mai multe persoane ranite.

- Marian Costel Stan, un individ din comuna suceveana Patrauti care facea parte dintr-o grupare de talhari ce ataca batrani din Suceava si din Botosani, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare, dupa ce una dintre victime a decedat. Acesta a profitat de faptul ca magistratii nu i-au prelungit mandatul…

- Un barbat dat in urmarire internationala de autoritatile romane, condamnat pentru talharie calificata urmata de moartea victimei, a fost depistat in urma colaborarii dintre politistii romani si autoritatile spaniole. In urma unei informatii detinute de politistii suceveni, Marian Costel Stan, in ...

- Marian Costel Stan, un individ din comuna suceveana Patrauti, ce facea parte dintr-o grupare de talhari ce atacau batrani din Suceava si Botosani, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare, dupa ce una dintre victime a decedat. Acesta a profitat de faptul ca magistratii nu i-au prelungit mandatul de…

- Doi barbati din Bistrita-Nasaud au ajuns la inchisoare, dupa ce politistii au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii. Unul dintre ei este din Negrilesti si a fost condamnat pentru conducere a unui autovehicul fara permis. Celalalt este din Nasaud si a fost condamnat pentru furt…

- CONDAMNARE…Magistratii Curtii de Apel Iasi si-au spus ultimul cuvant in dosarul in care mai multi traficanti de tigari din Zorleni, condusi de Vasile Fasicaru, au fost trimisi in judecata. Instanta a decis condamnarea acestuia, dar si a celorlalti membri ai grupului infractional organizat la inchisoare…

- Joshua Wong, figura a imensei miscari prodemocratie din toamna lui 2014 in Hong Kong, a fost condamnat la trei luni de detentie miercuri, a doua sa condamnare la inchisoare pentru rolul jucat in "Revolta umbrelelor", transmite AFP. Tanarul de 21 de ani a pledat vinovat privind acuzatia…

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a aparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, ceea ce l-ar putea face cel mai sangeros ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, scrie AFP.

- Un barbat din raionul Anenii Noi a fost condamnat la închisoare, dupa ce a traficat patru victime în Federatia Rusa pentru a fi exploatate prin munca, transmite MOLDPRES. Potrivit Procuraturii Generale, în decembrie 2012, inculpatul a recrutat patru barbati pentru a munci…

- Un tribunal de la Tbilisi l-a condamnat vineri - in contumacie - la trei ani de inchisoare pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, pe care l-a gasit vinovat de ”abuz de putere” in dosarul asasinatului unui tanar bancher georgian, Sandro Girgvliani, in 2006, in timpul presedintiei sale, relateaza…

- Fostul presedinte egiptean islamist Mohammed Morsi, inlaturat de la putere, a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru insultarea sistemului judiciar, relateaza DPA. Tribunalul Penal din Cairo, care a stabilit sentinta, l-a condamnat pe Morsi pentru ca a defaimat sistemul judiciar…

- Uniunea Europeana a publicat astazi o declarație care critica autoritațile ruse pentru neadmiterea liderului opoziției, Alexei Navalnii, la alegerile pentru funcția de președinte al Federației Ruse. „Decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia privind neamiterea liderului opoziției Alexei Navalnii…

- Roxana Elena C., o avocata din Ploiesti, a fost santajata, amenintata cu pistolul ca va fi Elodia 2, terorizata la telefon, urmarita si fotografiata in timp ce se afla pe strada alaturi de mama si de fiul ei, de un client pe care l-a reprezentat in instanta. Citeste mai mult: adev.ro/p1fzt4

- Omul de afaceri constanțean, Sorin Strutinsky, considerat trezorierul afacerilor tandemului Radu Mazare-Nicușor Constantinescu, a fost condamnat, cumulat, la șapte ani și patru luni inchisoare intr-un dosar in care a fost cercetat pentru savarșirea mai multor infracțiuni, in forma continuata, de trafic…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, transmit AFP si dpa. Inculpatul, prezentat sub…

- Procurorii turci au cerut, miercuri seara, condamnarea la patru ani de închisoare a starului NBA Enes Kanter, blocat scurt timp pe Aeroportul Otopeni în luna mai, jucatorul de baschet fiind acuzat ca l-a insultat pe presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan.

- Adrian Duicu, fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie. Potrivit deciziei instantei,…

- Și-a ucis cu cruzime mama, i-ar istanța la condamnat la 25 de ani de inchisoare, este vorba de un tanar in varsta de 28 de ani din raionul Criuleni. Complicile acestuia a fost condamnat la 15 ani inchisoare.

- Fostul primar al comunei Malu Mare (PSD) a fost trimis in judecata alaturi de alti sapte inculpati pentru comiterea infractiunilor de de tentativa de omor, lovire si tulburarea ordinii si linistii publice. Alexandru Dicu a fost condamnat la un an si zece luni de inchisoare cu suspendare de Tribunalul…

- De asemenea, tribunalul a decis ca Ulyukayev trebuie sa plateasca o amenda de peste 130 de milioane de ruble (aproximativ 1,9 milioane de euro sau 2,2 milioane de dolari) si i-a retras dreptul de a detine functii publice.Fostul ministru, care si-a anuntat intentia de a face recurs, a fost…

- Alexei Ulyukaev a fost condamnat la opt ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat ca ar fi luat o mita de 2 milioane de dolari de la Igor Sevhin, CEO al Rosneft, celui mai mare producator de petrrol din Rusia, relateaza Reuters si AFP.

- Fostul ministru al economiei din Rusia, Aleksei Uliukaev, a fost declarat vineri vinovat de coruptie, la finalul unui proces despre care fostul demnitar sustine ca ar fi inscenat de unul dintre apropiatii presedintelui rus Vladimir Putin, informeaza AFP. „Uliukaev se face vinovat de primirea unei mite…

- De asemenea, instanta suprema mentine pedeapsa initiala, de trei ani si sase luni de inchisoare, pentru fostul deputat Mihai Banu, caruia i-a fost repins apelul. Totodata, magistratii instantei supreme mentin decizia din prima instanta, pronuntata de Curtea de Apel Bacau, de a confisca de la cei doi…

- Senatorul Marius Nicoara a fost condamnat marti la un an de inchisoare cu suspendare pentru conducere sub influenta alcoolului. „Condamna pe inculpatul Nicoara Marius Petre (…), la pedeapsa de un an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de ‘conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care…

- Un barbat din Glodeni a fost condamnat la 11 ani de inchisoare pentru ca si-a omorat amantul fostei sale sotii. Tragedia a avut loc in iunie curent, la domiciliul inculpatului din satul Ciuciulea, unde acesta locuia impreuna cu fosta sa sotie. Revenind acasa, acesta si-a prins fosta consoarta in pat…

- Ștefan Alexandru, barbatul care a incendiat doi oameni fara adapost in Galați, a fost condamnat la 18 ani de inchisoare, pentru dublu omor calificat prin cruzimi. Cel poreclit „Nazistul” a contestat deja sentința pronunțata de Tribunalul Galați care nu este insa definitiva. Cauza urmeaza sa fie judecata…

- Un cetațean al Ucrainei, care pe 2 iulie curent a provocat un accident in apropiere de Magdacești, raionul Criuleni, soldat cu trei morți, a fost condamnat la patru ani de inchisoare in R. Moldova. In acea zi, inculpatul, care impreuna cu concubina sa se intorcea din Ucraina la volanul unui „Renault”,…

- Politistii din Sighetu Marmatiei au identificat si incarcerat un barbat din judetul Bistrita Nasaud, condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate. In cursul zilei de ieri, 4 decembrie, politistii de investigatii criminale din Sighetu Marmatiei au pus in aplicare un mandat de executare…

- Maiorul SRI Arad Ciprian Sabin Mares, acuzat de trafic de droguri, a fost condamnat, luni, de Tribunalul Arad, la doi ani si jumatate de inchisoare cu suspendare, in timp ce interlopul Eduard Palincas, judecat in acelasi dosar, va executa doi ani de detentie. In cazul ambilor inculpati, instanta…

- Fosta șefa a Secției Oftalmologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu se judeca de cateva luni cu unitatea medicala pentru a fi reangajata in postul respectiv. Dana Vodislav nu mai are nici un contract cu spitalul du...