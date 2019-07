S-a așezat pe toaletă și nu s-a mai mișcat aproape cinci zile. Motivul este incredibil S-a așezat pe toaleta și nu s-a mai mișcat aproape cinci zile. Motivul este incredibil Un barbat din Belgia a stat aproape cinci zile pe un vas de toaleta in incercarea de a stabili un record mondial, relateaza Reuters. Jimmy De Frenne, in varsta de 48 de ani, care urmeaza cursuri pentru a deveni sofer de autobuz, si-a propus sa stea 165 de ore pe un closet amplasat special pentru aceasta tentativa in mijlocul unui bar, insa a renuntat vineri dimineata, dupa 116 ore. „Auto-ironia este cea mai buna forma de umor. De ce fac asta? De ce nu? Nimic nu imi place mai mult decat ca oamenii sa se distreze… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

