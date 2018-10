S-a aprobat: Nava maritima de patrulare pentru Garda de Coasta Constanta. Dotare. Pret. Caracteristici. Ce are in dotare Garda de Coasta

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 17 sept — Sputnik. Inspectoratul Național de Patrulare vine cu un avertisment pentru conducatorii auto: șoferii prinși în stare de ebrietate la volan vor ramâne definitiv fara permis de conducere. Poliția informeaza ca, pe data de 14 septembrie curent, a fost…

- Aseara a fost publicat, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 767 5.IX.2017, Ordinul numarul 34 din 29 august curent privind aprobarea tarifului perceput de Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore in Marea Neagra ACROPO .Actul normativ este semnat de presedintele…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a aprobat, prin Ordinul nr. M.141/2018, Instrucțiunile privind conditiile in care se confera Semnul onorific In Serviciul Patriei ofiterilor, maistrilor militari, subofiterilor, soldaților și gradaților profesioniști și preoților militari din structurile Ministerului…

- Schimbare radicala! Toate farmaciile nu vor mai face asta, incepand de azi! Astazi intra in vigoare aceasta Ordonanța de Guvern! De astazi, toate farmaciile și drogheriile nu vor mai face asta! Actul normativ a fost publicat vinerea trecuta, in Monitorul Oficial. Pentru a obține autorizația de funcționare,…

- Premierul Viorica Dancila pleaca astazi in concediu pentru o saptamana si si-a delegat atributiile vicepremierului Paul Stanescu. In urma acestei decizii, presedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala (CCR) reclamand un conflict juridic presedinte-premier, transmite News.ro . Conform…

- Astazi, 03 august 2018, ora 13.00, in prezenta Secretarului de Stat, Comisar sef de politie, Mihai Dan Chirica, va avea loc ceremonia de investire in functia de Prefect al judetului Constanta, a lui Jeaca Dumitru.Acesta a fost numit prin Hotararea de Guvern nr. 580 02.08.2018, publicata in Monitorul…

- Va transmitem in continuare textul cererii: București, 3 august 2018 Domnului Valer Dorneanu PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE In conformitate cu prevederile art. 146 lit. e) și ale art. 80 din Constituția Romaniei, republicata, precum și ale art. 11 alin. (1) pct. A…

- Hotararea de Guvern a fost publicata in Monitorul Oficial! Executivul a decis sa acorde stimulente financiare pentru vanatoarea selectiva și pentru notificarea cazurilor de porci mistreți morți. Guvernul a decis ca instituirea de masuri suplimentare de control pentru animale salbatice, porci mistreti…