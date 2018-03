Stiri pe aceeasi tema

- Primele nume confirmate la Neversea 2018. Una dintre trupe, intre preferatele Reginei Marii Britanii Line-up-ul celei de-a doua ediții a celui mai mare festival de pe litoralul romanesc, Neversea, vine cu premiere atat pentru fani cat și pentru artiști. Trupa irlandeza The Script va concerta pentru…

- Line-up-ul celei de-a doua ediții a celui mai mare festival de pe litoralul romanesc, NEVERSEA, vine cu premiere atat pentru fani cat și pentru artiști. Trupa irlandeza THE SCRIPT va concerta pentru prima data in Romania, la festivalul NEVERSEA. Au primit numeroase premii internaționale și se afla printre…

- BOMBA ANULUI. Aceste masini vor fi interzise in Romania.Vezi de cand incepe nebunia si care este explicatia autoritatilor In prezent, calitatea de membru al Uniunii Europene al Marii Britanii impiedica Registrul Auto Roman sa interzica circulația mașinilor cu volan pe dreapta pe strazile din Romania.…

- Ceremonia a avut loc in contextul in care actrita americana se va casatori cu printul Harry in luna mai. Potrivit Daily Mail, ceremonia a durat 45 de minute si a avut loc la Capela Regala marti seara, in prezenta printului Harry, departe de ochii presei si ai marelui public.Meghan Markle…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ma gandesc cu groaza, punandu-ma in situația ambasadorului Statelor Unite la București, Hans Klemm, cum ar sta lucrurile daca ar fi schimbați șefii marilor parchete cu persoane nedispuse sa bata din calcaie, sa se ploconeasca și sa serveasca alte interese decat interesul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, se intalneste miercuri, la Bucuresti, cu ministrul pentru Brexit al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, David Davis, potrivit agendei publice a MAE. Vizita lui Davis vine in contextul in care Regatul Unit va parasi…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa considera ca declarațiile vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, privind posibilitatea condiționarii accesului la fondurile europene de criterii suplimentare, nu sunt decat o forma de a camufla intenția executivului comunitar de a taia din fondurile europene…

- Documente noi legate de tentativa de asasinare a Reginei Elisabeta a II-a, din anul 1981, au fost publicate de serviciile secrete. Serviciile de informatii din Noua Zeelanda (SIS) au dezvaluit, in premiera, ca un adolescent a incercat sa o asasineze pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii in anul…

- Christopher Lewis, in varsta de 17 ani, a incercat sa o impuste pe regina in momentul in care suveranul britanic iesea din masina pentru a se deplasa catre un targ stiintific, la 14 octombrie 1981, potrivit documentelor publicate de Serviciul de Informatii si Securitate din Noua Zeelanda (SIS).…

- Serviciile de informatii din Noua Zeelanda au anuntat, joi, în premiera ca un adolescent a încercat sa o asasineze pe Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii în 1981, în timpul unei vizite în orasul Dunedin,

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, miercuri, ca Guvernul de la Londra nu va permite Uniunii Europene sa "submineze" integritatea constitutionala a Marii Britanii, respingand proiectul de acord de Brexit prezentat de negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, potrivit postului France 24.

- In cei patru ani care s-au scurs de la anexarea Crimeii (martie 2014), Rusia a creat o grupare militara puternica in peninsula, capabila sa controleze zona Marii Negre, ceea ce reprezinta un pericol pentru tarile riverane, a declarat luni ministrul adjunct al apararii ucrainean general-locotenentul…

- Fenomenul hibernal asa-numit "Bestia din Est" a lovit Marea Britanie luni dimineata, aducand ninsori, drumuri blocate si probleme de trafic, relateaza Press Association, conform agerpres.ro. In unele parti ale Marii Britanii frigul va fi resimtit mai puternic decat in Cercul Arctic, in conditiile…

- Pe ea o știe toata lumea din indragitul serial ”The Crown” in care joaca rolul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, iar la sfarșitul lunii ianuarie dezvaluia drama prin care a trecut. Deși are un succes rasunator in cariera, Claire Foy a trecut prin momente grele dupa ce soțul sau a fost la un…

- Doi tineri care s-au cunoscut pe un site matrimonial musulman au fost condamnați la inchisoare pentru terorism in Marea Britanie. Munir Mohammed, care a solicitat azil in Regatul Unit, a fost condamnat la inchisoare pe viața, din care va executa o pedeapsa de minimum 14 ani. Rowaida El Hassan, pe care…

- O nava militara britanica ce revenea de la exercitii efectuate în comun cu ambarcatiuni ale Fortelor Navale române a fost aproape de o coliziune cu un vas militar rus, în sud-vestul Marii Negre, afirma surse citate de presa britanica, dar

- Nascut la 15 februarie 1959, in Birmingham/Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord/, artistul și compozitorul Alistair Ian „Ali” Campbell, solist și membru fondator al UB 40, parasea, in 2008, trupa britanica de reggae pentru indatoriri fața de propria-i persoana. Deși Campbell a anunțat…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, va fi in studioul Radio Romania Actualitați, imediat dupa știrile de la miezul nopții. Fifor va fi prezent in emisiunea "Serviciul de noapte", o ediție realizata de Ruxandra Sararu și Maria Țoghina, informeaza Radio Romania. Ministrul Mihai Fifor…

- In luna ianuarie, Dacia a reușit o performanța fantastica! Este vorba despre Franța, acolo unde inmatricularile de autoturisme Dacia noi au inregistrat in ianuarie o crestere de 14,3% in ritm anual, la 9.888 unitati, in timp ce Ford si grupul Volkswagen au raportat un declin de 2,6%,…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 7 februarie, la sediul ministerului, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate legate de cooperarea bilaterala si in cadrul…

- "Ministrul Fifor a apreciat contributia Marii Britanii in Romania in ceea ce priveste prezenta militara constanta, pe toate cele trei dimensiuni - terestra, maritima si aeriana, evidentiind cu precadere sprijinul in cadrul aliat in vederea implementarii prezentei NATO in regiunea Marii Negre", se…

- Așadar, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 7 februarie, la sediul ministerului, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate legate de cooperarea bilaterala…

- Marea Britanie trebuie sa respecte regulile Uniunii Europene in negocierile privind parasirea Blocului comunitar, a avertizat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza site-ul agentiei Reuters. Premierul britanic Theresa May si David Davis, ministrul britanic…

- 'Dorim sa reamintim comandantului Grupului Operativ 67 al Flotei a 6-a (a SUA) ca Crimeea este teritoriu inalienabil al Rusiei. Odata cu trimiterea pilotilor in misiuni de recunoastere in aceasta zona a Marii Negre, trebuie sa ia in calcul ca ei vor fi intampinati de avioane ruse, nu de cele ale…

- Teologul, scriitorul si traducatorul Cristian Badilita (exponent al miscarii monarhiste autohtone) dezvaluie, pe Facebook, misteriosul context in care Regina Elisabeta a scris drama ”Meșterul Manole”, uzitand pseudonimul literar ”Carmen Sylva”. Badilița pleaca de la notele lui Robert Scheffer (francez…

- Bancile din Uniunea Europeana (UE) se vor confrunta anul acesta cu cele mai dure teste de stres, care vor analiza capacitatea lor de a face fata socurilor, inclusiv impactul iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, a anuntat miercuri Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmite Reuters, preluata…

- Aeronava de recunoaștere a survolat ore in șir de-a lungul coastelor sudice și sud-vestestice ale Crimeei anexate, deasupra apelor internaționale ale Marii Negre. Aeronava de recunoaștere radioelectronica cu raza lunga de acțiune a Forțelor Aeriene ale SUA EP-3E Aries II a efectuat luni, 29 ianuarie,…

- Peste 1.000 de participanti, din care 700 de elevi, din 120 de tari sunt asteptati sa participe, in perioada 3 – 14 iulie, la Cluj-Napoca, la Olimpiada Internationala de Matematica, care are un buget de peste un milion de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX. Seful ISJ Cluj, Valentin…

- Pe Claire Foy o cunoaștem din serialul ”The Crown” care spune povestea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. La doar 33 de ani, actrița a facut istorie in acest rol, caștigand un Glob de Aur, și fiind nominalizata pentru al doilea, grație interpretarii sale magistrale. Din pacate, in viața reala,…

- Cresterea Produsului Intern Brut al Marii Britanii in trimestrul patru din 2017 a depasit previziunile economistilor, continuand sa sfideze asteptarile privind incetinirea expansiunii in urma votului privind iesirea tarii din UE (Brexit), transmit Bloomberg si Reuters. Cresterea de 0,5% in…

- Numarul europarlamentarilor ar urma sa scada de la 751 la 705 dupa Brexit, diferenta de locuri fiind "puse deoparte" pentru viitoare liste electorale paneuropene, potrivit unei propuneri anuntate marti de forul de la Strasbourg, transmite dpa. Europarlamentarii britanici detin 73 de mandate…

- Scriitorul britanic Peter Mayle, celebru pentru bestsellerul "A Year in Provence/ Un an bun", o oda adusa regiunii franceze Provence, a murit la varsta de 78 de ani, a anuntat, vineri, editura franceza NiL editions, citata de AFP. Publisherul sau american, Alfred A Knopf, a precizat pe…

- Cainii din rasa Corgi au deveniti faimosi datorita Reginei Elizabeta a II-a a Marii Britanii, care nu se desparte de ei nici in calatorii. Pufosii patrupezi apar si intr-un film scurt, care a fost difuzat la deschiderea Jocurilor Olimpice din 2012.

- Petrecerea burlacilor organizata in onoarea printului Harry al Marii Britanii ar putea avea loc la Verbier, o statiune de schi exclusivista preferata de nepotii Reginei Elisabeta. Mai multi membri ai echipei de securitate a familiei regale britanice au fost vazuti la Verbier, un domeniu de lux situat…

- Horoscop Ma intreb adesea, dragi prieteni, si va propun si domniilor voastre urmatoarea tema de meditatie: de ce nu au devenit poetii zei? Sau macar regi. Homer de ce nu a fost ridicat in ceruri si pus intre constelatii, cum se facea pe atunci, in antichitate? Sau, Shakespeare in Evul Mediu, de ce nu…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmit DPA si Anadolu, citate de Agerpres. Imaginile publicate de Anadolu arata eforturile autoritatilor…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvânt al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul.…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a descris o plimbare "îngrozitoare" cu trasura ce a avut loc cu ocazia ceremoniilor dedicate încoronarii sale, în 1953, plângându-se de confortul redus al acelui mijloc de transport, în una dintre rarele aparitii…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii…

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, explicand ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a unor teme complexe.…

- Reporter: Ce inseamna pentru primarul din Dudeștii Noi și cum vor fi afectate Primaria din Dudeștii Noi, dar și cele mai mari unitați administrative din zona, ma refer aici la Primaria Timișoara și Consiliul Județean Timiș, de plecarea Marii Britanii din UE? Alin Nica: Așa cum am vazut și…

- Conform unei analize Vola.ro, romanii au ales pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinații europene consacrate, precum Londra și Roma, insa și-au indreptat atenția și spre destinații mai puțin cunoscute, precum Lisabona, Catania – Sicilia și Bologna. Și destinațiile din Romania au fost solicitate,…

- Bibliotecarul Avram Iancu, cunoscut pentru ca a traversat inot Canalul Manecii si fluviul Dunarea, va inota luni, timp de 12 ore, neintrerupt, in cadrul unei actiuni umanitare prin care isi propune sa stranga fonduri pentru ajutorarea unui baietel de 7 ani, din Petrosani, diagnosticat cu cancer si…

- Printul consort Philip, Duce de Edinburgh, sotul Reginei Elisabeta a Marii Britanii si tatal printului Charles, vorbește pentru prima data despre varul sau, Regele Mihai. In exclusivitate, pentru ProTV, autorul interviului, producatorul de film John Florescu, a oferit un fragment din discuția pe care…

- Tenismenul elvetian Roger Federer a fost desemnat "Personalitatea sportiva a anului" in ancheta BBC destinata sportivilor din afara Marii Britanii. Este a patra oara cand Federer primeste aceasta distinctie (2004, 2006, 2007), un record.

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca acordul final de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi supus la vot in ambele camere ale Parlamentului, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.