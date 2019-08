S-a anuntat juriul din cadrul Galei Tanarului Actor, Hop. Ce premii vor fi inmanate

Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Ada Lupu Hausvater si actrita Ioana Bogatan vor face parte din juriul celei de a XXII-a editii a Galei Tanarului Actor - HOP, care se va desfasura in perioada 2 - 5 septembrie la Teatrul de Stat Constanta. Potrivit unui comunicat al UNITER transmis, marti, AGERPRES, din juriu…

- Cei mai iscusiți meșteri populari din județul Alba au fost premiați, sambata, in debutul Targului de Fete de pe Muntele Gaina pentru modul in care pastreaza și promoveaza meșteșugurile tradiționale romanești. Aurelia Matei din Garda a fost declarata meșterul tradițional al județului Alba in 2019. Targul,…

- Dansatorul si coregraful Gigi Caciuleanu, inspirat de farmecul si unicitatea Amfiteatrului in aer liber si entuziasmat de creativitatea tinerilor actori selectionati la Gala HOP, al carei director artistic este in acest an, pregateste o premiera absoluta: On the Roof.

- Inca din luna Mai, Amfiteatrul in aer liber, cea mai noua scena a TNB-ului, un spațiu unic in Romania, aflat sus pe teatru, la 24 de metri deasupra Pieței Universitații a devenit un loc efervescent de intalniri culturale și estivale, intr-un program nocturn, incitant și variat. Spectacole de teatru…

- Teatrul National din Bucuresti va fi gazda celui mai nou spectacol realizat de coregraful Gigi Caciuleanu - "On the roof", realizat cu tineri selectionati la cea de-a XXII-a editie a Galei Tanarului Actor - HOP. "Magicul Amfiteatru de pe acoperisul Teatrului National din Bucuresti m-a sedus si inspirat…

- Ziarul Unirea 16-17 iulie: Spectacol de teatru inedit la Aiud. Elevi de la Colegiul Național „Titu Maiorescu”, coordonați de actori profesioniști francezi, vor pune in scena spectacolul „In Zorii Dictatorilor” Elevi de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud, coordonați de actori profesioniști francezi,…

- Dupa o saptamana cu spectacole de calitate, actori celebri și sali pline, Festivalul „Buzau iubește Teatrul” s-a incheiat sambata cu decernarea premiilor. Juriul format din actorul Marius Stanescu, criticul de teatru Alina Epingeac și regizorul Vladimir Anton a decis care au fost cei mai buni actori…

- Parametrii InStat obținuți la meciul Norvegia - Romania arata ca selecționerul s-a inșelat ingrozitor cel puțin in privința a doi titulari: Stanciu și Grozav. Ambii au indicatori comici pe linie, iar trecerea lor pe banca in Malta e aproape o certitudine. In schimb, Hagi jr. e spectaculos și in datele…