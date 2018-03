S-a anuntat falimentul! O celebra fabrica din Iasi se inchide dupa 30 de ani de productie

Stiri pe aceeasi tema

- Vremurile se schimba si in muzica, iar in Statele UNite se inchide ultima fabrica de Compact Discuri. Un eveniment care marcheaza sfarsitul unei epoci care ne proiecteaza catre o alta era, din ce in ce mai digitala.

- Ryanair va inchide baza de la Timișoara, a anunțat compania intr-un comunicat de presa transmis, joi. Potrivit acestora doar doua curse vor mai ateriza pe aeroportul din vestul țarii, restul fiind anulate incepand cu data de 25 martie din cauza rezultatelor comerciale slabe. Compania aeriana low-cost…

- ♦ Lantmannen Unibake, divizia de panificatie a cooperativei suedeze Lantmannen, care reuneste peste 25.000 de fermieri, a cumparat in 2016 divizia de chifle si alte active ale Goodmills Romania (fosta Titan SA).

- Criza fortei de munca pare sa fi cuprins tarile din Europa Centrala si de Est. Desi Slovacia este un magnet pentru producatorii de autovehicule, industria se concentreaza doar intr-o parte a tarii, creand acolo un deficit de forta de lucru calificata rezolvat partial cu muncitori "importati" din Serbia,…

- Cu ocazia aniversarii a 120 de ani ai tramvaiului iesean, Asociatia TRAMCLUB IASI in colaborare cu CTP Iasi, Fabrica de vopsele National Paints Romania si Facultatea de Arte Vizuale si Design, Departament Design, pregatesc un proiect special numit „Tramvaiul tramvaielor - 120 de ani de transport electric…

- ApaVital pune la bataie trei milioane de lei pentru servicii de paza a obiectivelor societatii, pe durata a 12 luni. Este vorba atat de sediul din Copou, cat si de statii de pompare (Pacurari, Aurora, Podul de Piatra etc.), lacuri, statii de captare, rezervoare de apa, casierii etc. din judetele Iasi…

- Contrat predictiilor specialistilor, romanii cumpara apartamente si la inceput de 2019. Clujul, in topul tranzactiilor Peste 39.000 de imobile au fost vandute la nivelul intregii tari, in luna ianuarie 2018, cu 16.315 mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor Agentiei Nationale…

- Interesat sau nu, ele au ajuns sa se darame de la sine sub actiunea timpului si a factorilor de mediu. Un astfel de exemplu este si fabrica de caramida de la Ciurea. Un reporter de la "Ziarul de Iasi" a surprins imagini care arata ca fost fabrica este intr-o stare absolut deplorabila. Vezi mai multe…

- Subsidiara din Romania a companiei americane Delphi Packard a anuntat recent ca va inchide fabrica din orasul Moldova Noua, invocand lipsa fortei de munca din regiune. Delphi Packard este cel mai mare angajator din Moldova Noua. La 1 ianuarie 2018, Delphi avea 824 de angajati, cu 700 mai putin decat…

- Cea mai mare mișcare pro-viața la nivel mondial, campania 40 DE ZILE PENTRU VIAȚA, reincepe in data de 14 februarie. Pentru a treia oara la Iași, creștinii ieșeni se vor uni in post, rugaciune și veghe pașnica pentru incetarea avorturilor. Campania se va desfașura pe Bulevardul Ștefan Cel Mare și…

- S-a castigat marele premiul la Loto. Din ce judet e castigatorul a 2 milioane de euro Loteria Romana anunta ca a fost castigat marele premiu la Loto 6/49, in valoare de doua milioane de euro, biletul norocos fiind jucat la o agentie din Iasi. "Primul câstig de categoria I la…

- Fostul ministru al Energiei a fost condamnat anul trecut la 4 ani de inchisoare cu executare de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru trafic de influenta. Decizia nu este definitiva. El a fost acuzat ca a primit de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu 30.000 de euro si peste 300.000 de lei…

- Hotararea le-a fost comunicata parintilor vineri, pe 2 februarie, in cadrul unei intalniri cu persoane din conducerea scolii. Emanuel Gutan, unul dintre parintii prezenti la intalnire, afirma ca li s-a comunicat aceasta decizie ca fiind luata deja. Contactat de catre „Ziarul de Iasi", directorul institutiei,…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD de organizația județeana a PSD Iași. Chirica susține ca totul s-a facut la ordinul lui Liviu Dragnea, dar anunța ca va contesta decizia, pentru ca, in conformitate cu statutul PSD, singura organizație care are dreptul sa-l excluda din PSD este…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, joi, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu se poate vorbi despre o epidemie de gripa, fiind „doar o circulatie mai intensa a virusului gripal”, care se va prelungi pana in luna aprilie si trebuie luate masuri de siguranta. Ea a precizat…

- Cele 4 curse de persoane de pe ruta Teiuș – Cugir și retur se numara printre cele aproape 100 de trenuri la care CFR va renunța de luna viitoare. Incepand cu 1 martie 2018, CFR Calatori va scoate din traficul feroviar aproape 100 de trenuri de calatori din toata tara, permanent sau parțial, intrucat…

- Romanii il numesc cu mandrie „neamtul cu suflet de roman“, iar germanii – „Der Teufelsgeiger“ („Violonistul Diavolului“). Mani Neumann, un maestru al viorii si al blockflote-ului, este in Romania, intr-un turneu cu proiectul sau Farfarello, pentru care a facut echipa cu fostii sai colegi din trupa Phoenix…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, sustine ca propunerea facuta de Comisia de etica a organizatiei judetene privind excluderea sa din Partidul Social Democrat (PSD) "pune intr-o lumina severa transparenta deciziilor in PSD". El a declarat ca masura face parte din "planul national de eliminare…

- „Protestul spontan a fost intre orele 7 – 13, iar din cei 96 de angajati care suntem in total, 50 au participat. Astazi nu s-a lucrat iar reprezentantii firmei ne-au promis ca, desi nu sunt bani, vor incerca sa ne bage banii in cont azi . S-au intarziat salariile cu sapte zile calendaristice", a povestit…

- Fabrica de motoare Volvo Cars din Skovde, Suedia, a devenit prima fabrica neutra din punct de vedere climatic a producatorului, trecand la incalzire din surse regenerabile incepand de la 1 ianuarie 2018.

- Colegii politistului Ciprian Sfichi, politistul ranit grav la cap in timpul unei misiuni, cu o sabie, s-au mobilizat zilele acestea pentru a face rost de un antibiotic, Linezolid, care nu se mai produce in Romania si care este dificil de gasit. Liderul de sindicat Bogdan Banica a postat pe o retea de…

- Franziska Jung este noul director general al producatorului de materiale plastice si produse de cauciuc ContiTech Nadab (jud.Arad), parte a concernului german Continental, aceasta inlocuindu-l pe Christian Krafft, care a preluat pozitia de product industrialisation manager in Rayong, Thailanda.…

- Fabrica ”Zaharul” din Oradea se va inchide pentru ca nu este competitiva si profitabila, inregistrand pierderi. Aproape 200 de angajati vor fi disponibilizati etapizat, urmand sa primeasca salarii compensatorii in functie de vechime, transmite corespodentul MEDIAFAX.

- Fabrica de zahar „Diamant” din Oradea, una dintre cele mai mari din tara, se va inchide din aceasta primavara. Compania germana Pfeifer&Langen a decis sa renunte la productie din cauza pretului mare al sfeclei de zahar. Negocierile pentru vanzarea fabricii au esuat, iar cei 215 angajati au fost informati…

- Un puternic incendiu a izbucnit, marti seara, la o hala de productie a alimentelor in Topoloveni, judetul Arges, flacarile manifestandu-se pe aproximativ 1.600 de metri patrati. Mai multe echipaje de pompieri actioneaza in zona, deocamdata nefiind anuntate victime.Potrivit Inspectoratului…

- Gigantul francez Lactalis, liderul pietei locale de lactate dupa ce a cumparat in ultimul deceniu trei jucatori majori - La Dorna, Albalact si Covalact -, inchide incepand cu luna ianuarie fabrica din Kogalniceanu, potrivit surselor din piata, citate de Ziarul Financiar. Activitatea va fi mutata…

- Concert in fabrica la Ecolor. Producție intrerupta pentru o ora FOTO Salariații producatorului de mobilier Ecolor Jucu au intrerupt producția timp de o ora pentru a asculta un concert de colinde. “Ieri a fost o zi a cadourilor pentru toata lumea, de la A la Z - sau, cum ar veni în…

- Istoricul moldovean Gheorghe Postica a descoperit la Orhei, in Republica Moldova, un tun de pe vremea lui Stefan cel Mare. Acesta urma sa fie expus la Suceava, Iași, București, și Alba Iulia, insa nu poate fi adus in țara deoarece legislația din Romania interzice importul de armament din spațiul extracomunitar

- Procurorul militar Marian Lazar a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, stadiul cercetarilor in dosarul "Revolutiei". "A fost stabilita componenta comandamentului politico-militar care a preluat, in timp foarte scurt, dupa fuga presedintelui in exercitiu, puterea totala in Romania. Referitor la…

- Argumentele cele mai importante in favoarea inscrierii in invatamantul superior sunt legate de viitoarea cariera si de speranta intr-un viitor mai bun, arata un studiu efectuat de Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi in zece licee din sate si orase cu o populatie sub 10.000 de locuitori. Potrivit…

- Solicitarea pentru protestul care va avea loc pe pietonalul Stefan cel Mare, duminica, la ora 12.00, a fost depusa de grupul civic „Moldova vrea autostrada", miscare care, recent, a dobandit personalitate juridica. Asociatia colaboreaza in organizarea mitingului cu „Impreuna pentru autostrada A8". „In…

- Federatia Romana de Sah pregateste pentru 2018, anul Centenarului Unirii, evenimente speciale. Vor fi mai multe competitii la Alba Iulia, Arad, Iasi si Bucuresti. Sunt asteptati sa participe jucatori din tara si de peste hotare. Este vorba despre un circuit de turnee open ce se va incheia la Alba Iulia,…

- Barbatul din judetul Iasi care a agresat un politist chiar in fata postului de Poolitie a fost retinut, fiind cercetat pentru ultraj. Anchetatorii au stabilit ca a fost condamnat pentru infractiuni comise cu violenta, fiind eliberat conditionat in 2016.

- Cunoscatorii culiselor politicii ieșene știu demult un adevar maroniu, care ar fi trist, daca n-ar fi cleios : așa-zisul șef județean al PNL Iași, deputatul Costel Alexe, a facut de ceva vreme blatul cu primarul pesedist Chirica, batind palma, fara nici o jena, cu adversarul istoric, in persoana nepotului…

- O tanara de 30 de ani din Vaslui, a lovit cinci masini parcate in zona cartierului Tudor, pe fondul consumului excesiv de alcool. Femeia se afla la volanul unui autoturism cu numere de Vaslui,...

- Daniel Ilas, domiciliat in comuna Deleni, judetul Iasi, a fost arestat pentru 30 de zile, decizia fiind luata de magistratii Judecatoriei Harlau. El este acuzat ca la sfarsitul saptamanii trecute a provocat scandal intr-un bar din localitate, apoi a agresat echipajul de Politie chemat la fata locului.…

- In perioada aglomerata care va urma cu ocazia sarbatorilor de iarna, Posta Romana vine in intampinarea clientilor si pune la dispozitie 8 oficii postale express cu program 24 de ore din 24, sase zile din saptamana. Astfel, prin serviciul Prioripost, clientii pot trimite, la orice ora, cadouri celor…