Municipalitațile din intreaga Uniune Europeana, inclusiv din Romania, se vor putea inscrie la Comisia Europeana, intr-un nou apel de proiecte pentru a putea obține fonduri europene pentru a introduce in piețe și alte in spații publice internet wireless, oferit gratuit populației. Intre timp, și firmele private care ofera servicii de acces la internet se pot inscrie pe o lista orientativa deschisa online de Comisia Europeana, pentru a putea, eventual, sa fie contractate de orașe in programul WiFi4EU.