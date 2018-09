S-a antrenat cu Petrolul, a semnat cu… Astra!

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Dima Maine, de la ora 21:45, tricolorii intalnesc, la Ploiești, selecționata Muntenegrului, intr-un joc care va consemna debutul reprezentativei noastrei in Cupa Natiunilor, noua intrecere conceputa de UEFA. Meciul se va disputa fara spectatori, pentru ca pe 10 septembrie, de la ora 21:45, Naționala…

- Petrolul a adunat șapte puncte din 9 posibile, dupa ce a bifat primul succes in fața propriilor suporteri, din acest sezon de eșalon secund, scor 2-1 cu Pandurii Tg. Jiu (sau, mai bine zis, ce a mai ramas din acest brand…). A fost o victorie fara mari emoții, chiar daca scorul a fost unul ”strans”,…

- FC Petrolul anunta ca a ajuns la un acord cu atacantul israelian Toto Tamuz, care se intoarce, astfel, dupa doi ani si jumatate, la gruparea ploiesteana. In varsta de 30 de ani, Tamuz a semnat un contract valabil pana la finele actualului sezon, cu optiune de prelungire pentru inca o stagiune. Nascut…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 29 iulie, ora 14:00 – 30 iulie, ora 21:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata și cantitați importante de apa In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Renumitul eminescolog Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Romane, a murit la varsta de 98 de ani. Dimitrie Vatamaniuc era cunoscut ca un aparator si promotor al culturii si civilizatiei romanesti din Bucovina de Nord. Potrivit unui comunicat de presa citat de Mediafax, Dimitrie Vatamaniuc…

- Județul Alba se afla din nou sub avertizari de furtuna. Meteorologii anunța instabilitate atmosferica accentuata și cantitați insemnate de apa, in perioada 29 iunie – 1 iulie. COD GALBEN: 29 iunie, ora 11.30 – 30 iunie, ora 6.00 In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Moldovei, precum și in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarea cod galben de ploi abundente, care va fi in vigoare, mai nou, pana vineri seara, ora 21.00. Va ploua insemnat cantitativ in cea mai mare parte a Moldovei, local in estul si in sud-estul Transilvaniei, in Maramures si in nordul Munteniei…

- Unul dintre putinii fotbalisti ploiesteni „de Liga I”, Laurentiu Marinescu, a devenit „liber de contract”dupa ce clubul pentru care a evoluat in ultimele sezoane, FC Voluntari, a anuntat ca nu ii va propune un nou angajament. Jucatorul de 33 de ani contribuise decisiv la performanta istorica a clubului…