S-a angajat la Google, dar a anuntat ca va pleca in 2 ani: Cum stii ca e timpul sa renunti la job pentru propria afacere

- Chestorul de poliție Eduard Mirițescu, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, și-a cerut scuze, public, dupa incidentul petrecut in urma cu o saptamana, cand polițiști din cadrul IJP Prahova au descins la o adresa greșita ( VEZI DETALII ).

- Hocheistul sloven Ziga Jeglic este al treilea sportiv depistat pozitiv la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang si a fost suspendat pentru restul competitiei, au anuntat, marti, judecatorii Tribunalului de Arbitraj Sportiv(TAS)

- Utilizatorii de dispozitive mobile, fie ca ruleaza Android-ul companiei Google sau iOS-ul celor de la Apple, sunt tot mai ingrijorați de acuzațiile publice de spionaj in dauna lor. CANCAN.RO, site-ul numarul 1 din Romania, a prezentat un experiment incredibil facut de jurnaliștii americani, care arata…

- Deputatul PNL Mara Mareș spune ca este aberant ca Bacalaureatul sa se desfașoare inainte ca elevii sa fie absolvenți și e necesara modificarea legii si ca, in curand, PSD poate propune sa ne inscriem la doctorat direct de pe bancile liceului Deputatul liberal Mara Mareș a anunțat depunerea unei inițiative…

- Dupa ce s-a retras vineri seara de la Doha, inaintea semifinalelor, Simona Halep are aproape la fel de multe abandonuri (15) cat titluri in circuitul WTA (16). Halep a invins-o pe Bellis cu 6-0, 6-4, dar nu si-a mai putut continua aventura la turneul Premier 5 de la Doha din…

- Ieri, polițiștii suceveni de la Economic au deschis 3 dosare penale și au dat 31 de sancțiuni contravenționale in suma de 72.000 de lei, in timpul unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile, a comertului neautorizat precum si a schimbului…

- Alina Cuzuban este un proaspat antreprenor, care intruchipeaza o combinatie rara de manager implicat, om tehnic si adevarat artist. Din mainile ei ies manichiuri care cocheteaza cu perfectiunea, de la constructii complicate pana la unghii minimaliste, extrem de rafinate. In plus, avand un…

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu dupa ce carcasa de protectie a unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului, informeaza site-ul postului CBS News.

- A fost o veritabila alerta la Ministerul Sanatatii, intr-o cauza cat se poate de serioasa! Unui sindicalist de la o confederatie din Constanta i s-a facut rau, in timpul unei sedinte. Omul a primit primul-ajutor inainte sa ajunga Salvarea la sediul institutiei. Incidentul s-a produs, in timpul unei…

- O gripa puternica l-a facut pe artist sa ia masuri pentru a nu o tramsite mai departe. Tavi Clonda s-a izolat de familia lui, de teama ca micuța Victoria sa nu se imbolnaveasca. Tavi Clonda a ajuns pe medicamente, din cauza unei gripe care i-a dat de furca. Artistul urmeaza inca un tratament și și-a…

- Un tanar abandonat la inceputul anilor 39;90 intr o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook.Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google. Fara resentimente, sufletul il trage acum spre Romania:…

- Zeci de persoane din vestul țarii care doresc sa-și deschida o afacere, dar nu știu cum, vor fi sprijinite de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Instituția lanseaza un nou proiect european, “SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”. “Obiectivul general al proiectului este…

- Pe pagina de Facebook „Copiii niciodata uitați ai Romaniei”, pe care a scris si Dacian, au fost inregistrate peste o mie de cereri de la copii care isi cauta parintii si de la familii care vor sa stie de soarta pruncilor infiati in strainatate. Aproape jumatate au reusit sa se stranga din nou in brate.

- Un tanar abandonat la inceputul anilor '90 intr-o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook. Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s-a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google.

- Guvernul Statelor Unite a intrat in blocaj administrativ pentru a doua oara in mai putin de o luna, dupa ce senatorul republican Rand Paul a cerut o dezbatere asupra unui amendament, blocand votul privind finantarea Executivului, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Expertii trag SEMNALUL…

- Un obuz ramas din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial a fost descoperit de o echipa de muncitori pe un stadion din Balti in timpul unor sapaturi. Muncitorii de la o firma privata executau lucrari de montare a unor piloni pentru sistemul de iluminare a stadionului orasenesc.

- O reclama de 30 de secunde difuzata in timpul Super Bowl este una dintre cele mai scumpe pe care o companie poate s-o plateasca intr-un an de zile. Potrivit Thrillist , o reclama de 30 de secunde a costat aproximativ 5 milioane de dolari, ceea ce inseamna ca o companie poate plati aproximativ 170.000…

- Incidente la Cupa Mondiala de Schi Alpin in proba de coborare! Americanca Jacqueline Wiles si-a pierdut echilibrul si a cazut in timpul concursului, ce a avut loc in orasul german Garmisch-Partenkirchen.

- Un tanar satmarean de doar 25 de ani, pe numele sau Ovidiu Pop, este ceea ce se poate numi o poveste perfecta de succes. Satmareanul fondatorul și deține firma de IT Ovilex Sofware, care una dintre cele mai mari companii de jocuri din Romania. Și a ridicat totul de la zero, din nimic. Mașinile au […]…

- Condamnat pentru trafic de substanțe psihoactive, depistat de polițiști in timpul unei acțiuni. In timpul unei acțiuni pentru depistarea persoanelor urmarite, polițiști de investigații criminale din cadrul Secției nr. 1 Ploiești au reținut un localnic de 28 de ani, pe numele caruia Tribunalul Prahova…

- Chiar in momentul in care presedintele american Donald Trump isi incepuse, marti seara, discursul cu privire la Starea Uniunii, Coreea de Nord a difuzat un raport cu privire la incalcarile dreptului omului in SUA.

- Gigi Becali a dezvaluit ca portarul Florin Nița, 31 de ani, ar putea pleca in orele urmatoare de la FCSB, avand o oferta importanta. "Acum trebuie sa cautam un portar pentru ca s-ar putea sa plece Nița. Am negociat aseara. Il dau pe 2 milioane de euro. Transferul este facut 90%. Totul poate fi sigur…

- Ești la inceput de drum și nu ești foarte sigur de pașii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a porni o afacere de succes pe Amazon? Afla chiar acum de la Alexandru Jurca, expert in business online, care sunt cele 5 ponturi sa o construiești eficient.

- Australianul i s-a adresat Simonei in timpul meciului maraton cu Kerber, facandu-i semn sa se concentreze si sa taca. Pentru acest gest, Halep a fost sanctionata cu 12.000 de euro. ProSport a scris inca din ziua meciului ca Halep ar putea fi amendata pentru gestul antrenorului sau.Darren…

- Directoarea unei gradinite din Capitala a fost ucisa cu sange rece de fostul sot. Femeia a fost injunghiata de doua ori, a ajuns la spital, dar din pacate medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Barbatul cu care are doi copii a fost prins de catre politisti la scurt timp si dus…

- Poate nu de putine ori ti-ai pus intrebarea „Ce se intampla cu ochii in timp ce dormim”, iata ca si oamenii de stiinta au avut aceasta curiozitate iar cercetarile fac diferenta intre ce le doua tipuri de somn. Iata pas cu pas de ce ajungem sa dormim si ce se intampla cu adevarat in timpul […]

- Medicul Leon Danaila a comentat pe marginea profesiei de chirurg și a sacrificiilor pe care trebuie sa le faca acesta. Leon Danaila, unul dintre cei mai mari neurochirurgi din Romania , a fost invitat la emisiunea „Rai da buni”, de la postul de televiziune Antena Stars. Leon Danaila, care este și senator…

- "Este obligatoriu sa gasim soluția finala. Intru in sediul PSD cu speranța ca ne vom aduce aminte de zilele in care eram uniți. Vom pleca impreuna. Vom pleca uniți și fara capete taiate și fara mari schisme. Lucrurile se vor reglementa aici, intre noi", a zis Codrin Ștefanescu inainte de ședința…

- De la a-ți intemeia propria plantație de legume sau a deveni apicultor, la a deschide o mica afacere de cartier sau propria firma de consultanța – toate sunt idei la indemana, pentru care nu ai nevoie de investiții fabuloase. Odata ce treci de primii pași, te vei lovi insa de tot felul de detalii practice,…

- Organizatia de tineret a PNL Galati organizeaza conferinta "Let’s Start Up! Oportunitati si provocari", in data de 13 ianuarie 2018, la Parcul de Soft. Astfel, Tineretul National Liberal Galati invita toti tinerii galateni care doresc a avea propria afacere sa beneficieze gratuit de consultanta de la…

- Elena Cirlig, originara din satul Chircaiești, raionul Caușeni, de profesie inginer tehnolog in industria de confecții, este stabilita la Roma de 19 ani. Viața in Moldova nu i-a fost ușoara, mai ales ca a lucrat la fabrica de confecții din Tiraspol și era in permanența amenințata, pentru ca nu se supunea…

- Cunoscuta prezentatoare Tv, Dana Grecu, a oferit surpriza inceputului de an pentru publicațiile tabloide din Romania, marturisind in direct ca a divorțat și ca de acum inainte se va numi Dana Chera.

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le…

- Silvia Radu este invitata sa viziteze Minskul in trimestrul I al anului 2018, pentru a discuta cu autoritațile Belarusului perspectivele de realizare a unor noi proiecte comune. Astfel, autoritațile de la Chișinau și Minsk planifica sa discute despre organizarea asamblarii in capitala Moldovei a autobuzelor…

- Apple se afla in centrul unui scandal dupa ce a confirmat ca reduce performantele pe modelele iPhone mai vechi, cu baterii degradate. Acesta este un moment prielnic pentru companiile rivale, care incearca sa il exploateze. Samsung si LG au transmis ca nu incetinesc, prin actualizari software, smartphone-urile…

- Toata lumea vrea sa se imbogațeasca. Unii oameni au fost vizionari și au cumparat Bitcoin, atunci cind acesta valora doar 1$, alții muncesc din greu. Dar oamenii bogați au ceva in comun. Indiferent daca sint norocoși sau doar muncesc din greu, uneori fac greșeli care ii impiedica sa devina bogați. Tom…

- Investitorii in criptomonede spera ca minunea se va intampla si a doua oara, in contextul in care bitcoin a crescut fulminant in ultima perioada, fapt ce incurajeaza migratia catre alte criptomonede, relateaza The Wall Street Journal. Asa-numitele altcoins – alternativele la Bitcoin – au…

- Actrita germano-americana Diane Kruger marturiseste ca a trait propria ''agonie'' in timpul filmarilor de la "In The Fade", cel mai recent lungmetraj regizat de cineastul Fatih Akin. Intr-un interviu acordat recent pentru AFP, Diane Kruger spune ca acesta a fost rolul cel…

- Un pompier angajat al Detașamentului din Turda, aflat in timpul liber, a acordat primul ajutor unei victime accidentata grav pe o trecere de pietoni. Lucian Mateș, angajat al Detașamentului din Turda, i-a acordat primul ajutor, pana la sosirea celor de la SMURD. Read More...

- Daca nu stiati când exact încep festivitatile legate de sarbatorile de iarna, va ajuta Google. De azi, pagina celebrului motor de cautare a lansat numaratoarea inversa pentru Craciun.

- Au ținut primele pagini ale revistelor și fiecare mișcare a lor a fost transformata intr-o știre. Cu siguranța ai auzit și tu de ele, ba chiar poate sint un exemplu de frumusețe și eleganța pentru tine. Printre femeile cele mai cautate pe Google se numara actrița isrealieana și protagonista filmului „Wonder…

- Un nou episod al scandalului dintre Gianluigi Donnarumma și AC Milan ar putea avea loc in scurt timp. In vara, portarul de 18 ani a semnat prelungirea contractului cu gruparea italiana, pana in 2021, dupa mai multe runde de negocieri și discuții tensionate cu șefii clubului. Acum, agentul jucatorului,…

- Unii comercianti fac orice pentru profit, inclusiv sa puna in pericol sanatatea publica in aceasta perioada a postului, cind exista numeroase dezlegari pentru crestinii care tin rinduiala bisericii. In Roman, in urma unei actiuni organizate de Serviciul de Ordine Publica Neamt, a fost descoperit un…

- Tesla a ajuns un brand extrem de important pentru mașini electrice. Acum se lucreaza la urmatorul nivel: cipuri capabile sa foloseasca inteligența artificiala. Inteligența artificiala este unul dintre domeniile populare în rândul marilor companii de tehnologie în…

- POSTUL CRACIUNULUI 2017:Este o zi de cainta, in care trebuie sa nu te lasi atins de suparari si sa renunti la patimi precum invidia si lacomia, considerate adevarate boli ale sufletului. Postul negru trebuie tinut cu milostenie, ceea ce inseamna ca trebuie sa dai de pomana in ziua respective, potrivit…

- In apropierea sfarșitului de an, Google prezinta listele cu cele mai populare cautari realizate in 2017. Cautarile anului 2017 scot in evidența oamenii, evenimentele și subiectele care au captat atenția romanilor in acest an.

- Stilul de viata sanatos inseamna un cost de trai ridicat. Mancarea proaspata este mai scumpa decat cea inghetata, vizitele la sala de fitness sunt costisitoare iar drumurile foarte dese la supermarket te determina sa cheltui mai mult decat ti-ai dori. Totusi, atunci cand vrei sa economisesti…

- „Dezvoltarea ciber-spațiului Chinei a intrat in linie dreapta. (…) Ușile Chinei vor deveni din ce in ce mai deschise”, a declarat Xi Jinping, președintele Chinei, intr-un mesaj adresat duminica celui mai mare forum cibernetic din China, citat de Reuters . Partidul Comunist Chinez a inasprit reglementarile…

- Romania se afla pe primul loc in lume in privința raportului calitate-preț in privința internetului, potrivit unui top realizat de catre Cable.co.uk, scrie NewAtlas . Țara noastra se claseaza pe locul 18 in lume in privința vitezei de transfer, cu o medie naționala de 21,33 Mbps și pe poziția a opta…

- La capatul unui drum lung, peticit si aproape pustiu din Ialomita, ajungi la una dintre cele mai mari ferme de vaci Holstein din Romania. Are un model de business inspirat de la fermieri din strainatate, iar rezultatele… Ei, bine, sa vedem rezultatele.