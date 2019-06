Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera tensionata din Thailanda se amplifica, intrucat concurenții trebuie sa ia parte la un concurs inedit, in urma caruia cei care vor caștiga vor merge intr-o excursie in Bangkok, capitala țarii.

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel din sezonul 3 al emisiunii „Insula Iubirii” a venit in platoul emisiunii „Agenția VIP” și a povestit totul despre cum decurge viața ei acum, dar și despre faptul ca și-a intalnit marea iubire.

- Pe 22 aprilie incepe unul dintre cele mai așteptate show-uri de la Antena 1, iar cele șase dintre ispitele sezonului 5 sunt Nicoleta Dragne, Irina Stroia, Mircea, Adrian Savin, Adrian Demetrian si Ionut Gojman. „Nu mi se pare atat de dificil sa fii ispita. Depinde cum te pliezi pe caracterele celorlați.…

- Mirela Banias a avut o reactie dura dupa ce gurile rele au spus ca sotul ei, Florin Tecar, ar fi inselat-o. Fosta concurenta de la "Insula Iubirii" vrea sa ajunga chiar in fata legii, in urma acuzatiilor grave care i s-au adus barbatului care i-a devenit sot chiar in urma cu cateva zile.

- Viitorul soț al Mirelei de la „Insula Iubirii” a postat pe contul de socializare o imagine in care apare ținandu-i mana pe burta brunetei, iar alaturi a scris un mesaj ce lasa loc de interpretari. Florin Tecar, iubitul Mirelei Banias, a publicat imaginea pe rețelele de socializare. In poza apar cei…

- Mirela Banias a oferit informatii noi despre nunta. Dupa ce s-a aflat ca evenimentul va avea loc foarte curand, si mai ales intr-o zi de luni, fanii emisiunii "Insula Iubirii" au luat-o la intrebari pe fosta concurenta cu privire la decizia alegerii zilei, tinand cont ca majoritatea nuntilor se fac…

- Ionut Gojman, fost concurent la "Insula Iubirii" si ispita in sezonul care urmeaza in curand la Antena 1, si-a uimit admiratorii din mediul online cu o replica cel putin... neobisnuita. Stiti cum se spune... in fiecare gluma este si un sambure de adevar!

- Indragita de oameni din toate colțurile lumii, considerata un simbol al eleganței și al feminitații, Prințesa Diana a fost extrem de iubita. Și a fost și fericita, potrivit unor imagini ce au fost realizate chiar de Prințul William.