- Ii plac aventurile și provocarile la nebunie. Drept dovada este implicata in doua mari proiecte: „Chefi la Cutite” si „Asia Express”. Gina Pistol, caci despre ea este vorba, a venit in platoul Observator sa ne povesteasca cum i-a fost in India, dar și cum merg pregatirile pentru noul sezon „Asia Express”.

- Asia Express, cel mai dur reality show din Romania, revine cu un nou sezon la Antena 1. In acest an, cursa celor 9 perechi de vedete se va desfașura in Filipine și Taiwan. Concurenții care pornesc pe Drumul Comorilor vor avea de respectat aceleași reguli ca și pana acum: au la dispoziție un…

- Mai este puțin pana cand cel mai tare reality-show din Romania ii va ține ațintiți cu ochii de televizoare pe telespectatori! Asia Express va avea o ediție incendiara in acest an, iar vedetele care participa la show sunt o surpriza pentru toata lumea.

- Asia Express, sezonul 3, moderat de frumoasa prezentatoare Gina Pistol. Dupa ce saptamâna trecuta s-a aflat ca o cunoscuta cântareața de la noi a acceptat invitația producatorilor de la Antena 1 împreuna cu fiica

- Asia Express sezonul 3 urmeaza sa inceapa in viitorul apropiat la Antena 1. Show-ul are deja o mulțime de fani, drept pentru care toata lumea aștepta cu sufletul la gura informații legate de urmatoarea aventura. Unde este filmat Asia Express sezonul 3 Daca primul sezon a fost filmat in Vietnam, Laos,…

- Irena Boclinca, caștigatoarea iUmor din sezonul 6, revine pe scena in fața celor trei jurați in calitate de invitat special. Momentele sale din ultimul sezon au fost devorate de catre fanii emisiunii și nu numai, iar acum a devenit o vedeta naționala, grație rolului pe care l-a jucat in cele doua momente,…

- La Oradea, in ziua de pauza a Campionatului European Under 20 Divizia B la baschet masculin a avut loc tragerea la sorti pentru faza 1 a Ligii Nationale si turul 1 in Cupa Romaniei. Galatiul va fi reprezentat in sezonul 2019-2020 de CSM care dupa ce a ocupat locul 10 in ultima editie de campionat a…

- Comentariile unor oficiali americani privind rolul Chinei in Marea Chinei de Sud sunt calomnioase, considera Ministerul chinez de Externe, dupa ce Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea privind amestecul Chinei in activitatile petroliere din apele disputate, conform news.ro.Revendicarile…