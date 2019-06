S-a aflat totul despre întâlnirea Dăncilă - Dide. Protestatar, primul interviu după discuție "Intalnirea a avut loc la solicitarea mea, pentru ca doamna premier a spus in mai multe randuri ca nu se poate discuta cu noi, cei care o apostrofam. Am vrut sa ii demonstrez ca se poate, numai ca noi avem o problema, anume ca nu stim exact ce am putea sa discutam cu dansa, pentru ca i s-a cerut demisia si pe 10 august, dar si la vot, cand i-am aratat foarte clar ca nu suntem multumiti de aceasta guvernare", ne-a declarat Cristian Mihai Dide. Intalnire Dide-Dancila, teme de discutie Intalnire Dide-Dancila, teme de discutie "Am vorbit despre desecretizarea dosarului 10 august, dar ne-a spus ca nu este treaba dumneaei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul de maidan, candva un inceput pentru jucatorii de clasa, a fost inghițit de betoane și parcari, terenurile de sport ale școlilor, odata accesibile oricarui copil, acum au gard, lacate si paznici, școlile private sunt insuficiente și accesibile doar pentru unii. Cluburile de stat, “ramasite ale…

- "Am vazut declaratiile presedintelui. Pot sa va aspun ca o astfel de decizie o vom discuta in forurile de conducere ale partidului nostru, in CExN de vineri, la ora 11:00. Intalnirea cu Klaus Iohannis a fost una normala, intre PSD, partidul cel mai mare din Romania, si presedintele statului. A fost…

- O tanara din Iasi ne-a trimis pe adresa redactiei cateva fotografii, rugandu-ne sa semnalam o problema. In centrul municiaiului Iasi, la o aruncatura de bat de Primarie, pe strada Agatha Barsescu, mai multe persoane de etnie roma fac permanent candal si mizerie. Redam mesajul tinerei in varianta integrala,…

- ”Am facut prima coada la secția mea de vot la 8 și 10. Doamna operatoare nu a putut sa ma treaca manual (eu trebuie sa fiu trecut manual, ca sunt pe lista speciala pentru cetateni comunitari). Problema doamnei operator era ca nu exista litera Ș pe tableta (numele meu din pașaport dupa ce m-am casatorit…

- "Premierul va ramane in functie si dupa alegerile europarlamentare. Schimbarea prim-ministrului se poate face in urma unei motiuni de cenzura. Opozitia trebuie sa aiba aceasta posibilitate, sa depuna o motiune de cenzura. Motiunea de cenzura va esua. Doamna prim-ministru va ramane in continuare pe…

- Pe strada Baba Novac din municipiul Constanta, pe sectorul cuprins intre strada Poporului si sensul giratoriu de langa restaurantul Rapsodia, se lucreaza la rebordurarea trotuarelor. Un fapt pozitiv, de altfel. Doar ca a aparut o problema: cea a locurilor de parcare. Un constantean care locuieste in…

- Doamna judecator Francisca Vasile, cea care a decis redeschiderea dosarului Tel Drum, urmeaza sa sa pronunte miercuri, 3 aprilie, asupra cererii Laurei Codruta Kovesi de ridicare a masurii preventive de control judiciar impuse de Adina Florea.