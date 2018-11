S-a aflat numele primului finalist din Turneul Campionilor

Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Zverev a produs una dintre surprizele Turneului Campionilor de la Londra, dupa ce l-a invins in semifinale pe Roger Federer, scor 7-5, 7-6(5). Meciul a durat o ora și 37 de minute. La finalul partidei, neamțul a fost huiduit de public pentru ca a caștigat un punct din tiebreak-ul setului secund…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, deja calificat in semifinale, l-a invins vineri pe croatul Marin Cilic cu 7-6 (9-7), 6-2, vineri, in ultimul meci din Grupa Guga Kuerten a Turneului Campionilor, ATP Finals, care are loc la Londra. Liderul mondial a castigat grupa cu trei victorii, iar sambata, in penultimul…

- Roger Federer și-a reglat jocul dupa infrangerea surprinzatoare cu Kei Nishikori, iar dupa victoria cu Dominic Thiem a venit cea de joi seara cu Kevin Anderson (6-4, 6-3). In urma acestui succes, elvețianul a obținut calificarea in semifinalele Turneului Campionilor de la Londra.

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 3 mondial, l-a invins in doua seturi, 6-2, 6-3, pe austriacul Dominic Thiem (nr. 8 ATP), intr-o partida din cadrul Grupei "Lleyton Hewitt" a Turneului Campionilor, disputata marti seara la Londra. Gratie acestui succes, Federer isi pastreaza sansele de calificare…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, l-a invins pe americanul John Isner cu 6-4, 6-3, luni seara, la Londra, intr-un meci din cadrul Grupei ''Guga Kuerten'' a Turneului Campionilor, Nitto ATP Finals, dotat cu premii totale de 8,5 milioane dolari. Djokovic s-a impus intr-o…

- Marius Copil a coborat patru poziții in clasamentul ATP, pana pe locul 61, cu 823 de puncte (a pierdut 65). La varful ierarhiei, Novak Djokovic a inceput Turneul Campionilor din poziția de lider mondial, cu 8.045 de puncte. Nole este urmat de Rafael Nadal (absent la competiția din Londra) și Roger Federer.