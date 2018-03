Stiri pe aceeasi tema

- Mircea N. Stoian arunca bomba și susține ca știe adevarul despre “Asia Express“. Jurnalistul a scris un articol pe blogul sau personal și și-a exprimat fara rețineri parerea atat despre emisiunea difuzata ae Antena, cat și despre personajele care iau parte la acest proiect și nu numai. “Acum doua zile,…

- Asociația dezvoltatorilor de jocuri din România anunța primul val de speakeri confirmați la DEV.PLAY 2018 by RGDA, conferința româneasca dedicata industriei de game development ce va avea loc în aceasta toamna. Surpriza acestui prim anunț este popularul Rami Ismail, cofondator…

- Cantareața Ami vorbește despre copilaria ei, dar și despre debutul sau in muzica. Cunoscuta pentru hituri precum “Te-aștept diseara” sau “Playa en Costa rica”, simpatica vedeta vorbește acum despre cum a ajuns sa fie prezenta in topurile din Romania. Recent, Ami a lansat noi melodii, cu care spera sa…

- Chiar daca pentru romanii din diaspora, „acasa” inseamna locul in care se afla cei dragi, unde iți vorbești propria limba și care e depozitarul atator amintiri, se pare ca exista și excepții. Mesajul unei romance pentru conaționalii care traiesc in afara granițelor țarii a devenit viral pe rețelele…

- Florin Bratu vrea sa-l foloseasca pe Pesici atacant central, adica a patra poziție pe teren de cand a venit la Dinamo. "Am plecat de la Hajduk pentru ca ma puneau sa joc pe toate posturile posibile, cand eu cel mai bine ma simt aripa stanga. La formația din Split s-a schimbat sistemul intr-unul fara…

- A ajutat mulți oameni sa traiasca, dar acum a venit randul lui sa fie ajutat. Medicul Vali Dinga se lupta cu o boala grea și are nevoie de sprijin. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va face cunoscut cazul sau, care a devenit viral pe rețelele de socializare, sub deviza: “Viața pentru un doctor ca…

- EXATLON 5 MARTIE. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, le-a dat o veste de zile mari concurenților. El a mai anunțat și un nou concurs, care va avea la linia de start trei țari. EXATLON 5 MARTIE. In fiecare saptamana, concurenții din trei țari, Romania, Turcia și…

- Mircea Stoian le ataca dur pe vedetele noastre autohtone. Recent, a scris pe blogul sau un articol, in care personajul principal este Mihaela Radulescu, insa nu a scapat nici Andra, colega de platou a divei de Monaco. Jurnalistul considera ca Mihaeala este o prezența mai interesanta decat Andra. “Marturisesc…

- Cel mai bogat preot din Romania nu este Preafericitul Daniel, ci un preot onorific, Ciprian Otea, care oficiaza slujbe la Catedrala Mitropolitana din Iași, informeaza reporteris.ro. Ciprian Otea a intrat in afaceri inca de cand era in facultate, iar acum a ajuns sa aiba vanzari de 10 milioane de euro…

- Mircea N. Stoian a aflat „rețeta” dupa care PRO TV iși alege caștigatorii emisiunilor. Fostul concurent susține ca și in edițiile trecute de la „Ferma Vedetelor” s-au luat in considerare aceleași criterii. Și nu vorbim doar de „Ferma”, ci și de alte show-uri marca PRO TV, precum „Fort Boyard”, „Supraviețuitorul”…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi ca Romania este pregatita sa adere la spatiul Schengen. In cadrul unei conferinte de presa, Frans Timmermans a sustinut ca Romania a realizat multe progrese in ceea ce priveste consolidarea sistemului de justitie si prevede ridicarea…

- Dragoș Buliga, regizorul serialului „Las Fierbinți”, a caștigat marele premiu la un festival din America. Producția cu care a caștigat il are in rolul principal pe Armand Assante. Scenariul este scris de Octav Gheorghe, fost publicitar, care a lucrat la marile show-uri ale Pro TV și și-a pus semnatura…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. Este invidiata de foarte multe femei din Romania, in special datorita siluetei de invidiat pe care o are. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cum reușește sa se mențina intr-o forma fizica perfecta, deși…

- Filmul "Jupiter holdja" ("Jupiter's Moon"), nominalizat pentru marele premiu la Cannes in 2017, regizat de Mundruczo Kornel, va fi prezentat, in avanpremiera in Romania, in deschiderea editiei a VIII-a a Zilelor Filmului Maghiar la Targu Mures, care va avea loc in perioada 28 februarie - 4 martie.…

- Doua ansambluri de dansuri populare din Argeș, DOINA BASCOVULUI și DOINA CARCINOVULUI, au oferit luni un spectacol extraordinar, in cadrul emisiunii "La Maruța". Marele premiu a revenit dansatorilor din Bascov. Consiliul Judetean Arges a felicitat pe pagina de Facebook cele doua grupuri care fac…

- Mircea N. Stoian a aflat „rețeta” dupa care PRO TV iși alege caștigatorii emisiunilor. Jurnalistul susține ca și in edițiile trecute de la „Ferma Vedetelor” s-au luat in considerare aceleași criterii. Și nu vorbim doar de „Ferma”, ci și de alte show-uri marca PRO TV, precum „Fort Boyard”, „Supraviețuitorul”…

- Adrian Vancica, cunoscutul actor din “Las Fierbinți” care il interpreteaza pe Celentano, este revoltat de problemele cu care se confrunta Romania și de deciziile pe care le iau oamenii politici din țara noastra. “Am intrat in anul centenar. Si? Am intrat cu un parlament care functioneaza ilegal.…

- Marian Mexicanu’ este unul dintre cei mai apreciați lautari din Romania, insa acest lucru nu il ferește de probleme. Recent, artistul a fost snopit in bataie la un eveniment și a ramas cu semne vizibile pe fața. Acesta a povestit, cu lux de amanunte, cum a ajuns sa fie agresat fizic. „Incepem ca animalele…

- Gina Pistol a fost plecata vreme de mai bine de o luna pentru emisiunea „Asia Express”. In cadrul unui interviu, prezentatoarea a dezvaluit din culisele show-ului, dar și care a fost primul lucru pe care l-a facut cand a ajuns acasa, in Romania. Atat ei, cat și iubitului sau, Smiley, le-a fost greu…

- EXATLON: Doua vedete din echipa Faimoșilor au fost la cuțite la emisiuni la care au participat in trecut, chiar daca acum fac pereche și incearca impreuna sa puna umarul pentru ca echipa lor sa caștige toate probele. Acum trei ani, Giani Kirița și Vladimir Draghia au provocat un scandal monstru,…

- Ca orice sportiv de performanța, și Simona Halep este supusa regulat la controale antidoping. Recent, Federația Internaționala de Tenis (ITF) a publicat lista sportivilor controlați in anul 2017 și numarul controalelor. Astfel, conform rapoartelor ITF, Simona Halep a fost testata de 4-6 ori in timpul…

- La mai puțin de 24 de ore dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit ca Ana Baniciu și Smiley și-au dat mesaje nepotrivite, Gina Pistol a vorbit despre acest subiect. Prezentatoarea de la „Asia Express” a marturisit ce parere are despre gestul fiicei lui Mircea Baniciu, dar și cum este…

- Astazi, șoferii au primit o veste neașteptata! Și asta dupa ce comisia juridica a Senatului a acordat azi, 20 februarie, raport de admitere propunerii legislative pentru modificarea articolului 109 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice care prevede ca radarele vor fi instalate exclusiv…

- Maria Constantin și Mircea N. Stoian au participat impreuna la show-ul de televiziune “Ferma vedetelor”, ocazie cu care jurnalistul a avut ocazia sa o cunoasca și mai bine pe interpreta de muzica populara. Mircea N. Stoian susține, insa, ca fosta soție a lui Marcel Toader nu a devenit cunoscuta datorita…

- Despre Liviu Varciu și Anda Calin s-a spus ca s-au desparțit și ca nu mai locuiesc impreuna. Anda Calin a reacționat.Liviu Varciu formeaza un cuplu de ceva vreme cu Anda Calin, cea care i-a daruit o fetița, Anastasia, care urmeaza sa fie botezata.Recent, despre Liviu Varciu și Anda Calin s-a spus ca…

- Catalin Moroșanu a trecut prin momente grele in Asia, chiar el recunoaște asta! Durul care iși rupe adversarii in ring a fost aproape “rupt” de aventura extrema prin care a trecut la filmarile pentru “Asia Express”, emisiunea de la Antena 1 pentru care a facut echipa cu fratele lui, Claudiu . Luptatorul…

- A trecut peste șocul desparțirii de fotbalistul FCSB-ului, iar viața curge acum normal pentru ea! Madalina Enache a ramas cu o singura iubire, fetița ei! Acesteia ii face, necondiționat, toate poftele… O sesiune de mall a fost trecuta in agenda pentru finalul saptamanii, cu dublu scop! CANCAN.RO, site-ul…

- Bianca Dragușanu, declarații neașteptate dupa Ziua Indragostiților.Vedeta și Victor Slav au sarbatort dragostea, iar astazi, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, vedeta a facut o marturisire. Bianca Dragusanu a declarat in cadrul emisiunii de la Kanal D, ca toti oamenii care intra in…

- Dupa ce in presa au aparut speculatii potrivit carora Bianca Dragusanu a fost aleasa ca prezentatoare a emisiunii ”Te vreau langa mine” pe motiv ca e mai ieftina fata de Gabriela Cristea, blonda a rabufnit si a dezvaluit totul referitor la onorariul ei. A

- Fiecare judet din România va avea, pâna la sfârsitul acestui an, câte doua containere de cautare-salvare în caz de cutremur, a anuntat marti, la Pitesti, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta

- Fostul ministru de Externe, Mircea Geoana, a atașat o poza cu Mircea Ionescu Quintus intr-un mesaj de condoleanțe in memoria lui Neagu Djuvara. Președintele Partidului Social Romanesc (PSRO) a scris ca i-a ramas „indatorat pe vecie” lui Djuvara pentru sprijinul sau pe care i l-a acordat la alegerile…

- La ediția din anul 2016 a Galei Fotbalului Romanesc, organizata de Asociația Jurnaliștilor Sportivi din Romania, Seniorul Mircea Dridea, fosta mare glorie a Petrolului, atacantul care deține inca recordul celor mai multe goluri marcate pentru echipa ploieșteana, a primit un premiu pentru intreaga activitate…

- Cosmin Cernat va fi prezentatorul „Exatlon", competitia care va debuta duminica, 7 ianuarie, la ora 20:00, la Kanal D, si care va fi transmisa aproape in timp real din Republica Dominicana. El insusi atras de lumea sportului, absolvent al Academiei Nationale de Educatie si Sport, si cu o experienta…

- "Nu e rau absolut deloc! Acum mi-a fost semnalat acest sondaj care a fost realizat intre cititorii DCNews. Le multumesc tuturor celor ce m-au votat si in primul rand Dumneavoastrca ca imi dati forta pentru a continua. #rezistamimimpreuna, #continuamimpreuna", a fost mesajul publicat de Rareș Bogdan.…

- Așadar, in viziunea publicului DC News, Mihai Gadea este realizatorul TV al anului. Jurnalistul a obținut 43,73% din voturile cititorilor. Pe locul doi s-a clasat Rareș Bogdan, pe locul trei se afla Victor Ciutacu. Pe locul patru s-a clasat Ionuț Cristache, urmat de Cosmin Prelipceanu și Silviu Manastire.…

- Una din vedetele vieții publice din România a avut parte de clipe crunte într-un club din Regie, București. Sosit în Giulesti în 1997, de la Politehnica Iasi, Pancu (pe atunci în vârsta de 20 de ani) a avut o altercatie care i-a schimbat traiectoria carierei.…

- Emilian Raducu traieste primele sarbatori fara fiica lui. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce a facut tatal Denisei in prima zi de Craciun. Declaratiile barbatului sunt de-a dreptul sfasietoare si smulg lacrimi. Tatal Denisei s-a dus la mormantul regretatei artiste,…

- Jeremy Ragsdale, primul strain care castiga ”X Factor”, isi doreste sa devina roman cu adevarat. Daca, initial, americanul a venit in tara noastra pentru a invata limba, intre timp a ajuns sa iubeasca Romania, sa lanseze deja prima sa melodie si spera sa isi intemeieze o familie aici.

- Controverse imense la finalul acestei editii de 'X Factor'. Nu se astepta nimeni la un asemenea castigator, iar pe net internautii 'au luat foc' practic. Jeremy Ragsdale a caștigat marele premiu in valoare de 100.000 de euro, dar a și facut istorie pentru "X Factor", in Romania. Nimeni nu se astepta…

- Cornelia Catanga si Aurel Padureanu au ajuns din nou in pragul divortului. Dupa ce, in 2016, artista a dat inapoi si a renuntat la ideea de a pune capat mariajului, acum, cel care a decis sa-si faca bagajul si sa plece este artistul. Cornelia Catanga: "Am vrut sa ma sinucid" Cantareata…

- Miracol de Craciun la Loto. Romanul norocos nu a dorit sa ii fie facut public numele deoarece vrea sa faca o surpriza de neuitat familiei. In ajunul Craciunului va așeza in cutii mari de cadou cate un cec de 10.000 de euro pentru fiecare membru al familiei, care se afla alaturi de el, in Irlanda.…

- Politia Capitalei face declaratii oficiale in legatura cu crima de la metrou, care a avut loc marti seara. Recent, a fost facuta publica inregistrarea video in care Magdalena Serban o impinge pe Alina Ciucu pe sinele de metrou, la satia Dristor 1. Femeia se afla in arestul Politiei Capitale de miercuri.…

- Gina Pistol și-a aniversat ziua de naștere la mii de kilometri distanța de țara, tocmai in Cambodgia, unde se afla pentru filmarile show-ului Asia Express de la Antena 1. Chiar daca nu a avut familia și prietenii aproape, membrii echipei de producție au facut tot posibilul ca aceasta aniversare sa fie…

- O singura basarabeanca a ajuns in finala concursului „Vocea Romaniei". Este vorba de Ana Munteanu din municipiul Hincești. Tanara este concurenta lui Smiley și il ultima etapa va duela cu ceilalți concurenți ai antrenorilor de la „Vocea Romaniei".