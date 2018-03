Stiri pe aceeasi tema

- Modul in care psilocibina lucreaza in creierul unei muste poate furniza o explicatie cu privire la motivul pentru care mai multe specii diferite de ciuperci au evoluat pentru a contine acelasi compus, conform unui nou studiu efectuat de cercetatorii...

- Astazi s-a intrunit Comitetul Executiv al FRF care a decis cateva lucruri majore, dar și unele inedite. In primul rand, a fost amanata partida din "sferturile" Cupei dintre Craiova și Dinamo. Liga a 2-a și Liga a 3-a au fost și ele amanate, meciurile urmand sa se joace pe 28 martie. Motivul comun a…

- Mircea Radu, pe care telespectatorii il vor revedea cu o noua emisiune, “Ie, Romanie”, din 1 martie, de la ora 21.15, ține toate posturile de peste an. Iar faptul ca in aceasta perioada cutreiera țara in lung și-n lat cu noua sa caravana, in cautare de fete frumoase și talente autentice, nu-l impiedica…

- Dinamo joaca acum meciul decisiv pentru calificarea in play-off, impotriva Astrei. Dinamoviștii au facut o prima repriza slaba, fiind conduși cu 0-1. Astra-Dinamo și Iași-Viitorul pot fi urmarite in format liveTEXT AICI și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și TV Look. "Astra s-a adaptat…

- „Dupa verificarea situației de fapt, deci dupa ce polițistul face toate verificarile necesare și dupa ce anumite masuri, daca se impun fața de o persoana care a fost condusa la sediul poliției, polițistul are obligația de a permite persoanei respective sa paraseasca de indata sediul poliției fara a…

- Conducerea Spitalului judetean de Urgenta Buzau a demarat miercuri o ancheta administrativa in cazul bebelusului nascut mort saptamana trecuta la Maternitatea din Buzau. Medicul Anca Serbanoiu este acuzata de un barbat ca nu ar fi luat in serios sesizarile cu privire la starea fatului din pantecele…

- Ies la iveala noi detalii șocante! Astfel, Anastasia Cecati, actrița din Las Fierbinți, a fost ucisa de soțul ei in propria locuința dintr-un motiv la care nu s-ar fi gandit nimeni. Reamintim ca tanara de 31 de ani a fost gasita de anchetatori fara suflare in apartamentul sau. Soțul acesteia, medic…

- Toata lumea a inceput sa rada, inclusiv tanara, scrie antena3.ro. Care a fost insa motivul? O albina se așezase pe fața miresei, iar barbatul a incercat sa o inlature, insa din greșeala i-a tras partenerei sala o palma. Citeste si POVESTE ADEVARATA. Un tanar si-a anulat nunta cand a aflat…

- Politicianul Daniel Savu depune plangere impotriva procurorilor DNA Ploiești care, potrivit inregistrarilor facute publice de Vlad Cosma, au vrut sa il paradeasca. Adica sa il puna sub acuzare. Motivul? Savu i-a critcat intr-o emisiune la un post de televiziune. Acum ca inregistrarile au devenit publice…

- CHIȘINAU, 14 feb — Sputnik. La redacția Sputnik Moldova a fost expediata o scrisoare de la o femeie din Balți care povestește prin ce i-a fost dat sa treaca din cauza neglijenței profesionale și a indiferenței totale a unor medici. „La începutul lui decembrie 2017, având…

- Printii William si Harry ai Marii Britanii nu au mai aparut in rolurile de soldati ai Imperiului Galactic in noul film „Star Wars“, scenele cu ei fiind taiate la montaj dintr-un motiv cel putin amuzant.

- O profesoara a fost data afara pentru ca s-a casatorit cu o femeie. Dupa ce s-a casatorit cu dragostea vieții ei, a fost data afara de la școala Catolica din Miami, unde lucra ca profesoara. Motivul? Și-a unit destinele cu o femeie, nu cu un barbat. Morfii, care a lucrat ca o profesoara de clase primare…

- Dintr-un motiv sau altul, multor oameni le place sa urmareasca clipuri video in care sunt stoarse cosuri. O firma a lansat un dispozitiv care simuleaza acest lucru. Numit Pop it Pal, produsul se bucura deja de mare succes. Unii spun ca este „noul fidget spinner”. Jucaria este o bucata de carne falsa,…

- Mai mult de jumatate dintre europenii care declara ca sunt fericiti in relatia lor de cuplu (55%) isi pun si finantele la comun, comparativ cu 76% dintre cuplurile din Romania, potrivit studiului ING International Survey - Economii 2018, scrie Agerpres. Conform documentului, resursele financiare comune…

- Guvernul filipinez a distrus 30 de autoturisme de lux de contrabanda, folosind buldozere pentru a strivi vehiculele confiscate, intr-un avertisment transant adresat in egala masura contrabandistilor si oficialilor corupti.

- Scene de groaza la Iași! Un adolescent in varsta de 16 ani, din Iasi, a fost injunghiat, duminica seara, intr-un autobuz. Motivul este unul halucinant! Mai exact... pentru ca manca semințe.

- Senatul din Canada a votat o lege prin care imnul national sa nu mai contina cuvantul “fiii”. Legea, care a trecut in 2016 de Camera Comunelor, va face ca versurile imnului “O Canada” sa fie schimbate din “fiii tai” in “noi toti”. Modificarea vine ca urmare a solicitarilor privind schimbarea cuvantului…

- Se poate spune acum ca fiecare si-a implinit visul: Laura este fericita, intr-o casnicie cu un om pe care il iubeste si va avea si un prunc, iar Smiley este bogat si celebru. Decizia despartirii de Smiley i-a venit Laurei intr-o seara, dupa cum povesteste bunica ei. „L-am cunoscut pe Smiley aici, la…

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar si decat tari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru.

- O sedinta a parlamentarilor ALDE la care participa si premierul desemnat Viorica Dancila este în desfasurare, duminica, la sediul central al ALDE, pentru prezentarea detaliata a programului de guvernare.

- Vesti noi pentru soferi! Masinile avariate in accidente grave vor avea inspectia tehnica periodica suspendata pana cand vor fi reparate. Service-urile vor fi obligate astfel sa faca lucrari de calitate. Cine isi va cumpara o masina second-hand va avea acces la un fel de cazier al autoturismului, printr-un…

- Ilie Nastase a dezvaluit, intr-un interviu, ca nu vrea sa-i fie nas Simonei Halep, numarul 1 mondial WTA. El a explicat si motivul pentru care a facut afirmatia si a indicat o alta persoana, care i-ar purta noroc jucatoarei de tenis.A

- Mica Unire e sarbatorita cu proteste, in București, in Piața Victoriei! Zeci de oameni s-au adunat in fața sediului Guvernului pentru a manifesta fața de actuala coaliție aflata la putere.Oamenii sunt dotați cu steaguri tricolore, tobe, vuvuzule și fluiere și scandeaza impotriva PSD și ALDE.…

- Guvernul face un pas inapoi și va modifica declarația 600. Termenul de depunere al formularului va fi prelungit pana la 1 martie. Liderul PSD Liviu Dragnea a fost cel care a facut anunțul. Social-democratul a recunoscut ca s-a comunicat foarte prost pe aceasta tema. Declarația 600 trebuie completata…

- Aleksandra Julia traiește de 24 de ani in Romania, dar nu este cetațean roman, tanara neputand astfel sa se casatoreasca sau sa se angajeze – pe scurt, sa duca o viața normala, precum a altora. Aleksandra Julia are 24 de ani și traiește in județul Gorj de la varsta de doua luni, impreuna cu tatal sau.…

- "Consider incurajatoare recentele progrese si va cer sa profitati de aceasta sansa de a merge inainte", le-a pus Jens Stoltenberg deputatilor din parlamentul de la Skopje, in cadrul vizitei de doua zile pe care o efectueaza in tara balcanica. "Usa NATO este deschisa pentru noi membri", a adaugat el,…

- Zi tensionata și decisiva pentru PSD! Mai exact, conducerea partidului este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera, de data aceasta, o criza majora. Motivul? - Se pare ca președintele…

- Intr-o perioada in care numarul litigiilor este in descrestere constanta, iar procesele vechi in care este implicat Clubul Sportiv Municipal sunt, majoritatea, pe cale de rezolvare, rezolutiile fiind, in mare parte, defavorabile clubului (pentru CSM vin „scadentele” litigiilor vechi, fiind „bun de plata”),…

- Psilocibina, compusul activ din ciupercile halucinogene, au efecte terapeutice asupra oamenilor cu depresie, iar cercetatorii cred ca acest lucru se datoreaza faptului ca substanta trezeste sensibilitatea emotionala in creier, opusul actiunii...

- Irina Loghin isi cauta si acum menajera. De aproape un an de zile, indragita cantareata de muzica populara posteaza anunturi, in care cere ajutorul fanilor in speranta de a gasi o femeie, insa conditiile sunt destul de stricte.

- "Daca v-as spune ce i-am oferit lui Lukaku pentru a ramane la Everton nu m-ati crede. El si cu agentul sau au venit la ferma, pentru a semna contractul, dar Lukaku a primit un telefon de la mama lui. I-a spus ca a fost intr-un pelerinaj in Africa si un fel de mesaj voodoo i-a transmis ca trebuie…

- Daca pana in secolul XX, halatele medicilor erau albe, acest lucru s-a schimbat odata cu dovedirea faptului ca albastrul si verdele ii ajutaa mai mult pe chirurgi in timpul operatiilor. Care este explicatia?

- De fiecare data cand Ducii de Cambridge apar in public impreuna cu micuții lor, ii vedem mereu in aceeași formula: Prințul George este ținut de mana de tatal sau, in timp ce sora lui mai mica, Charlotte, se afla in grija mamei. Chiar și in felicitarea de Craciun , cei doi parinți respecta aceasta postura…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie.

- Numarul angajatilor din Europa a trecut in sfarsit de nivelul de dinaintea crizei, insa cresterea numarului locurilor de munca este foarte inegal distribuita, scrie Deutsche Welle. Boom-ul economiei germane continua. Un studiu realizat de firma de consultanta EY releva faptul ca in Germania…

- Liviu Dragnea le da ultimatum la doi miniștri! Motivul: acestora li se cere sa iasa și sa spuna cine le-a zis ca ar putea sa fie președinți ai PSD.”La mai mulți membri din PSD li s-a spus ca ar putea sa fie președinții PSD. Ca eu o sa fiu arestat, ca o sa fiu condamnat, li se spunea din diferite…

- Antrenorul australian Darren Cahill a vorbit despre progresele facute de Simona Halep fața de anii precedenți și a identificat aspectul care a ajutat-o pe romanca sa ajunga pe primul loc in...

- Kayserispor, formația antrenata de Marius Șumudica, a suferit azi o infrangere complet surprinzatoare, 0-1 pe teren propriu cu Yeni Maltayaspor. Dupa meci, romanul a incercat sa gaseasca explicații pentru eșecul neașteptat al echipei sale. "A fost un joc agresiv, disputat de la inceput și pana la final.…

- Nicoleta Dumitrescu Pentru anul care vine, poate cea mai mare dorinta pentru romani ar fi aceea sa aiba parte de sanatate si sa nu cada la pat din primele zile ale lui 2018. Iar aceasta dorinta are si o justificare: Societatea Nationala de Medicina Familiei si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor…

- Ultimele doua legi ale justitiei – Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind functionarea CSM – se afla, miercuri, la vot final in Senat, dupa ce au primit raport de admitere in Comisia speciala condusa de Florin Iordache. Cu o zi in urma, a fost adoptata de Senat Legea…

- Dupa ce si-a anuntat retragerea din activitate la varsta de 35 de ani, brazilianul Kaka, ultimul castigator al balonului de aur inaintea hegemoniei lui Messi si Ronaldo, a primit un mesaj pe twitter din partea marelui Pele. ”O sa-mi fie dor sa te vad cu mingea la picior, ai fost un magician.…

- Un studiu aparut in Journal of Environmental Health a scos la iveala faptul ca lamaia poate fi o sursa de contaminare cu bacterii.Cercetatorii au colectat felii de lamaie de la 21 de restaurante diferite, din mai multe vizite consecutive. Rezultatul arata ca peste 70% dintre ele contineau…