- Gazeta Sporturilor (GSP) scrie luni, 12 octombrie, ca ies la iveala secretele cazului Mihai Pintilii, din documentele Football Leaks: de ce au ajuns jucatorul și impresara la FIFA, cați bani au caștigat, de ce i-au acuzat saudiții pe soții Reghecampf și cum s-au platit banii. Clubul Al Hilal i-a acuzat…

- Inca o eliminare la concursul Exatlon Romania. Cea care a parasit competiție este Paula Vieru, din echipa Faimoșilor. Echipa Faimoșilor de la Exatlon Romania , show difuzat de postul de televiziune Kanal D, a mai ramas fara un membru. Cea care a parasait competiția este Paula Vieru. Paula Vieru a…

- Oana Zavoranu sufera dupa ce pisica ei a murit. Vedeta a transmis un mesaj plin de tristețe. Motanul Oanei Zavoranu a fost rapus de boala. Vedeta a explicat intr-un mesaj ce s-a intamplat cu animalul ei de companie. „Muffin, sufletul nostru a luptat pana in ultimul moment cu cea mai cumplita boala care…

- Vulcanul Fuego din Guatemala, aflat la doar 50 de kilometri distanța de capitala țarii, Ciudad de Guatemala, a inregistrat intre 10 și 15 explozii pe ora, cenușa ajungand chiar și la 4.700 de metri inalțime. Exploziile sunt considerate slabe și moderate. Acestea genereaza ”avalanșe moderate” deasupra…

- In urma cu cateva zile, un barbat din Constanța a aflat cu stupoare ca a fost declarat mort, deși el era cat se poate de viu. Primaria localitații Valu lui Traian din județul Constanța a fost inștiințata, in urma cu cateva zile, printr-o adresa trimisa de Primaria Arad, ca localnicul Ion Faraon este…

- Mașina unui roman a fost lovita in plin de un tren pe calea ferata, in Italia. Polițiștii au descoperit ulterior ca aceasta fusese furata. Un accident teribil a avut loc in weekend pe ruta de cale ferata Brescia-Iseo-Edolo, din nordul Italiei. Un automobil a fost lovit in plin de un tren. Mașina era…

- Vremea face prapad in Italia,care a fost lovita de furtuni. Din cauza vantului puternic, o macara a cazut, un muncitor roman, aflat la serviciu in apropiere de Roma, fiind ranit. Ploi torențiale și rafale de vant puternic s-au abatut asupra Italiei in ultimele zile. Un muncitor Roman a fost ranit…