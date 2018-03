Stiri pe aceeasi tema

- In urma necropsiei, medicii legiști au descoperit ca plamanii și inima tanarului erau afectate in urma unei viroze respiratorii. Specialiștii au prelevat probe pentru efectuarea unor examinari suplimentare in urma carora urmeaza sa se stabileasca și cauza exacta a decesului. Parinții…

- Ștefan Barabaș, fiul directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, Calin Barabaș, a murit la numai 17 ani. Tragedia este una inexplicabila, avand in vedere ca tanarul nu suferea de nicio afecțiune. Potrivit ebihoreanul.ro, Ștefan Barabaș le-a spus parinților sai ca se simte rau, iar…

- Adolescentul, elev la Colegiul National Iosif Vulcan, a murit in jurul orei 21, dupa ce le-a spus parintilor sai ca nu se simte bine, acestia suspectand o raceala, scrie bihoreanul.ro. Cand au mers, insa, in camera sa sa-i duca medicamente l-au gasit inconstient. Citeste si Stefan Radu, inconstient…

- Tragedie in familia directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea. Baiatul acestuia, in varsta de 17 ani, a murit joi seara, dupa ce i s-a facut rau. Adolescentul a fost dus la spital, in coma profunda, in stop cardio-respirator, dar nu a mai putut fi salvat. Medicii legisti au efectuat…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 95, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie realitatea.net.

- "Conducatorul autoturismului a fost depistat in urma cu cateva minute in trafic de un echipaj de jandarmi, care a solicitat in sprijin un echipaj de la Politia Rutiera. In interiorul autoturismului se aflau 4 tineri, un baiat (conducatorul auto) si 3 fete care in prezent se afla la Politia Municipala…

- Sefa sectiei Terapie nr. 2 de la Spitalul Municipal, Ala Valenga, a ajuns in stare grava la spital, prezentand mai multe traumatisme. Femeia a fost batuta de sotul unei paciente care a decedat.

- Israela Vodovoz a murit in locuința ei, iar avocata ei a dezvaluit cauza adevarata a morții. Rodica Bucur, avocata Israelei a povestit in direct la o emisiune tv despre ultimele momente din viața ei, dar și ce a condus la acest eveniment tragic. Conform avocatei, Israela ar fi murit din cauze naturale,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 88, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a confirmat, joi, un alt deces din cauza virusului gripal, fiind vorba despre o femeie in varsta de 76 de ani din judetul Cluj, nevaccinata antigripal. Numarul total de decese a ajuns astfel la 69.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 50, a informat joi seara Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii…

- Politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, in urma caruia trei persoane au fost ranite, printre care si un copil. La fata locului au ajuns si mai multe echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta, care au inceput…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, in urma caruia trei persoane au fost ranite, printre care si un copil. La fata locului au ajuns si mai…

- Un elev din Neamț, de la Seminarul Teologic , a murit dupa ce a fost plimbat prin trei spitale. Un elev in varsta de 15 ani de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Veniamin Costachi” de la Manastirea Neamt a murit la Spitalul de Pediatrie ”Sfanta Maria” din Iasi, unde a ajuns cu ambulanta in stare…

- O vedeta de pe Youtube a murit din cauza cancerului, dupa ce a spus ca o dieta vegetariana i-a vindecat boala. O vedeta de pe YouTube, care a spus ca trecerea la o dieta vegetariana i-a vindecat cancerul și a facut-o sa nu mai fie lezbiana, a murit de cancer.

- Marius Gheorghiu, elev la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Veniamin Costachi de la Manastirea Neamt, a murit marti dimineata la Spitalul Sfanta Maria din Iasi unde fusese transferat de la Spitalul Judetean Neamt. Baiatul, care prezenta de cateva zile simptomele unei raceli puternice, nu s-a simtit…

- In cel mai recent raport de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, au fost incluse 11 cazuri de gripa, șase dintre ele fiind reprezentate de persoane care au avut nevoie de internare. …

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 35, a informat luni Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Accidentul a avut loc în jurul orei 18, pe strada I. P. Reteganu din Dej. O ambulanța care transporta un pacient de la Cluj-Napoca la Beclean a încercat sa evite în ultimul moment o groapa prost semnalizata de pe șosea, șoferul ambulanței a trans de volan, iar autosanitara s-a oprit…

- Unul din cei mai puternici ministri de la noi s-a retras de mai bine de cinci ani din viata publica, iar ”miscarea” ii prieste de minune! A Marian Sarbu, fostul ministru al Muncii in timpul guvernarii lui Adrian Nastase, isi petrece timpul alaturi de persoanele apropiate si a trecut cu bine peste toate…

- Cand credea ca lucrurile au intrat pe fagasul normal, directorul Teatrului de revista "Constantin Tanase" a fost anuntat ca un angajat al institutiei, croitor, a murit, dupa ce a suferit un accident rutier. Inainte de acest eveniment, actrita Paula Radulescu a suferit un infarct, insa, din…

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virusul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi.

- Patru noi decese de gripa au fost anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virsul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Medicii i-au recoltat probe si le-au trimis la Institutul Cantacuzino din Capitala. Dar omul a facut stop cardiorespirator si a murit in 27 ianuarie, iar rezultatul analizei serologie a sosit abia pe 31 ianuarie. Oricum, medicii l-au tratat si sub suspiciunea de gripa. S-a pus apoi problema…

- Leon Akim, in varsta de doar 3 ani, sufera de o boala grava care il impiedica sa fie independent. Kamara, primele declaratii despre divort: "Nu mai am o nevasta, actele nu conteaza". Detalii despre videocall-urile cu amanta Oana, sotia lui Kamara, a fost prezenta intr-o emisiune TV,…

- "Pentru moment starea generala a copilului nu s-a modificat. Este hranit corespunzator pentru a recupera dezechilibrele si se initiaza un program de kinetoterapie pasiva. Referitor la bucata de os din craniu, aceasta nu este indicat sa mai fie folosita la patru luni de la operatie, acoperirea creierului…

- "Copilul de 10 ani este la Terapie intensiva, supravegheat, i se corecteaza dezechilibrele biologice. Este alimentat pe sonda nazo-gastrica. Luni se vor trage concluzii", a precizat sambata dr. Florin Bica, potrivit Agerpres. Presa a relatat despre cazul acestui copil, victima a unui accident…

- Baiatul de noua ani, care ar fi fost trimis acasa de medicii de la Spitalul Municipal din Oradea, desi se afla in coma, a ajuns la Spitalul Bagdasar-Arseni din Bucuresti, fiind in stare vegetativa. Copilul a fost adus in Capitala cu un elicopter SMURD.

- Baiatul de noua ani, care ar fi fost trimis acasa de medicii de la Spitalul Municipal din Oradea, desi se afla in coma, va fi transferat la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala, in cursul zilei de vineri, cu un elicopter SMURD, potrivit informatiilor oferite de Ministerul Sanatatii.

- Activitatea desfașurata in data de 23 ianuarie la Școala Gimnaziala „Aurel Pop” din Oșorhei este a patra din cadrul proiectului județean „Adolescența altfel” și a avut ca tema „Meseria, ocupația și cariera”. Parteneri in acest proiect sunt: Școala Gimnaziala „Aurel Pop” Oșorhei, Liceul Tehnologic…

- O butelie a explodat în localitatea Eforie Nord, pe str. Transilvaniei nr. 8, deflagrația fiind urmata de un incendiu! La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de la Tuzla, o ambulanța SAJ și o ambulanța de terapie intensiva mobila! La fața locului, echipajele de salvare…

- La fața locului s-au deplasat patru echipe ale Detașamentului de Pompieri Botoșani cu trei autospeciale cu apa și spuma și un SMURD, precum și patru echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta. La sosirea forțelor de intervenție ardeau bunurile din apartament, cu flacara și degajari mari de fum,…

- Larisa Ujvari, tanara de 25 de ani din Oradea, studenta la Facultatea de Medicina, care suferea de o infectie puternica, a murit. In ciudat eforturilor tuturor celor care au incercat sa o ajute, nu s-a mai putut face nimic.

- Cu putin timp inainte de a implini 14 ani, tanara a aflat ca sufera de o boala pentru care nu exista leac. Pe vremea cand inca nu implinise 14 ani, Maria Costache, din Bucuresti, a aflat ca sufera de o boala pentru care nu exista leac. La vremea respectiva, fata nu a constientizat cat de grava e problema,…

- Parastas pentru victimele tragediei aviatice de acum 4 ani din Apuseni La 4 ani de la tragedia aviatica din Munții Apuseni, astazi va avea loc un nou parastas in memoria pilotului Adrian Iovan și a studentei Aura Ion, pe Varful Petreasa din comuna Horea. Evenimentul va avea loc de la ora 13 și…

- Un caz tragic a avut loc in dimineata zilei de vineri, 19 ianuarie, intr-o familie din raionul Straseni. Din cauza unei defectiuni a sistemului de incalzire, au avut de suferit mai multe persoane, care s-au ales cu intoxicatii grave. Persoanele aflate in stare de inconstienta au fost depistate de catre…

- Ninsorile din ultimele doua zile au facut o victima! Un barbat din Iasi, cu probleme cardiace, a decedat. Ambulanta a ajuns prea tarziu, dupa apelul format, pentru ca a ramas inzapezita.A

- Creatoarea de moda Christa de Carouge a murit la 81 de ani, rapusa de o boala crunta. Nascuta la Basel, aceasta si-a lansat prima colectie in 1983, iar piesele vestimentare negre si sofisticate au facut senzație peste tot in lume. Christa de Carouge a murit la varsta de 81 de ani, dupa o scurta suferinta…

- Dan Ciotoi a fost operat la o clinica privata din Oradea. "Ma simt foarte bine, operatia a fost reusita. Cancer am, dar de natura benigna. La operatie mi-au scos tumoarea, asa incat sunt bine. Evenimentele merg mai departe. Pentru noul an, clar, vreau sanatate si voi face si un album nou,…

- Copilul a ajuns la Spitalul Judetean Suceava in cursul zilei de marti, fiind diagnosticat cu stomatita, dar ulterior starea sa de sanatate s-a inrautatit. Baiatul a fost transferat la sectia de Terapie Intensiva din cadrul aceluiasi spital, unde a fost intubat. El a murit in cursul zilei de joi.…

- Doliu in Partidul Național Liberal. Unul dintre cei mai longevivi și iubiți primari ai PNL Cluj a trecut in neființa, joi seara, dupa o lunga suferința cu o boala incurabila. Minodora Luca, primar al comunei Baișoara, aflata la al șaselea mandat consecutiv, a decedat. Minodora Luca conducea comuna in…

- Accidentul a avut loc luni dimineata, la intersectia de pe soseaua Borsului cu strada Uzinelor din municipiul Oradea. "Un barbat de 35 de ani din localitatea Sintandrei, aflat la volanul unui autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, astfel ca la intrarea in sensul giratoriu a pierdut controlul…

- Cosmin Ionuț, un tanar de doar 28 de ani din Buzau, a murit aseara in propria locuința. Acesta facea baie cu prietena sa, Andreea P., in varsta de de 21 de ani, cand s-au intoxicat cu gazul scapat de la o butelie.

- Un accident cumplit a avut loc in uma cu puțin timp in județul Timiș. Un barbat de 40 de ani și-a pierdut viața, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost grav ranite. Un bebeluș de 4 luni a fost grav ranit, la fel și o fetița de aproximativ 10 ani, dar și […] Articolul Accident cumplit…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Bihor, Alina Dinu, a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc pe DN1 Alesd – Oradea, in localitatea Lugasu de Jos, fiind implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane si-au pierdut viata. De asemenea, sase persoane, intre care trei…

- Fostul ministru italian Altero Matteoli a murit, in aceasta seara, intr-un accident de mașina, noteaza ansa.it. Matteoli se afla singur in autorurismul sau un BMW cand a intrat in coliziune cu un Nissan, in care se aflau doua persoane, ambele sunt in stare grava, scrie

- Wu Yongning, in varsta de 26 de ani, a cazut de pe un zgarie-nori, in orașul chinezesc Changsha, in timp ce intenționa sa faca un clip de promovare, al unui sponsor care nu a fost facut public. Baiatul urma sa primeasca 11,200 de lire sterline pentru clipul promoțional, potrivit The Telegraph.…