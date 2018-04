Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul Jay Roach, premiat cu patru Primetime Emmy, va regiza adaptarea TV a cartii "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, pe care Casa Alba o considera drept o lucrare plina de "afirmatii false", potrivit thehollywoodreporter.com.

- China l-a informat marti pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.…

- Presedintele american, Donald Trump, ii va primi la Washington, pe 3 aprilie, pe liderii Estoniei, Letoniei si Lituaniei, pentru a marca centenarul independentei celor trei tari, a informat luni Casa Alba, citata de agentia EFE. "Presedintele Trump si cei trei sefi de stat vor sarbatori centenarul independentei…

- Casa Alba incerca miercuri sa il identifice pe autorul unor stanjenitoare scurgeri de informatii in presa potrivit carora consilierii lui Donald Trump i-ar fi cerut, in zadar, sa nu il felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea sa in functie, relateaza AFP.Potrivit cotidianului…

- Dupa ce zilele trecute aparea in ipostaze dragastoase alaturi de soțul sau, Donald Trump, care o ajuta sa pașeasca pe tocuri pe gazonul din fața Casei Albe, acum Melania Trump este gazda primului sau eveniment despre tehnologie și securitate online. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a fost…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca membri importanti ai personalului de la Casa Alba sa semneze acorduri de confidentialitate ca urmare a unor cazuri de scurgeri de informatii in primele luni ale administratiei sale, potrivit editiei de duminica a cotidianului Washington Post, relateaza…

- Asistentul personal al presedintelui Donald Trump, John McEntee, a fost concediat si dat afara din Casa Alba, saptamana trecuta, dupa ce i-a fost refuzata autorizatia de acces din motive de securitate bazate pe probleme financiare, potrivit Wall Street Journal. Oameni din apropierea lui…

- Presedintia Statelor Unite l-a demis marti seara pe subsecretarul de Stat Steve Goldstein, care a anuntat ca presedintele Donald Trump l-a destituit pe secretarul de Stat, Rex Tillerson, fara a-i comunica motivul deciziei, afirma surse citate de agentia Associated Press. Surse politice…

- Administratia Trump se asteapta ca intalnirea dintre presedintele american si liderul nord-coreean, Kim Jong-un sa aiba loc, in ciuda tacerii de la Phenian, a declarat luni purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters.

- Presedintele american Donald Trump va participa in aprilie la Summitul Americilor in Peru si apoi va vizita Columbia, a anuntat sambata Casa Alba, relateaza Reuters. Agentia de presa britanica mentioneaza ca va fi prima vizita a lui Trump in America Latina. Liderul de la Casa Alba va avea…

- Discutia a avut loc la o zi dupa ce Donald Trump si-a dat acordul sa participe la un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, 'intr-un loc si la un data ce urmeaza sa fie stabilite', potrivit Casei Albe.In cursul convorbirii, Xi i-a transmis lui Trump speranta sa ca toate partile vor…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- Principalul consilier economic al presedintelui SUA Donald Trump, Gary Cohn, demisioneaza, conform unui anunt al Casei Albe.SURPRIZA: Unde a 'disparut' Traian Basescu in plin scandal al revocarii sefei DNA (surse) El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui…

- Casa Alba a anuntat marti demisia lui Gary Cohn, principalul consilier economic al presedintelui Donald Trump, informeaza agentiile internationale de presa. Cohn s-a opus tendintelor protectioniste din cadrul administratiei SUA, remarca Reuters, DPA si AFP. Demisia sa a survenit dupa anuntul…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele american de la instalarea sa la putere in ianuarie 2017."Aceasta vizita va contribui la intarirea cooperarii dintre Statele Unite si Franta in privinta chestiunilor…

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a anuntat, luni, ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in va primi la Washington pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la data de 24 aprilie, informeaza The Associated Press.

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la 24 aprilie, la Casa Alba, a confirmat luni executivul american, relateaza AFP. Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele…

- Un vehicul a lovit o bariera de la Casa Alba si o femeie a fost retinuta, a anuntat Secret Service, citat de BBC. "O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe", au scris pe Twitter cei de la Secret Service. Soferul, o femeie, inca neindentificata,…

- John Kelly, seful cancelariei de la Casa Alba, si Herbert McMaster, consilierul prezidential american pentru Siguranta nationala, ar putea demisiona din cauza disputelor de lunga durata cu presedintele Donald Trump, afirma oficiali din cadrul Administratiei de la Washington citati de Reuters.

- Casa Alba a anuntat luni ca presedintele Donald Trump va asista in 3 martie la dineul anual de la Gridiron Club, dineu ce reuneste jurnalisti si oficiali politici. Acesta va fi primul eveniment de acest gen pentru Donald Trump, critic inversunat al mass-media, informeaza marti AFP, conform agerpres.ro. …

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei 'ameliorari' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. 'In timp ce discutiile continua si…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa. Conform unei estimari preliminare, parada ar costa intre 10 si 30 de milioane…

- Casa Alba a negat luni ca Statele Unite discuta cu Israelul despre un proiect de anexare de colonii in Cisiordania ocupata, contrazicand declaratiile unui purtator de cuvant al prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, care au provocat furia conducerii palestiniene, transmite AFP.Afirmatii…

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat vineri publicarea unui document democrat confidential care respinge acuzatiile de abuz de putere indreptate impotriva politiei federale (FBI) si a Departamentului de Justitie in ancheta privind afacerea rusa, invocand "ingrijorari pentru securitatea nationala",…

- "Presedintele Trump este pe deplin solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El a cerut Departamentului Apararii sa studieze crearea unei ceremonii in cursul careia toti americanii vor putea sa-si exprime recunostinta", a declarat purtatoarea…

- Un memoriu parlamentar confidential agita apele la Washington. Este vorba despre un document intocmit de o comisie a Congresului condusa de un membru al Partidului Republican si care ar arata ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) ar fi comis abuzuri in privinta unor operatiuni de supraveghere ce aveau…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.

- Cand nu se afla in vizite de stat, in turnul din New York care-i serveste drept casa sau la clubul de golf din Bedminster (New Jersey), Donald Trump isi petrece majoritatea timpului sau la Mar-a-Lago. Deplasarile sale la aceasta resedinta din Palm Beach (Florida) au devenit atat de frecvente, incat…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare in Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva impotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. In cursul unei discutii…

- Activitatile guvernului american au fost oprite in mod oficial de noaptea trecuta, dupa ce republicanii si democratii din Senat nu au reusit sa ajunga la un acord de ultim moment pentru continuarea finantarii bugetare, din cauza neintelegerilor majore legate de imigratie si securitatea la granite.…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- Donald Trump nu are nicio problema cognitiva. Anunțul a fost facut de medicul Casei Albe, la cateva zile dupa ce liderul Casei Albe a efectuat prima sa vizita medicala din mandatul prezidențial. Doctorul Ronny Jackson a facut aceste precizari, dupa ce controversata carte „Fire and Fury” a ridicat semne…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Panama, John Feeley, diplomat de cariera si fost pilot de elicopter al marinei militare, si-a anuntat demisia din functie, explicand ca nu mai poate servi sub administratia presedintelui Donald Trump, informeaza Reuters. 'In calitate de functionar diplomatic…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul sau 'America…

- Casa Alba a refuzat luni sa faca vreun comentariu referitor la informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele Donald Trump ar putea fi in curand interogat de procurorul special, Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova in timpul campaniei…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".…

- Autorul unei carti extrem de critice la adresa primului an petrecut de Donald Trump la presedintia SUA sustine ca dezvaluirile sale vor pune capat mandatului lui Trump la Casa Alba, informeaza Reuters. Potrivit unor comentarii facute de jurnalistul Michael Wolff la BBC, concluzia cartii…

- Donald Trump a fost "tulburat" de victoria electorala, nu i-a placut ceremonia de investitura in functia de presedinte al SUA si se temea in Casa Alba, afirma jurnalistul Michael Wolff in cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", informeaza BBC.

- Avocatul presedintelui SUA intentioneaza sa-l sanctioneze legal pe fostul strateg al lui Donald Trump, Steve Bannon, dupa ce acesta ar fi "violat un acord de confidentialitate" prin discutiile pe...

- Din nou controverse și discuții la Casa Alba dupa ultimul mesaj postat de președintele Trump pe Twitter. Mai exact, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, venind in apararea președintelui SUA, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul…

- O carte despre primul an la conducerea Statelor Unitete al Americii al lui Donald Trump dezvaluie ca președintele se teme foarte tare sa nu fie otravit așa ca și-a luat niște masuri de precauție ciudate.

- Întrevederea unor membri ai fostei echipe de campanie electorala a lui Donald Trump cu oficiali rusi a fost un "act de tradare", afirma Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice.