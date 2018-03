S-a aflat de ce a murit Stefan Barabas, fiul directorului unui spital din Oradea! Multi oameni prezinta aceste simptome

Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Barabas, fiul directorului de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit joi seara din cauza unei raceli. Joi seara, in jurul orei 21, baiatul s-a dus la parinții lui și le-a zis ca nu se simte bine. Acestia au banuit ca e vorba de o raceala, dar cand i-au dus medicamente, l-au gasit…

- In urma necropsiei, medicii legiști au descoperit ca plamanii și inima tanarului erau afectate in urma unei viroze respiratorii. Specialiștii au prelevat probe pentru efectuarea unor examinari suplimentare in urma carora urmeaza sa se stabileasca și cauza exacta a decesului. Parinții…

- Ștefan Barabaș, fiul directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, Calin Barabaș, a murit la numai 17 ani. Tragedia este una inexplicabila, avand in vedere ca tanarul nu suferea de nicio afecțiune. Potrivit ebihoreanul.ro, Ștefan Barabaș le-a spus parinților sai ca se simte rau, iar…

- Tragedie in familia directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea. Baiatul acestuia, in varsta de 17 ani, a murit joi seara, dupa ce i s-a facut rau. Adolescentul a fost dus la spital, in coma profunda, in stop cardio-respirator, dar nu a mai putut fi salvat. Medicii legisti au efectuat…

- Hepatita C este mult mai intalnita in Romania decat in alte țari ale Uniunii Europene. In țara noastra rata prevalentei infectiei cu virusul periculos este de 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, iar circa 80% dintre infectii ar fi cu replicare virala, in contextul…

- O stuardeza care lucra pe o aeronava a companiei Emirates a murit pe aeroportul din Entebbe in Uganda, dupa ce a cazut pe ușa pentru ieșirea de urgența a avionului, scrie AFP: Insoțitoarea de bord a deschis din greșeala ușa pentru ieșirea de urgența, s-a dezechilibrat și a cazut pe pista. In urma impactului…

- Doua persoane și-au pierdut viața pe o șosea ce leaga Oradea de Arad, iar alte doua au fost grav ranite. Tragedia a avut loc joi, seara. Un autovehicul in care se aflau trei persoane a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost puternic, conducatorul auto ramanand incarcerat. Acesta…

- Accident rutier grav in nordul Turciei. 13 oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion parcat pe marginea drumului. Medicii sustin ca mai multe dintre victime au fost internate in stare grava.

- Nu mai puțin de 13 oameni și-au pierdut viața marți, iar alte 20 au fost ranite, unele dintre ele grav. S-a intamplat intr-o provincie din Turcia, cand un camion și un autobuz s-au ciocnit, iar mijlocul de transport in comun a luat foc, potrivit agentiei de presa Anadolu, scrie agerpres.ro. Accidentul…

- Doi oameni au murit și alți trei sunt in stare critica dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabușit in apele estuarului East River din orașul New York. La bordul aeronavei se aflau șase persoane. Pilotul a reușit sa scape nevatamat.

- TRAGEDIE IMENSA: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger a lovit o biserica. Alte 140 de persoane sunt RANITE. Prima reactie a PRIMARULUI Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata dupa ce un lacas de cult a fost lovit de fulger. Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand…

- Rodica Bucur a intervenit in direct la o emsisiune tv si a marturisit ca Israela Vodovoz a murit din cauze naturale. opinia sa, fosta balerina nu suferea de depresie. Israela Vodovoz a murit. Ce se intampla cu averea milionarei gasite decedata in locuinta ei "Am fost plecata din tara,…

- Inca un om a murit de gripa. Numarul total de decese a ajuns la 88 Înca o persoana a murit de gripa, numarul deceselor provocate de aceasta boala ajungând, în tara noastra, la 88. Este vorba despre o tânara de 17 ani, din judetul Covasna, care suferea si de alte boli…

- Moartea unui om al strazii care devenise celebru pentru faptul ca a cantat la pian pe strada e deplansa de mulți locuitori din Edmonton, Canada. Ryan Arcand era obișnuit cu sunetele orașului - mașini care se ciocneau, oameni care țipa, zgomotul traficului - in timp ce locuia in strada.…

- Avion prabusit . Cel putin 32 de oameni au murit. O defectiune tehnica, posibila cauza a prabusirii Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. 32 de oameni au murit. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei 26 de pasageri…

- Gerul care s-a abatut asupra Sucevei de la finele lunii februarie si pana in weekend a facut patru victime, fiind vorba de cazuri confirmate oficial de autoritati sau unde exista indicii serioase ca decesul a survenit din cauza gerului.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 61 de ani si de o femeie de 58 de ani. De la inceputul sezonului sunt raportate 73 de decese.

- Numarul deceselor provocate de gripa in Romania a ajuns la 65. Doar in ultimele cinci zile, 11 oameni au murit dupa ce au contractat virusurile de tip A si B.Cel mai recent caz a fost inregistrat in judetul Cluj. Gripa face ravagii si in Ucraina.

- O explozie umata de prabusirea unei cladiri, soldata cu cel puțin patru decedați, s-a inregistrat duminica seara in orasul Leicester din centrul Angliei. Politia a anuntat ca nu are dovezi care sa indice o legatura cu o activitate terorista.

- Doua persoane au murit si alte doua au fost grav ranite, duminica seara, dupa ce doua autoturisme si un TIR s-au ciocnit pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj, traficul in zona fiind blocat total, potrivit NEWS.RO. Conform Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, accidentul a avut loc la…

- Accident rutier grav in Peru. Peste 40 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie. Potrivit medicilor, numarul victimelor ar putea creste intrucat mai multe persoane sunt in stare grava.

- Evanghelistul Billy Graham, considerat una dintre cele mai mari personalitati ale secolului XX, a murit miercuri, la varsta de 99 de ani. Graham a avut influenta la Casa Alba in mandatul a 10 presedinti americani.

- Un autobuz a intrat intr-un grup de polițiști in capitala iraniana Teheran. Cel puțin trei oameni au murit și șapte au fost raniți. Totul s-a intamplat chiar in fața sediului central al poliției.

- In realitate, actorul se simte foarte bine. Franck Stallone, fratele lui Sylvester Stallone, a reacționat vehement vazand rumoarea de pe rețelele de socializare: "Ce fel de minte cruda și bolnava sa ai incat sa te gandești sa postezi astfel de lucruri? Oameni de felul acesta sunt tulburați mintal…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virusul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi.

- Ceea ce ar trebui sa ne intereseze pe noi, careienii si chiar pe locuitorii din judet ar fi starea arborilor exceptionali pe care ii mai avem inca in ce a mai ramas din parcul dendrologic. Ce facem pentru a-i pastra? Cum ne implicam? Unde ajung arborii valorosi taiati? Cine ii valorifica? Arborii…

- Cel putin zece persoane au murit pana acum din cauza gripei Cel putin zece persoane au murit pâna acum din cauza gripei. Potrivit ultimului raport al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, pâna la sfârsitul saptamânii trecute,…

- Cel puțin patru oameni au murit și inca 250 au fost raniți in urma cutremurului devastator de ieri din Taiwan. Inca 140 de localnici au fost dați disparuți, dupa ce mai multe cladiri, printre care și trei hoteluri, s-au prabușit in timpul seismului de 6,4 grade.

- Primarul general interimar Silvia Radu cere demisia directorului Spitalului Municipal nr.1 și a șefului Direcției Sanatate de la Primarie, dupa ce i-a prins chefuind cu alcool, în timpul orelor de program, alaturi de alți fruntași liberali. ”Neregulile gasite la Spitalul…

- Un copil de doar noua ani a fost externat din Spitalul Municipal din Oradea și trimis acasa pentru ca parinții nu au vrut sa plateasca spitalizarea. Micuțul a fost transferat la București dupa intervenția Ministrului Sanatații. Situație greu de imaginat la Spitalul Municipal din Oradea. Un copil…

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press.

- Cel puțin 12 oameni au murit, marți dimineața, in urma unui atentat cu mașina capcana in Yemen.Atentatul cu bomba a avut loc in zona de sud-estul Yemenului, la un punct de control deținut de forțele locale susținute de Emiratele Arabe Unite, anunța Reuters pe site-ul propriu.

- Atac armat la o spalatorie auto din statul american Pennsylvania. Cinci oameni au murit, iar unul a fost ranit dupa ce un individ a deschis focul asupra lor.Victimele sunt trei barbati si doua femei. Nu se stie deocamdata, daca printre ei este si atacatorul.

- Trei persoane au murit, sambata, pe Drumul National 7, la iesirea din Orastie spre Romos, in judetul Hunedoara, in urma impactului frontal dintre doua masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In ajunul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului sute de oameni au cinstit memoria celor care au murit in lagarele naziste.Cu aceasta ocazie, la Filarmonica Naționala din Capitala a avut loc un concert.

- Un grav accident aviatic s-a produs marti, in sud-vestul Germaniei, la ora locala 13 (14, ora Romaniei). Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter, conform politiei locale, citate de France 24 și preluat de Mediafax . Accidentul s-a produs…

- Un incendiu de amploare s-a produs la o fabrica de focuri de artificii din New Delhi, India. Cel putin 17 oameni au murit in urma izbucnirii flacarilor. Fortele de ordine au declarat ca in cladire se aflau aproximativ 50 de persoane.

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In...

- Cinci vieti au fost spulberate pe o sosea de langa satul Todiresti, raionul Anenii Noi, in doar o fractiune de secunda. Un sofer teribilist care conducea un Audi cu peste 100 de kilometri pe ora a lovit in plin un automobil de marca Dacia.

- Un adolescent de 16 ani, aproape de coma alcoolica, a reusit sa produca, in doar cateva minute, trei accidente de circulatie, cu urmari tragice, dupa ce a lovit cu camioneta furata de la parinti trei grupuri de copii care circulau pe marginea drumului. Sambata, 13 ianuarie 2018, numarul decedatilor…

- Medicii legiști au efectuat autopsia tinerei gravide din Iași care a murit dupa ce a fost plimbata intre spitale. Cu aproape trei luni inainte de a deveni mama, Bianca Cimpoi a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași , unde a ajuns in stare critica. O infecție puternica a curmat viața tinerei…

- Tragedie aviatica in ultima zi din 2017. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in mare la nord de orașul australian Sidney. Toți cei șase oameni aflați la bord au murit, spun autoritațile locale.

- Maria Ghiorghiu a postat pe blogul sau o marturie cutremuratoare despre un incendiu de care am putea auzi. Nu doar ca acest incendiu s-a produs, murind peste 12 oameni din cartierul Bronx, dar aceasta ofera chiar si un indiciu despre cine ar fi putut provoca focul.

- Doi oameni ar fi murit dupa ce un autobuz a intrat intr-o stație din Moscova, potrivit informațiilor preliminare, scrie tvrain.ru. Mash scrie ca morți nu sunt, insa ar fi vorba despre trei raniți.

- Imagini socante in capitala Rusiei, Moscova. Cinci oameni au fost spulberați de un autobuz de linie care a intrat in plina viteza intr-un pasaj subteran. Cel putin 15 oameni s-au ales cu diverse traumatisme.Momentul producerii tragediei a fost surprins de o camera de supraveghere.

- Cel putin 18 persoane au murit si altele au fost date disparute in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren generate de furtuna tropicala Tembin in sudul statului Filipine, vineri, au anuntat autoritatile din aceasta tara, citate de DPA. Peste 15.000 de oameni au fost stramutati din…

- Cel putin 16 oameni au murit si alti zece au fost raniti in urma unui incendiu ce a cuprins un centru comercial din orasul sud-coreean Jecheon, a anuntat, joi, brigada de Pompieri din Coreea de Sud, relateaza agentia Yonhap.

- Purtatorul de cuvant al Politiei Bihor, Alina Dinu, a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc pe DN1 Alesd – Oradea, in localitatea Lugasu de Jos, fiind implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane si-au pierdut viata. De asemenea, sase persoane, intre care trei…