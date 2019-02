Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi a obținut 26 voturi miercuri in comisia pentru libertați civile și justiție (LIBE) a Parlamentului European, clasandu-se pe locul intai pentru ocuparea poziției de procuror-șef al Parchetului European. Pe locul doi s-a clasat Francois Bohnert (Franța) cu 22 voturi, iar pe trei Andres…

- Laura Codruta Kovesi a castigat marti seara votul din comisia pentru control bugetar (CONT) a Parlamentului European pentru desemnarea procurorului-sef al Parchetului european, clasandu-se peste contracandidatii sai din Franta si Germania. Astfel, fosta sefa a DNA a primit 12 voturi, Francois Bohnert…

