- Un ofiter de serviciu din cadrul ISU Dobrogea a fost sanctionat deoarece sambata seara a fost transmis un mesaj eronat Ro-Alert de cod rosu de furtuna desi era cod portocoliu. Ulterior, a fost transmis si mesajul corect Ro-Alert de cod portocaliu. "Din greseala operatorul nu a modificat mesajul si l-a…

- Hidrologii au instituit cod portocaliu de inundații pe rauri din județele Satu Mare și Bistrița – Nasaud, pana joi noapte. Pe alte rauri din 25 de județe a fost emis un cod galben de inundații, potrivit Mediafax.Citește și: Adrian Nastase arunca-n aer cazul crimelor din Caracal! Adevarul din…

- In urma unui apel la Numarul Unic 112, in jurul orei 23.00, au fost anuntate scurgeri de substante periculoase dintr un vagon, incarcat cu propilena, al unui tren aflat in zona Garii CFR Caracal.A fost trimis mesaj prin sistemul RO ALERT pentru o raza de aproximativ doi kilometri fata de vagon, pentru…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba a transmis o avertizare meteo de Cod portocaliu prin sistemul Ro-Alert, locuitorilor municpiului Alba Iulia. ”In data de 11.06.2019 intre 17:20 – 18:45 vor avea loc averse cu caracter torențial 35 de litri pe metru patrat, grindina de dimensiuni mici și…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi avertizari cod portocaliu si cod galben de vreme severa ce vizeaza mai multe judete din tara, printre care si Constanta si Tulcea. Potrivit ANM, pentru intervalul 31 mai, ora 12. 00 ndash; 01 iunie ora 10.00 a fost emisa atentionare cod galben de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dupa amiaza o atentionare now casting Cod Rosu valabila in intervalul ora 15:20 pana la ora 16:00. Potrivit ANM, in judetul Salaj: Zalau, Jibou, Hereclean, Creaca, Mirsid, Criseni se vor semnala vant puternic cu aspect tornadic, GRINDINA de MARI…

- Este cod portocaliu in judetul Constanta. Mesajul de vreme severa a fost transmis cu putin timp in urma populatiei prin sistemul national RO ALERT.Se vor semnala averse ce vor cumula 35 40 l mp, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni medii si vijelii."Luati masuri de adapostire Nu stationati…