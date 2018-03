Stiri pe aceeasi tema

- Leonardo DiCaprio si Brad Pitt, doua dintre cele mai mari staruri de la Hollywood, vor face echipa pentru urmatorul proiect al lui Quentin Tarantino, un film a carui actiune se desfasoara in 1969, in perioada crimelor lui Charles Manson, relateaza Reuters. Studiourile de film Sony Pictures au anuntat…

- Gala premiilor Oscar este așteptata in fiecare an de cineaștii din toata lumea. Este cea mai importanta ceremonie din lumea cinematografica, iar televiziunile din Romania transmit moment cu moment ce se petrece in Los Angeles.

- Filmul ”Maleficent” le va oferi telespectatorilor Antena 1 sambata, 11 februarie, de la ora 20:00 o poveste clasica Disney, cu prinți, prințese, taramuri magice și creaturi fantastice, care a caștigat noua premii și a avut 41 de nominalizari, printre care și una la premiile Oscar in categoria ”Cele…

- „Foxtrot”, care exploreaza pierderea si datoria militara cu care se confrunta o familie israeliana, este programat sa deschida, pe 13 martie, Festivalul de Film Israelian din Paris. Filmul a fost recompensat cu Leul de Argint, Marele Premiu al juriului, la cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film…

- Statuia il reprezinta pe Hardy asezat pe o canapea, cu un brat intins, pentru a le permite vizitatorilor sa se apropie suficient de mult pentru a ii asculta „inima" batand. Muzeul a transmis ca statuia are, in afara de inima, si un „torace cald si moale". Edward Thomas "Tom" Hardy,…

- Accidentul a avut loc luni si nicio persoana nu a fost ranita. Brad Pitt se afla la volanul automobilului sau Tesla, cu care a lovit o masina Nissan Altima, care ulterior s-a ciocnit de o Kia Soul, scrie Daily Mail. Actorul in varsta de 54 de ani a fost vazut facand schimb de informatii legate…

- Filmul horror "Winchester" este singura premiera lansata la nivel national in cinematografele din SUA si Canada in acest sfarsit de saptamana, situatie de care pot profita productiile care deja ruleaza si care isi pot consolida incasarile si pozitiile dominante in boxoffice din aceasta perioada a anului.…

- Mexicanul Guillermo del Toro a fost recompensat la Los Angeles cu distinctia principala a Sindicatului regizorilor americani (DGA) in cadrul galei DGA Awards pentru filmul sau "The Shape of Water", favoritul celei de-a 90-a editii a Premiilor Oscar la care pelicula participa cu 13 nominalizari, relateaza…

- FOTO | De ce si-a tatuat Tom Hardy numele lui Leonardo DiCaprio pe antebrat Actorul Tom Hardy si-a onorat, dupa aproape trei ani, un pariu facut cu Leonardo DiCaprio, pe care l-a pierdut, facandu-si pe antebratul drept un tatuaj cu mesajul „Leo le stie pe toate”, potrivit People. Noul tatuaj poate…

- Tom Hardy si-a facut un tatuaj dedicat lui Leonardo DiCaprio, dupa ce a pierdut un pariu cu actorul alaturi de care a jucat in filmul „The Revenant“, in legatura cu nominalizarea la premiile Oscar din anul 2016.

- Tom Hardy si-a facut un tatuaj dedicat lui Leonardo DiCaprio, dupa ce a pierdut un pariu cu actorul alaturi de care a jucat in filmul „The Revenant”, in legatura cu gala premiilor Oscar din anul 2016, scrie News.ro.

- Tom Hardy si-a facut un tatuaj dedicat lui Leonardo DiCaprio, dupa ce a pierdut un pariu cu actorul alaturi de care a jucat in filmul „The Revenant”, in legatura cu gala premiilor Oscar din anul 2016, scrie digi24.ro.Hardy si-a tatuat mesajul „Leo Knows All” (Leo stie totul, n.

- Tom Hardy si-a facut un tatuaj dedicat lui Leonardo DiCaprio, dupa ce a pierdut un pariu cu actorul alaturi de care a jucat in filmul „The Revenant”, in legatura cu gala premiilor Oscar din anul 2016.

- Actorul de origine romana Sebastian Stan este invitatul de onoare al celei de a doua editii a American Independent Film Festival. El va prezenta in premiera in Romania cel mai recent film al sau, biopic ul "I, Tonya", in regia lui Craig Gillespie, film cu trei nominalizari la Oscar, un Glob de Aur si…

- Are cele mai multe nominalizari la Oscar, insa aceasta pelicula se afla sub tirul unor acuzatii de plagiat, cu o luna inainte de ceremonia premiilor Academiei Americane de Film Pelicula mexicanului Guillermo del Toro, „The Shape of Water”, despre iubirea dintre o femeie surdo-muta si un om amfibie,…

- Potrivit deadline.com, informatia a fost dezvaluita sambata seara, la petrecerea producatorului muzical Clive Davis de dinaintea premiilor Grammy. Davis, care are o lunga relatie profesionala cu Franklin, a prezentat-o pe cantareata si actrita Jennifer Hudson, premiata cu Oscar si Grammy, pentru a canta…

- Regizorul american Steven Spielberg va filma un remake al celebrului film ''West Side Story'', o adaptare dupa musicalul compus de Leonard Bernstein, si a demarat cautarea de talente pentru rolurile principale, informeaza vineri AFP. Lansata in 1961, prima versiune ''West Side Story'', realizata…

- Filmul eveniment "120 BPM/batai pe minut&", recompensat cu marele premiu al juriului la Cannes 2017 si care a fost propus de Franta pentru o nominalizare la premiile Oscar, intra în cinematografele din România de astazi.

- Warner Bros. prezinta doua noi clipuri din Tomb Raider, filmul care va debuta in cinematografe pe 16 martie. In rolul Larei Croft se va afla Alicia Vikander, posesoare a unui Oscar. Povestea o va arunca pe Lara intr-o insula mistica, unde trebuie sa iși salveze tatal din mainile unei bande de mercenari…

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film. Povestea de dragoste fantastica dintre o femeie…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- Dupa cinci inele de campion NBA, Kobe Bryant ar putea primi si un Oscar. Filmul sau "Dear Basketball" candideaza la cel mai bun scurtmetraj de animatie. "Dear Basketball" este un film de patru minute realizat ca un ramas bun luat de Kobe Bryant lumii baschetului."Incredibil. Este enorm ca…

- Gala premiilor Oscar va avea loc anul acesta pe 4 martie, in locația tradiționala, la Dolby Theatre din Los Angeles. Academia Americana de Film a facut publica lista completa a nominalizarilor pentru Oscar, eveniment ce a ajuns la cea de-a 90-a ediție. Cel mai bun film Call Me by Your Name Darkest Hour…

- S-au aflat filmele nominalizate de Academia Americana de Film pentru premiile Oscar 2018. Marii caștigatori vor fi aflați in cadrul galei de premiere din 4 marie. Filmul cu cele mia multe nominalizari este The Shape of Water, care poate caștiga 13 premii, scrie libertatea.ro.

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. Evenimentul va fi prezentat de Jimmy Kimmel. Iata care sunt nominalizarile la cea de-a 90-a ediție a premiilor OSCAR® 2018: Cel mai bun film-drama „Call Me by Your Name“ „Darkest Hour“…

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, si "The Post", de Steven Spielberg, se numara printre cele 9 lungmetraje nominalizate la editia de anul acesta a premiilor Oscar, care vor fi decernate pe 4 martie, la Los Angeles.

- Los Angeles, 22 ian /Agerpres/ - Lungmetrajul "Transformers: The Last Knight" conduce plutonul filmelor care au fost nominalizate luni la Zmeura de Aur pentru cele mai proaste pelicule cinematografice ale anului 2017, intr-o lista pe care se regasesc pelicule in care joaca actori premiati cu Oscar,…

- Regizorul trilogiei "Lord of the Rings", Peter Jackson, lucreaza la un film 3D despre Primul Razboi Mondial, relateaza luni agentia britanica Press Association. Regizorul laureat al premiului Oscar a restaurat inregistrari de arhiva de 100 de ani, dintre care unele nu au fost vazute niciodata,…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", o drama cu accente comice regizata de Martin McDonagh, a câstigat principalul trofeu - "cea mai buna distributie" - la gala de decernare a premiilor atribuite de Sindicatul Actorilor Americani (Screen Actors Guild -…

- Dorothy Malone, care a castigat un premiu Oscar pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar in filmul 'Written on the Wind' (1956), a murit la Dallas (SUA), la varsta de 92 de ani, relateaza sambata EFE. Burt Shapiro, impresarul actritei, a confirmat vineri decesul lui Dorothy…

- DiCaprio va juca in acest lungmetraj rolul unui actor in varsta ramas fara slujba. In film va mai juca Margot Robbie, in rolul actritei Sharon Tate, care, la momentul in care a fost asasinata de membri ai sectei lui Charles Manson, in 1969, pe cand era insarcinata in opt luni și jumatate, era sotia…

- Leonardo DiCaprio - care nu a mai aparut in niciun film de la "The Revenant", de Alejandro G. Inarritu, pentru care a primit un premiu Oscar pentru interpretare in 2016 - va juca in acest lungmetraj rolul unui actor in varsta ramas fara slujba. In film va mai juca Margot Robbie, in rolul actritei Sharon…

- Filmul e plasat în vara lui 1969 la Los Angeles, în perioada crimelor bandei lui Charles Manson. Leonardo DiCaprio a confirmat ca va colabora din nou cu Quentin Tarantino, dupa Django Unchained (2012), scrie publicația Deadline. Noul film, cel de-al noualea în care…

- Filmul „120 BPM/batai pe minut”, propunerea Frantei pentru premiile Oscar 2018, in regia lui Robin Campillo, spune povestea unei lupte febrile pentru trezirea membrilor societatii cu privire la problemele grave care o inconjoara, in cazul de fata SIDA. Un film educativ si emotionant, filmul lui Campillo

- Ca-n fiecare an, asociația criticilor de film, alcatuita din reprezentantii a peste 200 de posturi de televiziune, radio si site-uri din Statele Unite si Canada, a oferit premii celor mai bune filme și celor mai buni actori. In ultimii 15 ani, gala Critics’ Choice Movie Awards a insemnat un indicator…

- Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu Frances McDormand si Woody Harrelson in distributie, a fost marele castigator la gala premiilor Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA), care a avut loc vineri seara la Los Angeles.Lungmetrajul regizat de Martin McDonagh…

- Gica Hagi are de ce sa fie mandru de fiica sa. Aceasta a plecat in America, in urma cu trei ani, pentru a-și realiza visul. Recent, Kira Hagi a fost premiata in Los Angeles și a reușit sa termine cu brio Academia de Teatru și Film „New York” din L.A. Fiica lui Gica Hagi a știu tot timpul ce vrea de…

- Celebra actrita Jodie Foster compara francizele pentru blockbuster-e cu metoda fracturarii hidraulice, prin care se exploateaza gazele de sist, afirmand ca aceasta aduce acum cel mai mare profit, dar pe termen lung distruge planeta. Criticile lui Jodie Foster s-au indreptat spre filmele cu…

- Filmul eveniment „120 BPM/batai pe minut”, laureat cu Marele Premiu la Cannes si propunerea Frantei pentru premiile Oscar, va intra in cinematografele din Romania incepand cu 26 ianuarie 2018. Lungmetrajul regizat de Robin Campillo a fost preferatul criticii in perioada festivalului de la Cannes, fiind…

- Academia de film americana a anuntat marti ca 341 de productii cinematografice au fost luate in calcul pentru categoria „cel mai bun film” a celei de-a 90-a gale a premiilor Oscar. Pentru a fi luate in considerare, lungmetrajele trebuie sa fie lansate intr-un cinematograf din districtul Los Angeles…

- Academia American de Arte i tiine ale Cinematografiei anun c sunt 341 de filme artistice eligibile pentru a concura pentru premiile sale supranumite si Oscar. Pentru a putea intra în competiie un film trebuie s fi rulat în SUA întrun cinematograf din Los Angeles pn la miezul nopii din...

- Adrien Brody, actorul american laureat cu premiul Oscar, a venit in Romania pentru prima data pentru a asista la proiecția noului sau film, „Bullet Head. Capcana mortala“, in care joaca și Alexandra Dinu, de altfel singura prezența feminina din film. Proiecția „Bullet Head. Capcana mortala“ a avut…

- Adrien Brody, cunoscut pentru rolul din „Pianistul/ The Pianist” (2002), de Roman Polanski, pentru care a primit un premiu Oscar, si recompensat anul acesta cu cea mai importanta distinctie onorifica a Festivalului de Film de la Locarno, este invitatul special al avanpremierei filmului „Bullet Head”…

- Adrien Brody, cunoscut pentru rolul din „Pianistul/ The Pianist” (2002), de Roman Polanski, pentru care a primit un premiu Oscar, si recompensat anul acesta cu cea mai importanta distinctie onorifica a Festivalului de Film de la Locarno, este invitatul special al avanpremierei filmului „Bullet Head”…

- Cel de al noualea film al regizorului Quentin Tarantino va fi lansat la 9 august anul viitor, cu prilejul implinirii a 50 de ani de la uciderea actriței Sharon Tate, relateaza DPA. Sony Pictures a ales pentru lansare data la care soția însarcinata a lui Roman Polanski Sharon…