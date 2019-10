S-a aflat cine sunt finaliştii pentru Premiul Saharov, pentru libertatea de gândire Finalistii au fost alesi marti de membrii comisiilor pentru afaceri externe (AFET) si dezvoltare (DEVE) ale Parlamentului European.



Premiul Saharov pentru libertatea de gandire, decernat anual si in valoare de 50.000 de euro, a fost introdus in 1988 de Parlamentul European. Este acordat celor care au o contributie exceptionala in lupta pentru drepturile omului in intreaga lume. Premiul, numit in onoarea fizicianului si disidentului politic sovietic Andrei Saharov, este acordat in fiecare an de catre Parlamentul European. Nominalizarile pentru acest premiu pot fi facute de grupurile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

