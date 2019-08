Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Caracal arestat pentru uciderea Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu si-a marturisit crimele, la doua zile de la descinderea anchetatorilor in curtea sa, mai intai in fata unui politist

- Intrebat daca este legal ca Gheorghe Dinca sa ceara sa vorbeasca și sa fie lasat sa vorbeasca timp de o ora cu un polițist local, avocatul Lucian Bolcaș a raspuns: ”Din punct de vedere legal, nu avea acest drept, fara niciun fel de discuție, dar exista situații in ancheta in care se folosesc contacte…

- Declarația a fost facuta chiar de catre primul avocat din oficiu al lui Gheorghe Dinca, Bogdan Alexandru. Vezi AICI Gheorghe Dinca a marturisit ca le-a ucis pe Luiza și pe Alexandra, dupa discuția cu acel polițist. Presa locala scrie ca se numește Marius Preda. Polițistul este angajat…

- Ies la iveala noi informații privind ancheta de la Caracal. Gheorghe Dinca„Preda Marius, a stat o ora de vorba. La cateva minute dupa ce a terminat discuția cu acest polițist, a inceput sa marturiseasca. Dinca era impreuna cu avocatul lui, i-a spus ca e dreptul lui și vrea sa ramana singur…

- Marius Preda, un polițist din Caracal, este cel care, in primele momente dupa ce a fost demascat Gheorghe Dinca, a vorbit cu criminalul, potrivit Romania TV. Traian Basescu a catalogat acest lucru, ce s-a intamplat in timpul unei anchete penale, ca fiid o eroare.Polițistul a stat o ora de…

- Inspectia Judiciara mentioneaza ca etapa verificarilor prealabile este premergatoare cercetarii disciplinare, competenta IJ fiind "de a stabili daca exista indiciile savarsirii de catre magistrati a unei abateri disciplinare si de a se pronunta dupa caz, in functie de rezultatul verificarilor". Mass-media…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, tanara de 15 ani disparuta in Caracal, spune ca este convins ca Gheorghe Dinca, barbatul care a spus ca a omorat-o pe fata, facea parte dintr-o rețea de proxeneți. ”Acest nemernic este parte a unei rețele carora le plasa fete. Taximetria era doar o acoperire…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei Maceșanu, cat si in cazul Luizei Mele cu, a declarat avocatul din oficiu al barbatului.