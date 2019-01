S-a aflat cine este iubitul misterios care a cerut-o în căsătorie pe Cristina Ich Cristina Ich a fost ceruta in casatorie in vacanța pe care a petrecut-o de curand in Tulum. Una dintre cele mai frumoase femei din showbizz-ul autohton, supranumita Angelina Jolie de Romania, este foarte discreta cu viața sa personala și, cu toate ca și-a anunțat logodna pe rețelele de socializare, nu a vrut sub nicio forma sa spuna cine este iubitul sau și viitorul soț. Cristina Ich nu a reușit sa pastreze foarte mult secretul misteriosului iubit și iata ca cea mai ravnita burlacița din Romania a fost deconspirata. Cristina Ich formeaza un cuplu cu Alexandru Pițurca, fiul fostului selecționer… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

