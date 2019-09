Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi, 21 de ani, a ajuns in aceasta vara la Genk, in Belgia, dar, dupa ce a impresionat in Liga 1 la Viitorul, a avut șansa de a reveni in Serie A. Ioan Becali a declarat ca mijlocașul roman, ex-Fiorentina, trebuia sa revina in Serie A, la Cagliari, dar mutarea a cazut din cauza soției președintelui…

- Dupa 10 ore de negocieri, Genk și FC Viitorul au batut palma in privința transferului fotbalistului Ianis Hagi la campioana Belgiei. Fotbalistul de 20 de ani a fost prezentat vineri oficial la Genk. Ianis a semnat un contract pe 5 ani, pana in vara anului 2024, urmand a fi retribuit cu un salariu de…

- Gica Hagi a așteptat momentul potrivit pentru un transfer spectaculos al lui Ianis Hagi. ”Regele” se afla in tratative avansate cu Barcelona, pentru o mutare incredibila pentru fotbalul romanesc.Catalanii il monitorizeaza pe mijlocașul naționalei U21 a Romaniei, susține Gazeta. Atuul romanului…

- Barcelona il monitorizeaza pe Ianis Hagi de mai mult timp si apreciaza foarte mult ca fiul lui Gica hagi e un mijlocaș care lovește bine cu ambele picioare, fiind pe profilul Barcelonei. Un om al spaniolilor a venit sa il urmareasca pe ianis Hagi inclusiv la Euro 21 din Italia și San Marino, screi…

- FCSB l-a vandut marți pe fundașul dreapta Romario Benzar, 27 de ani, la Lecce, pentru 2.000.000 de euro. Benzar s-a ințeles cu Lecce pe trei ani, pentru un salariu de 45.000 de euro pe luna, de trei ori mai mare decat avea la FCSB, la care se adauga bonusuri și prime de performanța. Digi Sport a dezvaluit…

- Gica Hagi a anuntat ca, imediat dupa finalul meciului Romania U21 - Franta U21, a primit o oferta de 300.000 de euro, de la un club din Liga 1, pentru Radu Boboc. "Am primit un mesaj de la un prieten, ca daca il mai dau pe Boboc cu 300.000 de euro. Mi-a cazut telefonul din mana cand am vazut…