- UPDATE: CEl puțin 12 persoane au murit și alte 10 au fost ranite în urma trgaediei din Calfornia. Numeroase persoane au fost împușcate într-un atac armat comis joi într-un bar din orașul Thousands Oaks, aflat în statul american California, relateaza site-ul cotidianului…

- Mai mulți oameni au fost raniți intr-un bar din Venture Conty, California, in urma unui atac armat. Printre victime se numara și un polițist. Potrivit Newsweek , la fața locului au sosit mai multe echipaje de poliție și ambulanțe. Se crede ca atacatorul ar fi folosit o arma semi-automata. Poliția susține…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sambata 'ura' din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ inarmat a ucis mai multe persoane inainte de a se preda, relateaza AFP. 'Este sincer un lucru teribil, teribil ce se intampla…

- Momente terifiante petrecute pe o autostrada din Statele Unite ale Americii. Un avion a aterizat pe mijlocul strazii, vineri, printre foarte multe mașini care circulau cu viteza. Totul s-a petrecut pe autostrada Interstate 8, din San Diego, California. Avionul de mici dimensiuni nu a mai putut ajunge…

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite dupa ce o persoana a deschis focul intr-un centru de distribuire a medicamentelor din statul american Maryland, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din SUA.

- Un nou atac armat a avut loc in Statele Unite ale Americii. Cinci persoane au fost ucise, iar atacatorul s-a sinucis. Cinci persoane au fost ucise in urma unui atac armat in Bakersfield California. Un barbat a deschis focul in mai multe locații inainte ca sa se sinucida. Potrivit CNN , polițiștii au…

Un barbat inarmat a ucis cinci persoane, printre care si sotia sa, la Bakersfield, California, dupa care s-a sinucis, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Avem sase…