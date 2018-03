Stiri pe aceeasi tema

- Harțuita verbat de cateva ori, o tanara și-a propus sa-I pedepseasca pe acei barbați. Ea a inițiat un proiect, folosind un cont de Instagram, prin care a tras un semnal de alarma. Ea s-a fotografiat cu orice barbat care a harțuit-o, apoi a postat imaginile pe Instagramul facut special pestru asta. Proiectul…

- Franța, a doua țara care vrea ca salariile femeilor sa fie egale cu cele ale barbaților. Firmele din Franța vor fi obligate sa instaleze un soft direct conectat la sistemele lor de salarizare astfel incat diferențele nejustificate intre salariile femeilor și cele ale barbaților vor putea fi mai ușor…

- Barbații pica in mrejele iubirii in momentul in care o femeie face aceste 7 gesturi, scrie estisuperba.ro. Tu știai despre ele? 1. Barbații adora cand te joci cu parul. Barbații chiar iubesc cand femeile se joaca cu parul lor. Acest lucru ii demonstreaza unui barbat ca femeia din viața…

- Cosmonautul rus Anton Shkaplerov a transmis un mesaj video tuturor femeilor cu ocazia zilei de 8 martie, filmat pe Statia Spatiala Internationala (ISS), in care le promite ca barbatii, inspirati de frumusetea si delicatetea doamnelor si domnisoarelor, sunt gata pentru "fapte de eroism", conform DPA.…

- Ilinca Vandici se simte o femeie implinita de cand a devenit mamica. Prezentatoarea „Bravo, ai stil” a adus pe lume un baiețel, vara trecuta. Viața vedetei și a soțului ei, Andrei Neacșu, s-a schimbat dupa nașterea lui Zian. Ilinca a postat un mesaj emoționant, cu ocazia zilei de 8 martie. Ilinca Vandici…

- La ultima ediție “iUmor”, Mihai Bendeac și Veronica Gheorghe au oferit un moment inedit. Cei doi s-au sarutat pasional, dupa ce actrița l-a provocat pe indragitul artist la un joc. Dupa mai multe glume, Veronica Gheorghe a trecut la acțiune și l-a sarutat pe Mihai Bendeac, doar ca el nu a fost pe faza,…

- Laurette a fost invitata la emisiunea ”Rai Da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, și a povestit despre viața de familie, dar și despre multe alte lucruri pe care le face. A mai spus și cum o privesc barbații și cat este de indragostita. Laurette a dezvaluit ca a fost indragostita de putine ori, insa in…

- Ca rezultat al unei relatii cu o femeie mai in varsta este ca atractia se va finaliza cu ea care va deveni „genul lui”. Odata ce vei fi cu o femeie mai mare decat tine, cu greu vei gasi un tutor mai bun. Iata 5 motive pentru care barbatii tineri spun ca iubitele in varsta sunt superioare…

- Incredibila povestea trista a unei purcelușe vietnameze, Molly, adoptata recent de un cuplu! Cei doi au omorat-o și au mancat-o. Poliția canadiana nu a deschis investigația asupra cuplului care a adoptat purcelușul pentru ca nu e ilegal in Canada sa ucizi și sa mananci un porc, nici macar unul adoptat.…

- Imaginile publicate in exclusivitate de CANCAN.RO (VEZI AICI FOTOGRAFII INCENDIARE), in care Liviu Varciu o saruta pe Roxana Niculae, au ravașit-o pe Anda Calin. Bruneta a luat in calcul chiar sa plece din casa in care locuiește cu prezentatorul TV. Liviu Varciu și-a recunoscut greșeala și promite ca…

- Oltin Hurezeanu, prietenul lui Ion Oncescu, erste noul concurect al reality show-ului din Republica Dominicana. El a pierdut insa prima proba, iar reacțiile nu s-au lasat așteptate. Mariana a marturisit ca ii pare rau ca Oltin nu a facut fața probei. „Mi-e mila de el”, a spus Mariana. „Va pare rau?…

- La 12 ani, unii dintre copii se joaca cu papușile, coloreaza personajele preferate din carți, citesc povești sau se dedica vreunei pasiuni. Insa, la aceasta varsta cruda, alți copii fac copii. Este și cazul incredibil al unei copile din Iași, care a devenit mama de gemeni la 12 ani. Din nefericire,…

- Vremea ii da batai de cap lui Stelian Ogica. Barbatul se afla in drum spre satul unde locuiește și nu mai poate pleca de acolo. Aflat intr-o stare disperata, a facut un apel la 112 și a solicitat sa vina autoritațile pentru a-l putea scoate din nameți. „Am fost implicat in multe evenimente de genul…

- ȘCOLI INCHISE DIN CAUZA VREMII FEBRUARIE 2018. Romanie e sub cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol, iar autoritațile au decis in unele județe inca de ieri sa inchida școlile, inclusiv București. Intre timp, și in alte instituțiile de invațamant din mai multe zone ale Romaniei s-a decis…

- Un barbat proaspat casatorit si bunica sa au murit, in India, dupa ce unul dintre cadourile pe care l-au desfacut a explodat. Sotia barbatului a fost grav ranita in urma exploziei care a avut loc vineri in statul Odisha, potrivit politistilor. Soumya Sekhar si Reema Sahu s-au casatorit pe 18 februarie…

- Ion, tatal Nicoletei Luciu, se confrunta cu grave probleme de sanatate. A fost operat de trei ori de cataracta, insa fara succes. Recent, și-a pierdut vederea la un ochi, iar riscul de a se intampla același lucru și cu cel de-al doilea este iminent. Tocmai din acest motiv, barbatul se teme ca nu va…

- Dinamo a fost invinsa sambata de Astra, la Giurgiu, scor 2-0, și a ratat patrunderea in play-off și, odata cu aceasta, șansa de a se lupta pentru titlu sau pentru un loc pe podium. ”Cainii” se vor bate insa pentru evitarea retrogradarii! Iata care este programul din play-off: Etapa 1 (3-4 martie) CFR…

- De ce inșala barbații, chiar și atunci cand iși iubesc iubita sau soția? Va prezentam cinci motive pentru care barbații calca stramb! Barbații incearca sa afle daca le este mai bine fara iubite. Aceasta aventura le ofera prilejul de a analiza mai in amanunt ce simt pentru partenera. Barbații incearca…

- Simona Ionela Groza, din localitatea Carja, s-a spanzurat in curtea interioara a unui magazin din centrul orasului Murgeni. Potrivit vremeanoua.ro, femeia suferea de depresie. Ea nu a lasat niciun bilet. Aceasta era mama unei fetite de sapte ani. Tatal copilei, inginer de meserie, nu s-a insurat cu…

- Cristi din Banat a intervenit la emisiunea lui Mihai Morar și a dezvaluit ca se gandește sa ia drumul calugariei. El a explicat ca, de mic, a avut o atracție catre biserica. Interpretul piesei ”Ca o apa cristalina” a menționat ș ice facea cand era copil. ”Cred ca mi-ar sta mai bine calugar. Am cochetat…

- Anca de la Exatlon, din echipa Razboinicilor este cea mai controversata persoana din cadrul show-ului. De mai bine de o luna, de cand se afla in competiție, tanara a avut altercații atat cu cei din echipa sa, cat și cu Faimoșii. Ultimul cu care s-a certat a fost nimeni altul decat Giani Kirița, la fel…

- Boli rare pe care oamenii le aveau inainte! Desi au disparut total in vremurile noastre, cateva boli rare au marcat istoria si au facut si mii de victime. Cand medicina se afla abia la inceputurile sale si inca se faceau descoperiri de tot soiul, cei care practicau aceasta meserie s-au ingrozit de cateva…

- Vedem tot timpul cupluri formare dintr-un barbat in varsta si o tinerica. Ne intrebam de ce si cum e posibil? Astfel de situatii sunt acum aproape normale, numai ca exista o explicatie cu privire la motivul pentru care barbatii trecuti de o anumita varsta au ochi numai pentru fete tinere.

- Ed Sheeran va aborda un alt gen muzical pentru cel de-al patrulea album al sau de studio, desi primele trei discuri pop au avut un succes rasunator. Interpretul hit-ului ‘Perfect’ a spus, potrivit contactmusic.com: „Simt ca este periculos sa ai o cariera care sa tot creasca, sa creasca, sa creasca,…

- O analiza ADN revoluționara arata ca primul britanic din era moderna era complet diferit de ce ne imaginam pana acum. Conform oamenilor de știința care au analizat scheletul vechi de 10.000 de ani, acesta avea pielea „inchisa la culoare, spre negru”.

- Unele dintre cele mai populare reclame ale anilor '50, in care femeile sunt prezentate in postura de gospodine, pregatind mese delicioase pentru un sot muncitor si copii, au fost transformate complet de un fotograf pasionat.

- Exista cantareți și cantarețe, actori, prezentatori TV, creatori de moda și politicieni care au reușit sa pacaleasca trecerea timpului și alții, pe chipul carora se vede fiecare an. In unele cazuri, diferențele sunt uluitoare: celebritați nascute in același an pot trece drept mama și fiica sau tata…

- Alimentele modificate genetic sunt o sursa inepuizabila pentru dezbaterile din prezent. Unele persoane incearca pe cat posibil sa evite acest tip de produse in timp ce altii chiar le prefera. Insa multe persoane nu realizeaza ca fructele...

- Romanii par sa prefere locatii traditionale pentru petrecerea Revelionului 2017-2018. Potrivit unui studiu, cei mai mulți aleg sa ramana acasa, in noaptea dintre ani. Citește și MESAJE DE ANUL NOU 2018: SUTE de URARI de ANUL NOU, SMS cu FELICITARI. MESAJE frumoase de REVELION 2018 Dintre respondenti,…

- Romanii sunt destul de traditionalisti in ceea ce priveste locul de petrecere a Revelionului, potrivit rezultatelor unui sondaj, care arata ca 60% dintre ei opteaza pentru propria locuinta, avand alaturi familia. Potrivit acestui sondaj, 6 din 10 respondenti vor fi acasa in noaptea dintre…

- Mihaela, sotia lui Silviu Prigoana, a dezvaluit ca afaceristul este un barbat sensibil, total diferit de cel pe care-l cunosc oamenii de la tv. Cei doi au un program extrem de incarcat si petrec destul de putin timp impreuna, din aceasta cauza. "Silviu este, pot sa spun, diferit fata de omul…