Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Dancila, reacție dura privind plata salariilor bugetarilor inainte de Paște. Aceasta le-a cerut miniștrilor, in ședința de Guvern, sa iasa public și sa explice de ce nu se pot da banii inante de Sarbatori și a menționat ca intenția Executivului a fost una buna, astfel ca nu este normal sa…

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 4 aprilie 2018I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice2.…

- Miercuri, Guvernul se intruneste in sedinta. Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei sunt urmatoarele: PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34 2000 privind produsele agroalimentare…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Statelor Unite Mexicane la Bucuresti, Jose Guillermo Ordorica Robles, in cadrul intalnirii cei doi oficiali exprimand dorinta comuna cu privire la intensificarea cooperarii economice…

- Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar a fost trimisa presedintelui la promulgare in 17 februarie 2018, iar Klaus Iohannis a sesizat CCR in 8 martie. Presedintele Klaus Iohannis arata, in sesizarea transmisa CCR, ca legea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. Potrivit actului normativ, in anul 2018,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, transmite Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannnis a promulgat, luni, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT“.

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Statului Kuweit la Bucuresti, Talal Mansour Alhajeri. Potrivit unui comunicat al Guvernului, in cadrul discutiilor, premierul roman a exprimat satisfactia pentru nivelul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat oficial ca se opune intentiei sucursalei OTP Bank Romania de a achizitiona Banca Romaneasca. Astfel, BNR a confirmat oficial informatiile transmise miercuri de Profit.ro in cazul tranzactiei OTP Bank Romania - Banca Romaneasca.Citeste si: SOCANT -…

- Modificarea la Codul muncii este inclusa intr-un proiect de lege de aprobare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 53/2017, ce a fost adoptat azi de Camera Deputaților. Potrivit Constituției, ordonanțele emise de Executiv trebuie aprobate prin lege, iar parlamentarii pot face acest lucru cu amendamente,…

- Simpozionul va avea loc maine, incepand ora 11, la etajul al II-lea, Secția Personalitați, a muzeului. Acțiunea vizeaza aducerea in prim-plan a cunoscutului erou al Razboiului de Independența, participant la cel de-al Doilea Razboi Balcanic și la Primul Razboi Mondial și conștientizarea publicului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut luni o intrevedere cu ministrii Afacerilor Externe din Republica Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, si din Republica Elena, Nikos Kotzias, in prezenta sefului diplomatiei romane, Teodor Melescanu. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis Agerpres, intalnirea a…

- Guvernul a adoptat miercuri un memorandum referitor la un imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) care ar urma sa fie destinați proiectului “Cartierul pentru Justitiei”. Este, in fapt, o prelungire a proiectului ”Cantarea Romaniei”, de pe timpul lui Ceaușescu.…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru beneficiarii indemnizatiei pentru cresterea copilui, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma unei adoptii, informeaza Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS).…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma unei adoptii, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma unei adoptii, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 27 februarie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor masuri in domeniul cercetarii-dezvoltarii și inovarii in vederea asigurarii protecției…

- Ședința de Guvern pe 1 martie . Deblocarea unor plati pentru primariile din tara si controversatul formular 600 sunt doua subiecte centrale ale sedintei de guvern de astazi. Ministrul de Finanțe a anunțat, la inceputul lunii trecuti, ca declarația 600 va fi simplificata . „Prim-ministrul a decis amanarea…

- In prima luna a acestui an, peste 3,655 milioane de copii au beneficiat de acest ajutor social. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti - 322.127 si in judetele Iasi - 179.123, Suceava - 139.015 si Bacau - 132.065.La finele lunii ianuarie, erau suspendati de la plata 145.768…

- Mihai Hodisan, fondatorul brandului de la Casa de Expertiza Transilvania, care a realizat peste 120 de proiecte de amenajamente pastorale cu suprafete ce depasesc 45.000 ha (beneficiari fiind atat primariile cat si composesorate si persoane fizice), informeaza ca Proiectul de Amenajament…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar. Seful statului arata in cererea de…

- București, 23 februarie 2018 Domnului Calin Popescu-Tariceanu Președintele Senatului In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata, formulez urmatoarea CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 23 februarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar.Vezi…

- Legislația schemelor de plați din fonduri europene și de la bugetul de stat pentru agricultori a fost modificata recent de catre Guvern. Una dintre schimbari consta in posibilitatea ca fermierii sa primeasca bani mai mulți raportat la schema de plata unica, potrivit unei ordonanțe de urgența publicate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, marti, o solutie in cazul sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei,…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns luni dimineata la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat duminica, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm,…

- Premierul Vasilica Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului, informeaza Agerpres.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat ca intalnirea dintre prim ministrul Dancila…

- Ministerul Afacerilor Interne a supus miercuri dezbaterii publice proiectul Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul strainilor in Romania. Prin proiectul de act normativ se au in vedere modificarea si completarea Ordonantei…

- PARLAMENTAR COMERCIANT. CCR, decizie Pe ordinea de zi a sedintei de plen a CCR se afla obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,…

- Așadar, miniștrii care altadata erau insoțiți de SPP, inclusiv la ședințele de guvern, astazi nu mai sunt la Palatul Victoria. Demnitarii aflati in competenta Serviciului de Protectie si Paza (SPP), prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), nu pot face obiectul protectiei…

- Premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau au ajuns luni seara, la sediul Guvernului. Membrii noului Executiv au venit la Palatul Victoria dupa ceremonia de depunere a juramantului de investitura la Palatul Cotroceni.Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau, luni seara, la Palatul Victoria, urmand ca miercuri sa se desfasoare prima sedinta a noului Guvern. "In seara aceasta, dupa cum este normal, ne vom duce la depunerea juramantului, dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- Legea transmisa la promulgare pe 30 decembrie are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 161/2003 in sensul eliminarii incompatibilitatii functiilor de deputat, senator, membru al Guvernului, prefect, subprefect, primar, viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti,…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Ministrii care l-au sustinut Mihai Tudose, inainte ca acesta sa demisioneze din functia de premier, nu au mai participat la sedinta Executivului de miercuri, care a fost prezidata de premierul interimar, Mihai Fifor. De la sedinta Guvernului au lipsit vicepremierul Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor,…

- Prima sedinta de Guvern condusa de prim-ministrul interimar Mihai Fifor va avea loc miercuri, de la ora 13,00, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES. Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus…

- Surse politice citate de Antena 3 susțin ca în ședința PSD ar urma sa se ceara demiterea premierului Mihai Tudose. În plus, 30 de organizații ar fi fost de acord sa semneze un act prin care ar fi aratat ca sunt împotriva șefului Guvernului. Conform acelorași surse,…

- Tudose, la intrarea in ședința CExN. ”Prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele”, a spus șeful Executivului, luni, la sosirea la sediul central al partidului, unde se desfașoara ședința Comitetului Executiv Național, care va decide daca premierul continua la șefia Guvernului sau se decide…

- • Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind aprobarea OUG 67/2017 pentru modificarea si completarea OG 39/2005 referitoare la cinematografie. Pe 20 decembrie 2017, Camera Deputatilor a aprobat, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind aprobarea OUG 67/2017…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, joi, 11 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 11 ianuarie 2018 Domnului…

- Nu a fost promulgata legea de aprobare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ci a trimis-o din nou in Parlamentul Romaniei. Seful statului a trimis o cerere de reexaminare…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, 8 ianuarie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38 2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69 2000.Textul integral:Domnului Calin Popescu Tariceanu,…

- Klaus Iohannis sesizeaza CCR pentru o OUG din domeniul Educației Presedintele Klaus Iohannis, a trimis CCR, joi, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…