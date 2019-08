S-a aflat! Ce caută anchetatorii în lanul de floarea-soarelui cu detectoare de metal Anchetatorii cauta, sambata, noi probe in cazul crimelor din Caracal intr-un lan de floarea-soarelui pe marginea drumului care leaga Caracalul de Craiova. Oamenii legii se folosesc de detectoare de metal și au luat la pas terenul de la marginea șoselei. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca in lanul de floarea soarelui este cautat telefonul Luizei, pe care Gheorghe Dinca ar fi declarat ca l-a aruncat in acel loc. La cautari participa și familia Luizei. Unul dintre apropiații fetei disparute in aprilie crede ca este foarte tarziu sa se faca acest lucru. „Cauta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de anchetatori a inceput sa caute telefonul Luizei Melencu, fata de 18 ani din Caracal, data disparuta in aprilie. Potrivit marturisirii facute de catre Gheorghe Dinca, acesta ar fi aruncat telefonul intr-un lan de floarea-soarelui de la marginea orașului. Un grup de anchetatori au intrat in…

- Gheorghe Dinca, barbatul care a marturisit ca a omorat-o pe Alexandra Maceșan, a fost, in ziua crimei, sa iși incarce cartela telefonica in Craiova. Anchetatorii au ridicat, miercuri, imagini de pe camerele de supraveghere ale unui centru comercial din oraș, unde acesta ar fi fost vazut la ora 10.03.Surse…

- Gheorghe Dinca și-a incarcat cartela, joi, 25 iulie. Anchetatorii au ridicat astazi imagini de pe camerele de supraveghere ale unui centru comercial din Craiova, unde Gheorghe Dinca a fost vazut, in acea zi, la 10:03, potrivit Mediafax. Anchetatorii ar avea indicii privind prezența lui Gheorghe…

- Gheorghe Dinca se plânge de dureri la nivelul pieptului și coastelor cauzate de o posibila fractura și cere îngrijiri medicale. Barbatul susține ca atunci când anchetatorii au descins la locuința sa și l-au imobilizat, a fost lovit cu picioarele. În urmatoarea…

- Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu si a Mihaelei Luiza Melencu, ambele disparute din Caracal, a marturisit faptul ca in ”Casa groazei” s-au petrecut mai multe orori. Barbatul, care este principalul suspect in șocantul caz…

- Anchetatorii au descoperit in curtea lui Gheorghe Dinca oase care par a fi umane, dar in același timp vechi, au declarat surse apropiate anchetei. De asemenea, cenușa recoltata pare a fi mai veche. Ancheta de la Caracal pare sa fi fost mult ingreunata tocmai de dovezile gasite de procurori. Potrivit…

- Anchetatorii au reluat cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat in cazul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Dinca, el fiind adus, sambata dupa-amiaza, la Caracal, de la Craiova. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari…

- CARACAL. Potrivit unor surse judiciare, suspectul nu si-a recunoscut faptele la audierile de la DIICOT. Surse judiciare spun ca un alt dosar, care vizeaza fapta de omor calificat in rem (fara autor), a fost declinat de la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, la DIICOT Craiova, pentru a fi reunit…