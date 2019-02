Stiri pe aceeasi tema

- EXPERTIZA LEGISTILOR DURERE FARA MARGINI… Medicii de la Serviciul Medico Legal (SML) Vaslui au efectuat expertiza medico-legala in cazul Denisei Edlisca, fetita de 10 ani care a decedat luni seara, in fata casei in care a crescut. Fetita si-a dat ultima suflare in bratele bunicii, lasand in urma o durere…

- Mama Denisei avea 18 ani si jumatate cand s-a stins, rapusa de un cancer la gat. Abia nascuse, dar n-a apucat sa se bucure de venirea pe lume a Denisei. Tatal fetitei n-a vrut sa o vada niciodata, n-a recunoscut-o, nimeni nu stie unde e. “Eu sunt bolnava, vai de capul meu, abia venisem de la spital.…

- DESTIN CRUNT DOLIU… Este durere mare, in aceste zile, in satul Gusitei, comuna Dimitrie Cantemir, dupa ce Denisa Edlisca, o fetita de nici 10 ani a decedat luni seara pe ulita din sat. Micuta si-a dat ultima suflare in bratele bunicii, care a mai trait un moment asemanator in urma cu noua ani, cu mama…

- Fetița din localitatea vasluiana Dimitrie Cantemir care a murit in brațele bunicii ei s-a stins dupa ce i-a spus acesteia cateva cuvinte cutremuratoare. Femeia a povestit, intre altele, ca mama copilei a decedat in condiții similare, in urma cu noua ani.

- Tragedie fara sfarșit pentru o batrana din Dimitrie Cantemire, Vaslui. Nepoțica ei, de doar 9 ani, a murit chiar sub ochii ei, iar durerea este cu atat mai mare incat, susține femeia, micuța ar fi putut fi salvata.

