- In 2 ani si 2 luni de mandat, ministrul Tudorel Toader a fost in mai multe deplasari externe in interes de serviciu. Intr-un raspuns oficial de la Ministerul Justitiei, pentru Antena 3, aflam ca, in 26 de luni de mandat, a fost in 29 de deplasari externe si vorbim de țari ca Japonia, Malaezia, Italia,…

- Ministrul demisionar al Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit, miercuri, cu o delegatie a Comisiei de la Venetia, discutiile vizand aspecte privitoare la legile Justitiei. Potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri AGERPRES, Toader a avut o intrevedere, la sediul ministerului,…

- Ministrul remaniat al Justiției, Tudorel Toader, va face declarații la ora 17.30, la Ministerul Justiției.Tudorel Toader este așteptat sa anunțe daca va demisiona sau nu din funcție.

- UPDATE Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca, pana la sfarșitul programului (adica, pana joi dupa-amiaza – n.r.) va anunța public daca va demisiona sau va aștepta ca președintele Klaus Iohannis sa decida in privința cererii de revocare a sa. Toader a precizat, insa, ca nu va parasi…

- Tudorel Toader raspunde la intrebarea care framanta opinia publica in aceasta perioada: Cand va pleca de la Ministerul Justitiei? Ministrul a fost intrebat marti, la Parlament, daca va demisiona in cazul in care Senatul voteaza motiunea opozitiei impotriva sa, daca membrii Comitetului Executiv National…

- Ministerul Justiției reia incepand din 12 aprilie cea de-a doua procedura de selecție a candidaților pentru funcția de procuror general, urmand ca noile interviuri sa fie susținute pe 6 și 7 mai. Rezultatele celei de-a doua selecții vor fi comunicate pe 8 mai, anunța instituția condusa de Tudorel…

- Parchetul General a informat, miercuri, ca deplasarile externe ale procurorului general Augustin Lazar, in cei trei ani de mandat, au costat aproximativ 20.000 euro. "Deplasarile externe efectuate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie de la…

- Declaratia a fost facuta dupa ce la CSM a ajuns spre avizare proiectul de OUG de modificare a OUG 7, proiect anuntat de sefa CSM ca fiind in masura sa aduca "clarificari substantiale pe zonele care au generat stare de ingrijorare si conflict". O trimitere la sutele de magistrati care protesteaza in…