Stiri pe aceeasi tema

- Romania a stagnat, in trimestrul al treilea al acestui an, in topul suferintei la pompa, astfel ca suntem aproape la egalitate cu China cand vine vorba de cat de tare ne arde pretul benzinei la buzunare, potrivit ziare.com.Bloomberg realizeaza periodic aceasta ierarhie, prin raportarea venitului…

- Cum sfarșitul lunii noiembrie sta in fiecare an sub semnul reducerilor de Black Friday, iar vinerea speciala a devenit in prezent o intreaga perioada promoționala, ne-am gandit sa vorbim puțin despre ce a pregatit Amazon in acest an. Așadar, din informațiile existente in acest moment, aflam ca Black…

- Cine merge pe GPL nu prea are de pierdut pentru ca 1 litru de gpl costa acum 2.5-2.6 lei in timp ce 1 litri de benzina costa peste 6 lei/litru. La inceputul anului 2018 un litru costa 2,345 lei, GPL-ul era pe 21 mai 2018 mai ieftin cu 14 bani. Insa vedem si aici o mica…

- Surpriza pentru șoferi! S-ar putea plafona prețul carburanților la pompa. Pretul carburantilor ar putea fi plafonat anul viitor, a anuntat ministrul Eugen Teodorovici. Finantele cauta acum, impreuna cu cei de la Consiliul Concurentei, o solutie pentru ca soferii sa nu mai fie afectati de cresterile…

- Cotația titeiului vandut pe piata din Londra, in functie de care se stabilesc si preturile din Romania, a atins cel mai mare nivel din ultimii 4 ani, iar tendinta de crestere ar putea continua. Pe cale de consecința, prețul benzinei și motorinei va crește inclusiv in Romania.Citește și: Victorie…

- Mai mult de jumatate din pretul unui litru de benzina reprezinta taxe, care sunt varsate de marii jucatori de pe piata romaneasca in conturile statului. Practic fara aceste taxe: TVA, accize, supra-acciza un litru de benzina ar costa DOAR 2,90 lei, conform datelor Oil Bulletin. Un litru de motorina…

- In ultimul an prețul carburanților a crescut cu mai mult de 10 procente. Un studiu realizat arata ca mai mult de jumatate al prețului de benzina sau motorina la pompa il reprezinta taxele și accizele impuse de stat. Confrom datelor Oil Bulletin, mai mult de jumatate prețului la pompa al unui litru…

- Romania este campioana Europei la scumpirea benzinei in acest an. Pretul la pompa a crescut cu aproape 11 la suta de la sfarsitul anului. SI daca pana acum parea mai avantajoasa motorina si aici avem o scumpire de 9 procente. Si vestile nu sunt bune nici pentru perioada urmatoare. Specialistii anunta…