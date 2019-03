Ion Tiriac ocupa anul trecut locul 1.867 la nivel mondial in topul Forbes, tot cu o avere de 1,2 miliarde de dolari.

Dezvaluiri SOCANTE! Ion Tiriac, implicat in mega-scandalul care cutremura Romania. Poate fi INCULPAT!

La varf, nu exista modificari in clasamentul celor mai bogati oameni ai lumii, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, ramanand cel mai bogat am al lumii, in fata lui Bill Gates si Warren Buffett, insa Mark Zuckerberg a pierdut trei pozitii, iar Michael Bloomberg a castigat doua pozitii.

Potrivit clasamentului anual publicat marti de Forbes, averea lui Jeff Bezos,…