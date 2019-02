Stiri pe aceeasi tema

- De cand a inceput Exatlon 3, Faimoșii stau in vila, in timp ce Razboinicii nu mai reușesc sa iasa din baraca. Dupa o perioada de cadere, echipa albastra iși revenise și caștigase de trei ori in ultimele zile. Adversarii pareau demoralizați și pregatiți sa paraseasca locul unde au stat in ultimele saptamani.

- Surprizele se țin lanț la Exatlon, iar producatorii de la Kanal D reușesc sa țina publicul in priza in ultima perioada. Complet neașteptat, in meciul de eliminare, au caștigat Razboinicii. Scorul a fost 10 la 6, iar Faimoșii au fost de-a dreptul șocați pentru ca nu se așteptau sa piarda.

- Razboinicii și Faimoșii de la „Exatlon” au luptat, duminica seara, pentru dreptul de a locui in vila. Dupa scorul categoric, cei care au urmarit emisiunea difuzata pe Kanal D și-au exprimat opiniile pe rețeaua de socializare Facebook.

- Giani Kirița s-a declarat din nou deranjat de atitudinea lui Mario Fresh. Antrenorul Razboinicilor nu l-a menajat nici in interviul de dinainte de jocul special de la Exatlon, in ediția de luni seara, 28 ianuarie. Cu toate acestea, Giani Kirița l-a laudat pe Andrei Boțoaca, cel de la care a pornit…

- Spiritele s-au incins la Exatlon, in ediția de duminica seara, 27 ianuarie. Giani Kirița a intrat in conflict cu Mario Fresh, spre uimirea celor din jur. Faimoșii și Razboinicii s-au luptat pentru locul in care vor sta toata saptamana. In timpul probei, un scandal a izbucnit intre Giani Kirița și Mario…

- Marion Fresh l-a felicitat pe Giani Kirița pentru ca a reușit sa ii conduca pe Razboinici spre victorie. Faimosul nu s-a putut abține și i-a dat replica, in ediția de sambata 26 ianuarie. "Felicitari, Giani, i-ai pus un pic pe picioare! Daca nu erai tu! Giani, ai reușit sa ii redresezi, erau pe un drum…

- Reality-ul va fi difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00; Printre Faimosi, atleta olimpica Andreea Arsine si energicul Mario Fresh, cantaret de succes si pasionat de fitness. “Exatlon”, cel mai asteptat si intens reality al momentului isi arunca din nou in lupta Faimosii si Razboinicii, odata…

- In ediția de sambata seara, 1 Decembrie, Faimosii si Razboinicii au luptat pentru un premiu de sarbatoare. Razboinicii sunt cei care au castigat vila, cu scorul de 10-4, iar pentru ca a fost Ziua Nationala a Romaniei, sportivii au decis sa imparta premiul cu Faimosii. „Nu a iesit asa cum ne-am dorit.…