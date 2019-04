Daniela Crudu este una dintre cele mai solicitate modele de pe piața, mai ales atunci cand vine vorba despre lenjerie intima. Are un corp de invidiat, iar de cand și-a pus silicoane mai mari, și prețurile pe care le percepe sunt pe aceeași "marime". Cruduța cere sume mari de bani pentru ședințe foto, dar, odata ajunsa in fața fotografului, fosta asistenta TV accepta sa pozeze in ipostaze mai sexy chiar și decat pictorialele din Playboy pe care le-a realizat cu ani buni in urma.

"Daniela Crudu este, la ora actuala, cea mai scumpa vedeta pentru ședințele foto in lenjerie intima. E adevarat,…