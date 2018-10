S-a activat Planul Rosu de interventie. Accident teribil. Autocar cu 70 de persoane rasturnat. Un mort si mai multi raniti

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte persoane au fost ranite, trei fiind incarcerate, dupa ce un TIR si doua autoturisme s-au ciocnit, luni, in judetul Vaslui, pe un drum judetean. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie, conform news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean pentru Situatii…

- Un microbuz cu 16 persoane s a rasturnat, duminica, pe Drumul Judetean DJ 245, intre localitatile Floreni si Moreni, scrie Agerpres.Potrivit reprezentantilor Prefecturii Vaslui, s a luat decizia activarii planului rosu de interventie.Din primele informatii furnizate de autoritati, toate cele 16 persoane…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in aceasta dimineata, pe raza localitatii Bujoreni, judetul Teleorman.Potrivit unui martor care a apelat telefonul de urgenta 112, pe DN6, se afla rasturtnat un microbuz iar 11 pasageri au fost raniti.Autoritatile au activat Planul Rosu de interventie si au…

- Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite in urma unui accident cumplit produs in raionul Ștefan Voda.Potrivit informatiilor, un autocar de pe ruta Chisinau-Zatoka cu 41 de pasageri la bord s-a ciocnit violent cu un tractor și cu un automobil in care se aflau trei persoane,

- Autoritatile locale au activat Planul rosu de interventie, in urma unui accident rutier care a avut loc, sambata, intre un autoturism si un microbuz, in localitatea Ciuperceni, judetul Gorj, informeaza...

- Autoritatile din Gorj au activat, sambata, Planul Rosu de Interventie dupa ce un autoturism si un microbuz de transport persoane s-au ciocnit pe DN 67, in localitatea Ciuperceni. Noua persoane au fost ranite, mai multe echipaje de interventie fiind la fata locului.

- Un grav accident rutier a avut loc in județul Galați, in satul Gara Berheci, din comuna Gohor! Conform primelor informații, au fost implicate 3 autoturisme”Intrucat primele informații indica mai multe persoane implicate si cel puțin una incarcerata, la nivelul județului a fost activat Planul…