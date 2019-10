Stiri pe aceeasi tema

- Pakistanul a tras un semnal de alarma in ceea ce privește riscul lui razboi nuclear. Prin vocea premierului Imran Khan, Pakistanul a atras atenția Națiunilor Unite ca situația cu India a escaladat periculos de mult, iar cele doua puteri nucleare s-au regasit ”fața in fața”, la un pas de razboi.…

- Chiar daca celelalte forte nucleare ruse ar fi distruse dupa primele atacuri inamice, Rusia are suficiente mijloace de face praf orasele adversarului, scrie National Interest. Misiunea principala va reveni submarinelor din clasa Borei si din clasa Habarovsk care vor fi intra in actiune.

- Dupa ce a creat tensiuni in NATO inarmandu-si tara cu rachete rusesti, presedintele Turciei, Recep Taypp Erdogan, a anuntat ca negociaza cu Trump pentru a cumpara si sisteme americane de tip Patriot. In iulie, Erdogan a anuntat ca, desi Turcia e membra NATO, va cumpara sisteme de rachete S-400…

- Un inalt oficial rus care investigheaza acuzatii privind influenta externa asupra politicii interne a amenintat miercuri ca va expulza corespondentii postului public international german Deutsche Welle, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Vasili Piskarev, seful comisiei care conduce ancheta,…

- Bulgaria este intr-o situație limita, din cauza promisiunilor facute rușilor. Bulgarii au promis ca vor termina pe teritoriul bulgaresc secțiunea la Turkish Stream 2, proiect transfrontalier inițiat și prin urmare și controlat de Gazprom, dar totul a intrat in impas.Citește și: VIDEO Dancila,…

- O bomba de aviatie neexplodata din Al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita pe teritoriul Kremlinului, in plin centrul Moscovei. Bomba a fost descoperita la mare adancime sub Kremlin in cursul unor excavari arheologice, a informat media de stat rusa. Informatia a fost confirmata de comandantul militar…

- Autor: Stelian ȚURLEA Orlando Figes este profesor de istorie la Colegiul Birkbeck, Universitatea din Londra, și autor a numeroase carți despre istoria Rusiei. Cea de fața a fost nominalizata pentru Duff Cooper Prize si Samuel Johnson Prize (2003), iar in 2009 a primit prestigiosul Premiu „Przeglad…

- Litigiul dintre Veolia Energie si Apavital are la baza o factura emisa de cea din urma companie, pe care agentul termic o considera incorecta. Miza e consistenta, fiind vorba de un drept de creanta de 5,7 milioane de lei, pe care Apavital sustine ca l-ar avea, in baza acelei facturi, in pofida Veolia.…